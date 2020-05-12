«Спас советскую власть от гибели»: как Пилсудский ненавидел Россию

Соратник брата Ленина

В Российской империи будущего национального лидера Польши знали как Иосифа. Юзефом он был для поляков, в то время как многие русские современники и после восстановления польской государственности продолжали называть Пилсудского на старый манер. Сын богатого помещика из Виленской губернии, он ненавидел царское правительство за кровавую расправу с польским восстанием, начавшемся за четыре года до его рождения – в 1863-м. Оппозиционный настрой с ранних лет привел Пилсудского к социалистам.

Он окончил ту же гимназию в Вильно, что и несколькими годами позже его будущий враг Феликс Дзержинский.

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А в Харьковском университете юный Пилсудский сошелся с революционерами из «Народной воли». Вместе с другими студентами-социалистами он входил в тайный кружок. В 1887 году Пилсудский подвергся аресту по обвинению в покушении на императора Александра III. Лев Троцкий в одной из своих работ называл обвинение против Пилсудского ложным, но в заговоре вместе со старшим братом Владимира Ленина – Александром Ульяновым активно участвовал старший брат Юзефа – Бронислав Пилсудский. Акция, как известно, провалилась. Ульянова казнили, а его польскому товарищу смертный приговор заменили на 15 лет каторги. На пять лет в Сибирь отправили и Пилсудского-среднего (был еще младший брат, впоследствии сенатор Польши Адам).

«Ссылка укрепила его характер, — отмечал в книге «Россия против России. Гражданская война не закончилась» известный российский журналист Леонид Млечин. – В Иркутской пересыльной тюрьме заключенных избивали. Пилсудский получил удар прикладом в лицо — ему выбили два передних зуба. Потом, уже на свободе, сделал съемные протезы, но однажды у него вытащили кошелек, в котором было три рубля и зубные протезы. Пилсудский обреченно сказал:

— Ну, видимо, это моя судьба – ходить без зубов».

По возвращении из ссылки в Вильно Пилсудский вступил в Польскую социалистическую партию (ППС) и вскоре выдвинулся на руководящие посты. Он организовал работу нелегальной типографии, а во время русско-японской войны отправился в Токио. Японцам поляк обещал диверсии и даже восстание внутри России в обмен на деньги и поддержку решения «польского вопроса» в мире.

Боевики Пилсудского проходили обучение стрелковому делу, обращению со взрывчаткой и грабили банки.

Их вдохновитель писал: «Я борюсь только потому, что в сортире, каковым является наша жизнь, я не могу жить. Это оскорбляет меня как человека с нерабским достоинством».

«Однако ни польское дворянство, ни буржуазия не желали отделения от России, — писал Троцкий. – В 1906 году, когда произошел раскол ППС на «левицу» и «правицу», Пилсудский возглавил правую, националистическую часть партии. С наступлением Мировой войны он организовал польский легион и сражался на стороне центральных империй. Убедившись вскоре, что Германия вовсе не ставила себе целью объединение Польши, Пилсудский стал организовывать нелегальные отряды для борьбы с немцами, за что был арестован и посажен в крепость».

Деникин считал, что красные победили из-за Пилсудского

После поражения Германии Пилсудского в ноябре 1918 года освободили, и он вернулся в Варшаву. Регентский совет передал ему верховную власть в государстве. В феврале 1919-го уже сам Пилсудский передал власть Учредительному сейму, который единогласно избрал его начальником Польши и верховным вождем вооруженных сил. Советская литература того периода считала, что на новом посту Пилсудский стремился к «возможно большему расчленению России на самостоятельные государства и к объединению этих государств в федеральный союз под гегемонией Польши». Этот проект пилсудчиков известен как «Междуморье». В июле 1919 года Пилсудский оккупировал Восточную Галицию. Позднее Антанта одобрила включение этой территории в состав Польши.

Любопытные воспоминания о деятельности Пилсудского оставил другой его современник, один из лидеров партии эсеров Борис Савинков, который неоднократно контактировал с ним, ища союзника, а в разгар советско-польской войны в 1920 году находился в Варшаве.

Военной коллегии Верховного суда СССР в 1924-м Савинков, в частности, рассказывал: «Пилсудский, говоря о новой России, как тогда выражались, о третьей России, о той России, которая якобы станет после вас (большевиков. – «Газета.Ru»), он говорил, что с этой Россией Польша должна жить в добрососедских отношениях; он говорил о том, что, по его мнению, необходимо всю местность, которая лежит между границами, подвергнуть плебисциту, что только на основании этого плебисцита можно разрешить вековой русско-польский спор, а иначе вопрос разрешить нельзя. Он указывал на то, чтобы границы Волыни были несколько исправлены в пользу Польши, говорил о том, что в Польше нет портов, и что желательно было бы, чтобы будущая Россия предоставила свободный транзит полякам через русские порты».

