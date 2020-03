Древнейшие «лайки»: как дружили в каменном веке

Племена охотников и собирателей в Африке образовывали социальные сети еще 33 тыс. лет назад, а аналогом «лайков» выступали бусины из скорлупы страусиных яиц, считают исследователи из Мичиганского университета. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Реклама

Во время раскопок на территории африканского государства Лесото ученые нашли бусины из скорлупы страусиных яиц. Исследователи изучили 27 бусин на местах стоянок Сехонгон и Меликане. Измерив соотношение изотопов стронция в самих бусинах, местной почве и воде, растениях и останках животных, исследователи установили возраст и место происхождения бусин. Часть из них была изготовлена более чем в 100 км от места находки, а некоторые и более чем в 300 км. Возраст находок составил около 33 тыс. лет.

Сегодня бусины из скорлупы страусиных яиц популярны среди африканских охотников и собирателей в качестве символических подарков при установлении связей. Налаженные контакты позволяют членам разных племен снизить риски для жизни, найти жен и мужей, рассчитывать на поддержку ресурсами.

Поэтому, найдя такие бусины на древних стоянках в местах, где страусы не водились, ученые предположили, что они попали туда путем передачи от одного племени к другому.

По мнению археолога Брайана Стюарта, охотники и собиратели на территории древнего Лесото обменивались подарками, как делают более современные племена, укрепляя дружеские отношения. Бусины исследователи нашли в горах, страусы же водились в районах, расположенных ниже, и так высоко не забирались. Вероятно, жители районов, где обитали страусы, изготавливали бусы из скорлупы их яиц, а затем они передавались от одной группы людей к другой на большие расстояния. Если догадки ученых верны, то люди практиковали обмен подарками для укрепления социальных связей на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.

Как полагают авторы работы, представители племен, живших неподалеку от пустынь, приносили бусины в дар жителям более богатых ресурсами районов, таким образом символически закрепляя их дружбу. Отверстия в бусинах указывают на то, что их, по всей видимости, нанизывали на веревку.

«Бусины из яичной скорлупы и сделанные из них украшения работали в каменном веке как Facebook или Twitter, — говорит он. — Они подтверждали связи с партнерами и сообщали другим о состоянии этих отношений».

Ученые полагают, что к налаживанию контактов жителей Лесото подтолкнул продовольственный кризис — 24-58 тыс. лет назад колебания климатических условий привели к проблемам с пищей и водой во внутренней части Африки. Различные дары, в том числе и бусы, могли использоваться как способ задобрить соседей, у которых ресурсов было больше, и заручиться их поддержкой на случай голода.

Точная функция бусин, впрочем, неизвестна. Если дарители и получали что-то взамен, эти предметы до наших дней не сохранились.

Авторы работы отмечают, что налаживать связи представители разных племен, очевидно, начали еще раньше.

«Позднее они нашли способы лучше формировать и поддерживать эти связи — например, дарить бусины из яичной скорлупы», — говорит Стюарт.

Выводы группы согласуются с данными, полученными ранее с помощью анализов ДНК — различные группы охотников и собирателей, состоявшие преимущественно из родственников, поддерживали между собой длительные контакты, которые приносили пользу всем сторонам. Организованная торговля и обмен подарками были выгодны независимо от климата.

Стюарт добавляет, что у археологов достаточно данных о том, как древние жители Африки обменивались предметами, однако новая находка показывает, что это началось очень давно и предметы перемещались на огромные расстояния.

«50 тыс. лет назад климат сильно колебался, и именно тогда развилась система обмена бусинами, — говорит Стюарт. — Установленные связи могли использоваться для получения информации о ресурсах, состоянии ландшафта, животных и растениях, других людях и даже для поиска партнеров».

Исследователи планируют провести более тщательный химический анализ бусин из Лесото, а также изучить другие африканские бусины и выяснить их происхождение.