«Завязалась перестрелка»: как ликвидировали лидера УПА** Шухевича

Роман Шухевич, известный также под псевдонимом Тарас Чупрынка, не прекратил активную деятельность по окончании Второй мировой войны. В качестве руководителя подполья бандеровской Организации украинских националистов (ОУН(б) на Западной Украине и главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА, обе организации запрещены в России) он координировал диверсионно-террористическую работу на территории СССР.

Националисты были активны и в Польше, где против них были предприняты самые решительные меры после убийства в 1947 году из засады заместителя министра обороны Кароля Сверчевского.

В конце 1940-х так называемые бандеровцы действовали на территории Львовской, Тернопольской и Станиславской (ныне Ивано-Франковская) областей. Сам Шухевич испытывал проблемы со здоровьем и неоднократно лечился в Одессе по документам на имя Ярослава Полевого. Главкому УПА удавалось свободно перемещаться по стране несмотря на то, что его имя значилось в списке самых разыскиваемых лиц Советского Союза.

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В целях конспирации Шухевич с ближайшим окружением часто менял места проживания во Львовской области. Как отмечал в своей книге «Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы» историк Александр Гогун, подпольщики выдавали себя за переселенцев из Польши. Однажды в дом, где находились Шухевич, а также его связная Дарья Гусяк и ее мать, явились для проверки документов представители правоохранительных органов. Почувствовав опасность, генерал-хорунжий УПА застрелил милиционера. Ему пришлось скрываться во Львове, где он имел явки еще с довоенного периода.

«По нашим сведениям, вооруженное сопротивление координировалось Шухевичем. С 1943 по 1950-й год он возглавлял бандеровское подполье на Украине. Этот человек обладал незаурядной храбростью и имел опыт конспиративной работы, что позволило ему еще и через семь лет после ухода немцев заниматься активной подрывной деятельностью. В то время как мы разыскивали его в окрестностях Львова, он находился в кардиологическом санатории на берегу Черного моря под Одессой.

Потом, как нам стало известно, он объявился во Львове, где встретился с несколькими видными деятелями культуры.

Его рискованный жест вызвал разговоры в городе, и наш агент, бывшая актриса театра «Березиль» в Харькове, писавшая для «Известий», подтвердила присутствие Шухевича в районе Львова. Нам, в свою очередь, удалось установить личность четырех его телохранителей-женщин, которые одновременно были и его любовницами. В то время вооруженное сопротивление советской власти пользовалось поддержкой населения, проживавшего в районе Львова», — рассказывал в своих мемуарах «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы» видный деятель советских спецслужб Павел Судоплатов, руководивший операцией по ликвидации главкома УПА.

Советские силовики выследили сначала мать Гусяк, а затем и ее саму. Связная с позывным «Нуся» посещала Москву, где останавливалась в «Метрополе» и пыталась договориться с представителями американского посольства о встрече с командованием УПА. В конце февраля 1950 года она вернулась во Львов, а 4 марта встретилась с одной из студенток медицинского института. Один из следивших за ней сотрудников МГБ попытался познакомиться с Гусяк для прикрытия. Он протянул ей руку и признался по-украински в любовном интересе к девушке. Почувствовав подвох, связная застрелила офицера. После этого Гусяк арестовали, изъяв у нее пистолет, два магазина с патронами, цианистый калий, образцы подписей начальников паспортных столов, штампы различных ведомств и список лекарств, которые она собиралась передать Шухевичу.

В камеру к помощнице руководителя ОУН(б) отправили «подсадную утку» — агента МГБ «Розу». Ей удалось убедить Гусяк передать через нее записку на волю. Так оперативники вычислили адрес другой сотрудницы Шухевича – Натальи Хробак, сестры хозяйки конспиративной квартиры. 5 марта 1950 года они узнали, что разыскиваемый находится в помещении кооперативной лавки в селе Белогорща под Львовом. На задержание выехали около 20 оперативников МГБ и около 600 военнослужащих 62-й дивизии ВВ.

