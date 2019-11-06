Скинь фотку: как лечат венерические болезни в интернете

Врачи и ученые обеспокоены: несмотря на то, что в наши дни медицинская помощь доступна большинству населения, люди предпочитают советоваться насчет своего здоровья в интернете с другими пользователями. В том числе это касается и венерических заболеваний — столкнувшиеся с ними люди публикуют фотографии своих пораженных гениталий и лечатся по рецептам от людей без медицинского образования. При этом они получают совершенно некорректные диагнозы и рекомендации по лечению, выяснили специалисты Калифорнийского университета Сан-Диего. Исследование было опубликовано в журнале JAMA.

«Проблема в том, что люди могут поставить неправильный диагноз или посоветовать некорректное лечение — и, несомненно, это происходит»,

— говорит Эрик Топол из Института Скриппса. Кроме того, никто не гарантирует анонимности публикации и фотографии гениталий пользователей могут распространяться, предупреждает он.

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Обмен информацией о проблемах со здоровьем происходит во многих соцсетях и а сайтах. В этом исследовании ученые сосредоточились на тематических сообществах платформы Reddit. Одна из групп там была посвящена именно венерическим заболеваниям.

Более половины сообщений в группе были с просьбами поставить диагноз.

«Около 38% людей, просящих поставить диагноз, публиковали фотографии», — говорит инфекционист Джон Айерс.

При этом ответ получили 90% вопрошающих, большинство — в течение дня, но некоторые даже спустя пару минут.

Однако диагнозы были «поразительно неточны», отмечают исследователи. А некоторые рекомендации по лечению были совершенно безумными и нелогичными.

«По мнению пользователей соцсетей, яблочным уксусом можно вылечить вообще все», — делится автор исследования Алиса Ноблс.

Но больше всего исследователей удивило то, что 20% людей обратились в сообщество за консультацией после того, как врач поставил им диагноз и назначил лечение.

«Каждый пятый человек, который попросил поставить диагноз, хотел, чтобы ему объяснили, почему их врач ошибался, — отмечает Айерс. — Они хотели получить ответ вроде: «Нет, это вросшие волосы, а не явный признак генитального герпеса».

Такой подход может быть крайне опасным для самого человека и его близких, пишут авторы работы. Так, один из пользователей с диагнозом ВИЧ искал подтверждения того, что его врач ошибался.

«Человек, зная, что инфицирован, вводит себя в заблуждение. Он будет продолжать представлять опасность для других людей», — говорит Айрес.

При этом ситуация с ЗППП в США плачевна — количество случаев гонореи, хламидиоза и сифилиса достигло рекордного уровня за всю историю. Проблема в том, что часто эти заболевания протекают бессимптомно и люди не имеют понятия, что они инфицированы. Когда симптомы все же проявляются, они сильно варьируются от человека к человеку.

Проще всего убедить себя в отсутствии сифилиса, говорят исследователи. Начальные его симптомы не приносят боли и вскоре пропадают даже без лечения. Затем появляется сыпь, которая тоже исчезает, даже если ничего с ней не делать. Но вирус в это время продолжает разрушать организм, приводя к серьезным последствиям, с которыми в итоге оказывается очень сложно справиться.

При этом сифилис легко диагностировать по анализам и он хорошо поддается лечению при раннем обнаружении. Но в попытках убедить себя, что они здоровы, люди запускают болезнь и в итоге сталкиваются с серьезными повреждениями внутренних органов.

«Одно дело, когда врачи не могут понять, что случилось, и вы обращаетесь за помощью к общественности, — добавляет доктор Лиза Сандерс из Йельского университета. — Но тут совсем другая ситуация. У людей есть конкретные диагнозы, результаты анализов».

Причина такого подхода — в особенностях работы системы здравоохранения, полагают исследователи.

Одна из проблем — отсутствие денег на оплату медицинских услуг. Но даже если с финансами все в порядке, не всегда есть возможность попасть на прием к врачу в удобное время. В последнее десятилетие в США закрылись многие учреждения, где можно было быстро пройти тестирование на ЗППП, отмечают авторы работы. В итоге люди, которые хотят получить ответ здесь и сейчас, прибегают к подобным мерам.

Само по себе явление не ново, говорит Сандерс. Люди часто спрашивают друзей, супругов или родителей, о чем могут говорить те или иные симптомы. Но с развитием интернета это вышло на новый уровень.

Кроме того, мало кто готов признать, что подцепил венерическую инфекцию. Люди готовы сделать все, чтобы убедить себя, что это не так, и избежать лечения, считают ученые. И вряд ли они отдают себе отчет в том, насколько это опасно — никогда не знаешь, кто этот человек, который дает тебе какие-то рекомендации.

Пресечь тягу консультироваться с другими людьми проблематично, говорит Топол. Однако саму ситуацию можно сделать более позитивной, если подключить к этому врачей, которые могли бы давать более корректные рекомендации, чем пользователи без медицинского образования. Еще один способ — повышать медицинскую осведомленность среди самих пользователей.