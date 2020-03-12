«Солдаты рыдали»: почему Финляндия согласилась на мир с СССР

Первый этап войны сложился для Красной армии особенно неудачно. В значительной степени это обусловливалось недооценкой боеспособности финских войск. Прорвать с ходу линию Маннергейма — комплекс оборонительных укреплений, растянувшихся по фронту на 135 км, а в глубину до 95 км, — не удалось. Вместо предполагаемой пары недель советско-финская война затянулась на 105 дней, которые развеяли миф о могуществе РККА. Советские войска потеряли 126 875 человек убитыми и пропавшими без вести. Почти 265 тыс. получили ранения и обморожения или заболели. Потери Финляндии составили 48 тыс. убитыми и 43 тыс. ранеными.

Из-за развязывания войны СССР был исключен из Лиги наций, но выполнил стратегическую цель — отодвинул границу на 130 км от Ленинграда.

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Итак, 11 февраля 1940 года советско-финская война вступила в решающую фазу. После череды неудач Красная армия начала масштабное наступление на Карельском перешейке. Перед советскими войсками стояла непростая задача по прорыву линии Маннергейма, созданной по инициативе Карла Густава Маннергейма в 1920-1930-х годах для сдерживания вероятного удара со стороны СССР.

Полковник артиллерии Иван Бакаев позднее вспоминал, что финская армия использовала для обороны в том числе устаревшее оружие.

«Когда была прорвана линия Маннергейма, я выслал разведку, чтобы определить результаты подавления батареи. Разведчики запечатлели на фотоснимке тела старинных пушек, валяющихся в снегу, и перевернутые лафеты с перебитыми колесами», — слова военного приводятся в книге «Бои в Финляндии».

Бои с различной степенью интенсивности продолжались на протяжении месяца. В результате РККА открыла себе путь на Хельсинки. Согласно данным, приведенным в книге Александра Козлова «Финская война. Взгляд «с той стороны», в февральских и мартовских сражениях финская армия потеряла убитыми и ранеными до 20% личного состава. Во многих батальонах оставалось не более роты боеспособных солдат. Последние резервы, брошенные в бой — 14 батальонов, еще не прошедших подготовки — не могли спасти положения.

2 и 3 марта 1940 года советские дивизии захватили острова Туппура и Тейкари. Утром 4 марта началось генеральное наступление 28-го стрелкового корпуса комбрига Павла Курочкина.

Части РККА двинулись по льду залива. 5 марта 70-я стрелковая дивизия после занятия острова Мелансаари продолжила продвижение на материк в направлении деревни Нисалахти. К 9 марта передовые советские части перерезали шоссе Выборг — Хамина. Слабо обученные финские подразделения не могли сдержать натиск противника. К концу войны было очевидно, что финская оборона могла продержаться еще буквально несколько дней, после чего последовал бы коллапс, отмечается в книге историка, директора военного музея Карельского перешейка Баира Иринчеева «Оболганная победа Сталина. Штурм линии Маннергейма». 11 марта был утвержден план наступления на Выборг.

Одновременно Финляндия искала возможности для прекращения войны и подписания мирного договора. 6 марта финская делегация во главе с премьером Ристо Рюти вылетела в Стокгольм и на следующий день прибыла в Москву.

Если 7 марта Маннергейм предложил правительству принять документы, одобряющие ввод союзного экспедиционного корпуса на территорию страну, то уже на следующий день он отказался от данной затеи, поняв, что помощь союзников будет мала и подоспеет слишком поздно. Поэтому командующий изменил свое мнение и 8 марта предложил Совету обороны Финляндии как можно скорее заключить мир, не дожидаясь прорыва РККА линии фронта.

Предложение о переговорах правительство Финляндии направило в Москву еще 1 марта. В документе подчеркивалось, что финны готовы рассматривать выдвинутые Советским Союзом условия о территориальных уступках как отправную точку для переговоров.

Однако в ходе обсуждения положений документа министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заметил: «Поскольку кровь пролилась вопреки желанию советского правительства и не по вине СССР, территориальные уступки, предлагаемые Финляндией, должны быть значительно больше тех, что были предложены Советским Союзом на переговорах в Москве в октябре и ноябре 1939 года».