Силовики окружили село и близлежащие хутора. Заместитель министра госбезопасности УССР Виктор Дроздов потребовал от Шухевича сложить оружие. В этом случае ему гарантировалась жизнь.

«В ответ прозвучала автоматная очередь. Шухевич, пытаясь прорвать кольцо окружения, бросил из укрытия две ручные гранаты. Завязалась перестрелка, в результате которой Шухевич был убит.

После смерти Шухевича движение сопротивления в Западной Украине пошло на убыль и вскоре затихло.

Нам удалось выяснить, что Шухевич создал весьма опасную агентурную сеть. За полгода до описываемых событий, в июне 1949 года, Дарья, как оказалось, две недели жила в Москве в гостинице «Метрополь» по паспорту на чужое имя. У нее в номере хранились взрывные устройства. В течение этих двух недель она неоднократно посещала Красную площадь в поисках подходящей «мишени». Предполагалось, что этот взрыв произведет впечатление на Западе и ОУН получит финансовую поддержку», — писал Судоплатов.

Как указывал в своей работе историк Гогун, «услышав шум, Шухевич решил пробиваться на волю, поскольку явно не догадывался, сколько людей с нетерпением ждет его появления. Во время прорыва главком убил из пистолета начальника отделения управления 2-Н МГБ УССР майора Ревенко, его коллегой был ранен в грудь и дострелил себя выстрелом в висок».

По другой версии, во время обыска Шухевич, спрятавшись на площадке лестницы, застрелил из укрытия майора МГБ, после чего бросился вниз и сам был убит автоматной очередью. Распространена версия и о том, что главнокомандующий УПА свел счеты с жизнью, чтобы не попасть в руки советской власти.

Изначально Шухевича предполагалось взять живым. Поэтому операцию по его поимке высшее руководство сочло неудачной и не отметило ее участников соответствующими наградами. Сержант ВВ Полищук, который, как считается, застрелил националиста, получил благодарность и премию в размере 1000 рублей.

Сын Шухевича Юрий, в наше время известный украинский политик-радикал, в момент убийства отца отбывал тюремное заключение. 5 марта его этапировали во Львов для опознания тела. Как рассказывал Шухевич-младший в интервью «Би-би-си» в 2015 году, он не знал, зачем его вызывают. Сам Юрий утверждал, что в марте 1950-го находился в следственном изоляторе Львова, откуда его перевезли в управление.

«Меня немного удивило, что это было в воскресенье. Такая странная ситуация. Там их несколько человек собралось на дежурстве в тюрьме, посадили меня в машину, одели наручники, правда, не назад, а руки вперед. Это было нехарактерно. И повезли в областное управление, недалеко от тюрьмы. Привезли во двор. Вижу гараж, в него заходят и выходят люди. Много сотрудников. Потом меня вывели и завели в гараж. Я иду, а они меня раз — поворачивают влево. Я только увидел его накрытого плащ-палаткой, увидел его босые ноги. И сразу ноги его узнал.

У него был характерный высокий подъем, так что сапоги ему шили на заказ, потому что стандартные немного жали.

Они меня подвели, сняли плащ-палатку, и я увидел тело. Стал на колени, поцеловал его в руку. Правая рука у него лежала на груди, а левая вытянутая вдоль тела. Когда я нагнулся, чтобы целовать, они меня хотели подхватить, но я все-таки поцеловал его. Меня подняли и повели обратно. А после того, как привели в камеру, спустя полчаса пришел следователь и написал протокол опознания. И все», — рассказывал Шухевич-младший.

По воспоминаниям бывшего офицера МГБ, участвовавшего в операции по захвату главкома УПА, 9 марта 1950 года был получен приказ вывезти его тело за пределы Западной Украины и сжечь, а пепел развеять. Это было сделано на левом берегу реки Збруч напротив города Скала-Подольская. Согласно данным СБУ, останки Шухевича сбросили в реку.

*) УПА — организация запрещена на территории России.