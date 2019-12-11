Геноцид или мистификация: что произошло в Сребренице в 1995 году

Президент России Владимир Путин заявил о том, что передача Украине контроля за государственной границей, удерживаемой представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, может спровоцировать массовое уничтожение жителей этих территорий из-за отсутствия в соседней стране закона об амнистии для граждан ДНР и ЛНР. Давая свой прогноз возможного развития событий в случае, если бы границу со своей стороны заняли украинские военные, Путин сравнил вероятные последствия с боснийской Сребреницей, где в 1995 году, как считается, произошла резня мусульман силами армии Республики Сербской – государственного образования на территории современной Боснии и Герцеговины (БиГ).

«Я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — сказал российский президент.

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Зачем боснийские сербы атаковали Сребреницу

Инцидент в небольшом населенном пункте — самый известный эпизод Боснийской войны. Согласно официальной позиции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), в июле 1995 года боснийские сербы убили здесь 7-8 тыс. боснийских мусульман. Главным виновником злодеяния был признан командующий армией РС генерал Ратко Младич. В 2017 году МТБЮ приговорил его к пожизненному заключению. При этом ряд экспертов по событиям Боснийской войны из разных стран мира ставят под сомнение как реальную ответственность Младича, так и масштабы трагедии. МТБЮ также квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как «преступления геноцида». Десять лет спустя попытка принятия резолюции о геноциде в Совбезе ООН провалилась из-за позиции России, наложившей вето. Как в Республике Сербской и Сербии, так и во всем мире нет однозначной оценки случившегося в Сребренице 24,5 года назад.

С начала вооруженного конфликта в Боснии Сребреница, оказавшаяся на территории провозглашенной в начале 1992 года Республики Сербской, объявила о подчинении правительству БиГ и превратилась в оплот боснийских мусульман. В течение следующих трех лет населенный пункт с прилегающим районом несколько раз переходил из рук в руки. Из образовавшегося внутри РС анклава мусульмане нападали на сербские села, попутно убивая мирных жителей. Это спровоцировало войска РС на ответные меры. Их целью было подавить активность боснийцев-мусульман в Сребренице и тем самым ликвидировать угрозу гражданскому сербскому населению.

Армия боснийских сербов атаковала Сребреницу 6 июля 1995 года, полностью овладев ей за пять дней. По результатам расследования МТБЮ, были уничтожены от 7 до 8 тыс. мусульман-мужчин, в то время как 36 тыс. женщин и детей подчиненные Младича вывезли на территорию, подконтрольную мусульманам.

Цифры по убитым и депортированным значительно разнятся в источниках. Все стороны конфликта, иностранные наблюдатели и эксперты сходятся только в одном: убийство мусульман из военизированных формирований в Сребренице вооруженными силами Республики Сербской действительно произошло. Однако ход событий, уровень сопротивления атакованных, точные потери — все это так и осталось невыясненным до конца.

Государственной комиссией по поискам пропавших без вести во время войны в БиГ было зарегистрировано 8,2 тыс. жертв, Международным комитетом Красного креста — 7,8 тыс., а согласно данным организаций семей жертв в Сребренице, количество погибших достигает 10,7 тыс. В 2017 году глава миссии ОБСЕ в Боснии Джонатан Мур отмечал, что жертвами трагедии в Сребренице считаются 8372 человека. Захоронения находили в течении многих лет. Так, в 2007 году была обнаружена братская могила с останками 616 боснийских мусульман.

«Темная страница истории»

Исследовательница Лиляна Булатович в своей книге «Генерал Младич: военный преступник?» констатировала, что «благодаря различным акциям иностранных вооруженных сил, действующих под флагом международных миротворческих сил ООН и НАТО, Сребреница была хорошо вооружена вопреки Конвенции ООН о введении эмбарго на поставки оружия». По этому поводу существуют многочисленные доказательства, резюмировала она.

Булатович также называла ложной информацию о том, что до войны Сребреница имела 7 тыс. жителей, а в ходе боевых действий это число увеличилось до 60 тыс.

«В Сребренице не могло быть такого количества мусульман. До начала войны вся община Сребреница насчитывала около 27 тыс. мусульман. Во время конфликта мусульмане уходили из Сребреницы, а прилегающие к ней территории имели в основном сербское население», — указывается в книге.

Обвинение в массовом убийстве мусульманского населения в Сребренице было заочно предъявлено Младичу 16 ноября 1995 года. Обвинители утверждали, что генерал лично отдал приказ об уничтожении всех мужчин-мусульман в возрасте от 10 до 65 лет. Зачитывая обвинения, судья Фуад Риад сравнил случившееся в Сребренице со сценами из ада, описанными «на самых темных страницах книги истории человечества».

Крупнейший в России специалист по истории югославских народов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова ставила под сомнение официальную версию событий.