Московский мирный договор был заключен 12 марта 1940 года. Со стороны Финляндии его подписали премьер-министр Рюти, министр Юхо Кусти Паасикиви, генерал-майор Рудольф Вальден и профессор Вяйне Войонмаа.

От лица СССР подписи поставили Молотов, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Андрей Жданов и комбриг Александр Василевский.

«Мир восстановлен, но что это за мир? Отныне наша страна будет продолжать жить, чувствуя свою ущербность», — констатировал министр иностранных дел Финляндии Вяйне Таннер.

В книге зарубежных авторов Элизы Энгл и Лаури Паананен «Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939-1940» отмечается, что в Хельсинки и других финских городах были приспущены флаги. Люди ходили по улицам со слезами на глазах.

«Возвращались на лыжах домой с полей сражений солдаты, многие из них, потрясенные условиями мира, рыдали, — писали в своей книге Энгл и Паананен. – Они едва держались на ногах от усталости, но по-прежнему считали себя непобежденными. Многих мучил вопрос, что они будут чувствовать, когда у них появится время отдохнуть и все обдумать».

По условиям договора к СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. Кроме того, Советский Союз получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для создания на нем военно-морской базы.

Перемирие было объявлено в ночь с 12 на 13 марта. Боевые действия прекращались с 12:00 13 марта.

«Фактически уже в 11:00 13 марта стрельба затихла по всему фронту. Однако в 11:45 советская артиллерия нанесла массированный пятнадцатиминутный удар по финским позициям. Это привело к большим потерям среди финских войск. Насколько сейчас известно, высшее командование РККА приказа об обстреле не отдавало. Этим позорным актом закончилась Зимняя война», — резюмировал Козлов в своем труде «Финская война. Взгляд «с той стороны».

Как отмечается у Иринчеева, «резкий переход от мира к войне был шоком для всех»:

«Советско-финская война закончилась ровно в 11 часов дня 13 марта 1940 года по финскому времени или в 12 часов по московскому времени.

Последние часы войны противники потратили на сведение последних счетов друг с другом и постарались выпустить друг в друга как можно больше снарядов и пуль. Ровно в 12 часов дня вся стрельба прекратилась. Война была окончена. По всему фронту бывшие враги встретились на нейтральной полосе и начали обсуждение действий по выполнению мирного договора».

Ветеран Михаил Новиков в своих «Воспоминаниях фельдшера о финской войне» так рассказывал о последних часах вооруженного конфликта: «12 марта 1940 года рано утром наш старший политрук прибыл из штаба полка с радостным известием: наступил мир! Было приказано из всех видов и калибров стрелять в сторону противника до 12:00 московского времени. Что и было с радостью сделано под сопровождение «наркомовских» 100 грамм каждому. Еще через пару недель всех нас, курсантов-«добровольцев», сполна хлебнувших лиха советско-финской войны, отозвали в Ленинградское военно-медицинское училище доучиваться.

Глубокой ночью, когда весь наш солдатский вагон устало храпел, мы в тамбуре долго курили и шептались с моим верным другом о самом кровоточащем, самом больном — нужна ли была любимой Родине такая война?

Скажу за себя. Пожалуй, нужна. Она раскрыла тогда глаза нашей партии и правительству на то, что Красная армия совершенно не подготовлена к большой войне, и это мы реально, конкретно, убедительно увидели на снежных просторах Финляндии. Я никакой не стратег, но лично убедился, что мы воевать не умеем».

Центр Выборга оставался в руках финской армии. Во второй половине дня 13 марта генерал-лейтенант Харальд Эквист принял последний парад во внутреннем дворе Выборгского замка и с башни святого Олафа был с соблюдением всех воинских церемоний спущен флаг Финляндии. Финские части покинули город утром 14 марта и начали марш к новой границе.

Население Выборга и Сортавалы, а также других прифронтовых территорий было эвакуировано вглубь страны еще зимой. В общей сложности были вынуждены переселиться 422 тыс. человек или около 12% жителей Финляндии. Порядка 180 тыс. из них вернулись на прежние места жительства после 1941 года, когда территория Карельского перешейка и Северного Приладожья была захвачена финскими войсками в ходе «Войны-продолжения». Перед тем, как в июне 1944 года СССР вновь забрал эти земли под свой контроль, люди вновь были вынуждены в спешном порядке эвакуироваться. Их расселили во внутренних районах Финляндии.