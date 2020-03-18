«Зачем нам средство от комара?» Как летал Леонов

Госкорпорация Роскосмос опубликовала рассекреченные материалы, касающиеся выхода в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова. В 1960 году он попал в первый отряд советских космонавтов. Исторический полет Леонова состоялся 18—19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым на космическом корабле «Восход-2» и продлился 26 часов 2 минуты.

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Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Пять раз Леонов удалялся от корабля, к которому был прикреплен специальным тросом длиной 5,35 м, и возвращался к нему. Во время выхода в космос космонавт страдал от тахикардии, учащенного дыхания, перегрева (до +38 °C) и повышенного потоотделения. С большим трудом ему удалось смотать трос и вернуться к кораблю.

«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники, которой в начале 1960-х годов покорился космос — подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия») Сергей Павловича Королёва, председателя Государственной комиссии (а в прошлом — директора НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения)) Георгия Александровича Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности», — говорится в сообщении корпорации.

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Среди обнародованных документов — описание двухместного космического корабля-спутника «Восход-2», подписанное замглавного конструктора Борисом Чертоком и Павлом Цыбиным.

В документе помимо устройства корабля указывается последовательность выхода в открытый космос и действий остающегося на борту космонавта. «Для наблюдения за вышедшим космонавтом используются телевизионные камеры системы «Топаз», установленные снаружи… Эти камеры при возвращении космонавт демонтирует и переносит внутрь корабля», — говорится в документе. В нем также перечислены подрядчики, выполнявшие работы по различным устройствам корабля.

Так, агрегаты шлюзования, скафандры и ассенизационное устройство создавал завод №918, источники тока — ВНИИТ, камеры ТОПАЗ — ОКБ МЭИ, киноаппаратура изготавливалась в двух местах — КГБ и на Красногорском механическом заводе.

В записке, направленной в ЦК КПСС председателем комиссии президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам Л.В. Смирновым, приводятся предложения по пускам кораблей «Восход» с тремя космонавтами. «Сообщения ТАСС о запуске кораблей «Восход» с манекенами на борту целесообразно опубликовывать как запуски очередных космических объектов «Космос», — говорится в документе.

«Будет подготовлено и, в случае необходимости (при аварийном приводнении или приземлении космонавтов вне территории СССР) доведено до сведения правительств иностранных государств и судовладельцев обращение Советского правительства об оказании помощи космонавтам», — отмечено в нем.

Особый интерес представляет записка заведующего Отделом оборонной промышленности ЦК КПСС И.Д. Сербина к проекту Постановления ЦК КПСС, которое определяло порядок работы журналистов при освещении полета космического корабля «Восход-2», а также предусматривало «утверждение текстов выступления командира корабля от имени экипажа перед стартом и приветствий космонавтов с борта корабля во время полета».

В ней говорится о создании «закрытого и открытого кинофильмов о полете космонавтов». Также в записке определяется порядок допуска работников печати, кино, радио и телевидения на техническую позицию, старт и в район приземления космонавтов.

«Вопросы по созданию кинофильмов, тексты выступления командира корабля и приветствий космонавтов, а также состав киноработников и корреспондентов согласованы с идеологическим отделом ЦК КПСС (т. т. Ильичевым, Романовым)», — говорится в документе.

Полностью опубликован бортовой журнал корабля «Восход-2», в котором космонавты отражали свои действия и наблюдения во время полета. В нем приводятся тексты поздравлений. «Передаем наш привет народам Азии, желаем новых успехов в борьбе за свободу и упрочение независимости», — говорится в нем.

«В 5. 12 м. видел спутник Земли почти на этой же высоте», — написано в конце дневника.

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В отчете, подписанном 23 апреля 1965 года командиром корабля «Восход-2» полковников Беляевым и вторым летчиком-космонавтов Леоновым, подробно описываются задачи и этапы полета. «Спать нам не пришлось. Мы приняли решение, что спать некогда и это не такой уж важный эксперимент. До нас товарищи космонавты спали и можно проспать не знаю сколько, но мы я думаю, не за тем летали туда, чтобы такие драгоценные минуты использовать для сна», — говорится в отчете.

В отчете говорится о проблемах со связью, которые возникли, в частности, при разговоре космонавта с Леонидом Брежневым. «Это было и во время разговора с Леонидом Брежневым. Некоторая часть его речи просто затухала, а после этого корабль повернулся и опять стало слышно очень четко, очень хорошо и даже слышал те аплодисменты, которые были в той аудитории, где они находились», — докладывал Беляев.

Он рассказал, как экипаж налаживал связь после посадки в нерасчетном районе: «В конечном итоге все равно пришлось изобретательством заниматься своим. Мы антенну одну подбросили на парашютных стропах кверху, подтянули как на блоке, подняли… Соединили две антенны и наладили связь с самолетами. Связь у нас была хорошей, устойчивой. Я поздравил свою дочь с днем рождения».

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Леонов представил такой же отчет, где он уделил много внимания выходам в открытый космос и возникшим проблемам.

«Перед этим я осмотрел фототехнику и обнаружил, что у меня манипулятор оторвался от Ф-21… Ясно, что делать фотос''ему не пришлось», — написал он. Космонавт покритиковал тех, кто готовил инвентарь на случай аварийного приземления. «Начали вытаскивать бахилы — на слона такие сделаны рукавички; правда, теплые и хорошие, шапочка и шарфик… начали разворачивать эту «Вишню» и под конец достали средство от комаров еще. Смех, товарищи, — рассказал Леонов.

— Надо ведь подходить к этому делу так, как положено. Зачем нам это средство от комара?»

Упомянул Леонов и о проблемах с подключением радиостанции Р-126. «Я взял топор, начал сбивать кронштейн (радиостанции). Сбивал час, не сбил — там настолько «добротно» приклепали, спасибо вам, согнули его, но решил, что я сейчас все-таки блок вывинчу. Взял нож из НАЗа начал отвинчивать винты, винты на месте, отвертка в восьмерку превратилась», — сообщил он.

Наконец, Леонов пожаловался, что вертолеты сбрасывали вещи, проходя на большой скорости. «они нас скоростью хотели удивить что-ли. Я так и не понял, как зашвырнут эти «шмотки» — все они по всему лесу веером летят… Мы, как Маресьев по три-четыре раза падали в снег, друг друга поднимали и говорили: «господи, хоть бы они десант не сбросили, а то они повиснут на деревьях, а нам их снимать придется. Ведь будет обидно, если человек там будет помирать», — отметил он.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни 11 октября 2019 года.