В 1938 году, уже после смерти национального героя Польши, в Таллине вышла книга историка Эрнеста фон Валя под названием «Как Пилсудский погубил Деникина».

В ней автор доказывал, что двуличная политика Пилсудского по отношению к Белому движению была подсказана стремлением ни в коем случае не допустить национального возрождения России и что никакие уступки не могли побудить Польшу отказаться от этого стремления, проистекавшего из воспоминаний о былых обидах и жажды мести за 125-летнее угнетение. Иными словами, вступая в переговоры с белыми о союзе против большевиков, пилсудчики на деле вели свою игру и не собирались принимать условия Антона Деникина.

К слову, генерал Деникин в своем очерке «Кто спас советскую власть от гибели» дает недвусмысленный ответ на поставленный вопрос, повествуя о «предательской» политике Пилсудского: «Боевое сотрудничество осенью 1919 года польской армии с Добровольческой грозило советам разгромом и падением. В этой оценке положения сходятся все три стороны. Между тем, начальник Польского государства Пилсудский осенью 1919 года заключил с Советами тайное соглашение, в силу которого военные действия на польско-советском фронте временно прекратились».

Год спустя Пилсудский крупно подставил уже Петра Врангеля, пытавшегося бороться против Красной армии во главе уцелевших белогвардейских войск. Так, перемирие между РСФСР и Польшей 12 октября 1920 года во многом предопределило падение белого Крыма. Как заключал Деникин, основываясь на свидетельствах пилсудчиков, Пилсудский «сознательно стремился к гибели русских национальных сил» и к поддержке «красной революции».

Пилсудский — один из наиболее успешных военачальников в польской истории. Приобретением земель Западной Украины окончилась в июле 1919 года польско-украинская война, в результате которой Галицкая армия попала в так называемый треугольник смерти – между поляками, красными и белыми. Еще больше дивидендов принесла Польше в целом и пилсудчикам в частности победа над РСФСР, зафиксированная Рижским миром 1921 года. После результативных операций красноармейских сил под командованием Михаила Тухачевского и Семена Буденного Польша стояла на грани поражения, однако смогла коренным образом переломить ход борьбы за счет победы под Варшавой – и полностью завладела инициативой, принудив неприятеля к беспорядочному отступлению.

Из революционеров в диктаторы

Считается, что во время советско-польской войны Пилсудский, стратегически переиграв Тухачевского, не только спас Польшу от уничтожения, но и расширил ее границы. Никто после него не добивался сопоставимых успехов. По мнению же Троцкого, «во время господства Пилсудского Польша становится вассалом французского империализма».

«В 1923 году, в связи с укреплением правых (фашистских) элементов внутри страны, Пилсудский провалился на выборах и ушел в отставку, получив чин маршала. Сойдя с официальной политической сцены, он продолжает, однако, пользоваться широким влиянием в кругах мелкой и средней польской буржуазии. В начале 1926 года Пилсудский вновь выдвигается на пост начальника Генерального штаба польской армии и вокруг его кандидатуры разгораются жестокие политические споры», — отмечал главный военный чиновник Советской России и фактический главнокомандующий (как председатель Реввоенсовета) в период польской войны Троцкий.

В результате переворота в мае 1926-го Пилсудский спустя несколько лет вновь пришел к власти благодаря своим сторонникам.

По сути он установил военную диктатуру и до своей смерти являлся хозяином Польши, хотя официально занимал лишь министерские должности. Вместе с верными ему частями Пилсудский провел новые бои за Варшаву – уже против своих соплеменников. Воцарение бывшего начальника государства, занявшего теперь должности председателя Совета министров, генерал-инспектора вооруженных сил и министра по военным делам, обошлось Польше в примерно 400 погибших и 1000 раненых.

Забрав всю власть в свои руки, Пилсудский провозгласил политику «санации» — так называемого оздоровления государства, при котором парламент играл незначительную роль, а оппозиция подавлялась. Период в истории Польши с 1926-го по конец 1930-х называют «правлением полковников», поскольку окружение Пилсудского состояло из действующих армейских офицеров и ветеранов. Считая в молодости царскую власть в России диктаторской, под конец жизни Пилсудский сам стал диктатором с практически неограниченными полномочиями. Этот временной отрезок ознаменовался проведением реформ и активной внешней политикой. В 1934 году произошло подписание пакта Пилсудского – Гитлера, в значительной степени развязавшего фюреру руки.

В том же году здоровье польского лидера начало ухудшаться. Он много болел, а на военном параде в честь Дня независимости 11 ноября чуть не потерял сознание. Лечение не принесло должного эффекта. 25 апреля 1935 года врачи обнаружили у Пилсудского злокачественное новообразование в печени. Последние дни своей жизни он провел в Бельведерском дворце, где в предсмертной агонии высказывался против польско-немецкого сближения. 12 мая 1935 года отец польской нации умер в Варшаве от рака печени. Маршалу было 67 лет.