«В Сребренице стоял голландский батальон. Когда сербам стало очень трудно жить в этом районе (поскольку мусульмане на протяжении последнего года производили бесконечные вылазки), генерал Младич принял решение войти в Сребреницу и разоружить мусульманские подразделения. Никто не сопротивлялся: ни голландский батальон, ни сами мусульмане, которые там находились. Поэтому войти в город Младичу удалось очень легко. Он тут же приказал пригнать автобусы, поделил женщин и детей, посадил их в автобусы — существует документальный фильм о том, как он сажал их в автобусы и отправлял, — а оставшимся боевикам позволил с оружием выйти из Сребреницы.

Перед этим главарь боевиков вывел свое самое близкое окружение из города, оставив только женщин и детей.

Тех же, которые остались, построили в колонну и отправили в Тузлу с оружием в руках. И вот тут они якобы были полностью расстреляны сербскими военными. Есть видеофильм, который снимали уже мусульмане, о том, как вся эта колонна входит в Тузлу. Живы еще участники тех событий, начали говорить голландские миротворцы, несмотря на то, что ранее они молчали. Существуют неопубликованные дневники участников-мусульман», — рассказывала она РИА «Новости».

За что Вучич благодарил Путина

В 2010 году Гуськова обратилась к депутатам Скупщины Сербии с открытым письмом, в котором отметила, что после анализа многих данных юристами, патологоанатомами, демографами и исследователями других специальностей были «выявлены противоречия в официальной версии, показана новая методика исследования числа жертв, все события поставлены в исторический контекст, открыты новые аспекты событий, меняющие общую картину случившегося». В своем обращении Гуськова призвала сербских парламентариев не торопиться с признанием вины, иначе бы это, по ее мнению, легло бы «тяжелым обвинением на плечи всего сербского народа, стало бы подтверждением версии натовцев о вине сербов за все, что происходило на Балканах в 1990-е годы, и оправданием бомбежек в 1999 году».

«Сегодня проблема Сребреницы стала предметом политической спекуляции, в которую втягивают и самих сербов, хотя все больше появляется данных, что Сребреница — это спланированная и хорошо осуществленная операция западных спецслужб. Ложь о Сребренице распространяется по миру с огромной быстротой, и бороться с ней становится все труднее. Мусульманскую версию жертв никто не старается проверить, все принимают ее как аксиому. Однако данные о числе жертв не подтверждаются фактами, картина случившегося в июле 1995 года остается неясной, сведения — противоречивыми, а многие обвинения — надуманными», — подчеркивала Гуськова.

Тем не менее, в том же году Скупщина осудила резню в Сребренице, но отказалась признавать ее геноцидом.

«Парламент Сербии категорически осуждает преступление против боснийских мусульман в июле 1995 года, как это квалифицировано в определении Международного суда ООН», — сообщалось в резолюции, принятой 127 голосами из 173.

Бывший президент Сербии Томислав Николич придерживался аналогичной позиции. Отрицая факт геноцида против боснийских мусульман, он, тем не менее, признавал «серьезные военные преступления», совершенные в Сребренице «некоторыми сербами».

Действующий глава государства Александар Вучич в 20-ю годовщину событий, пребывая еще в должности премьер-министра, осудил «массовые убийства в Сребренице». Тогда же на Вучича было совершено нападение: во время возложения цветов на траурной церемонии его закидали камнями и бутылками.

Из известных сербских политиков принятую МТБЮ трактовку произошедшего в Сребренице традиционно оспаривает лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, который в 2003 году добровольно сдался трибуналу, провел в следственном изоляторе ООН в Гааге более 11 лет, а в 2016 году был полностью оправдан судом.

«В Сребренице произошло преступление, — подчеркивал он в декабре 2017 года. — Расстреляна группа мусульманских военнопленных, по моей оценке, от 1 тыс. человек до 1,2 тыс. максимально. А Запад к этому числу приписал и всех боснийских мусульман, которые погибли в ходе вооруженного прорыва. Из Сребреницы с боями прорывалась вся 28-я дивизия армии Республики Боснии и Герцеговины. Они постоянно обстреливались нашей артиллерией, попадали в сербские засады, на минные поля.

Но все это мужчины, среди жертв нет ни одной женщины, ни одного ребенка. И это не может быть геноцидом.

А преступление, действительно, произошло, и я первый в Сербии сказал, кто виноват, и назвал полковника, экс-начальника безопасности Генштаба Республики Сербской Любишу Беару. Он потом был осужден в Гааге, приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в Германии. Я хотел, чтобы его судили в Сербии, потому что это навлекло позор на весь сербский народ. Но геноцида не было».

8 июля 2015 года в Совете безопасности ООН состоялось голосование за принятие проекта резолюции, признающей резню в Сребренице актом геноцида. Из постоянных членов Совбеза воздержался Китай, а Россия высказалась против, заблокировав тем самым утверждение документа. Согласно аргументации российской позиции тогдашним постпредом страны при ООН Виталием Чуркиным, принятие резолюции «обострило бы ситуацию в Балканском регионе».

За эту позицию Вучич неоднократно благодарил Россию и ее президента. Так, на недавней встрече в Сочи лидер Сербии заявил, что в 2015 году Путин «спас нас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили виновными в геноциде».