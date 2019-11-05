«Сталин использовал газету»: как СССР освоил туалетную бумагу

В уходящем году США, да и весь мир отмечали полувековой юбилей высадки американских астронавтов на Луну. Отстав в лунной гонке, СССР тоже не стоял на месте. Например, в 1969 году в Советском Союзе появился легендарный вертолет Ми-24, стоящий на вооружении уже полвека.

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Однако другое достижение советской промышленности в тот год наконец положило начало решению проблем многих поколений. Отныне граждане ядерной державы могли забыть про нарезанные газетки в уборной —

в стране началось производство туалетной бумаги.

Как «это» делали римляне и арабы

История использования вспомогательных «материалов» при справлении естественных нужд стара как мир. Общественные туалеты появились еще в Древнем Риме: их посетители задействовали в гигиенических целях смоченную в проточной воде средиземноморскую губку. Нечистоты смывались в специально приготовленном для этого кувшине. В Древнем Китае императорская династия и высшие сановники имели возможность использовать бумагу, которую смачивали благовониями и нарезали в форме квадратов.

Арабы делали «это» левой рукой, затем омывая ее водой из кувшина. С тех пор данная конечность считается «нечистой». На Руси в летний период традиционно прибегали к «помощи» лопухов. Зимой в ход могла идти солома или даже нижняя часть рубахи. С изобретением книгопечатания и появлением газет в туалетный обиход вошли устаревшие номера. Так, например, в США до начала XX века издавался справочник для фермеров со специальными отверстиями. Благодаря этим дырочкам его было удобно вешать в туалете и использовать по назначению. Говорят, когда справочник перешел на более плотные виды бумаги, в редакцию тоннами посыпались жалобы читателей.

Хотя некоторые фермеры из южных штатов приспособились употреблять для «этого» дела кукурузные кочерыжки.

В господских домах Европы в уборные клали льняные «платочки». Бумага была слишком дорогой, чтобы использовать ее в качестве подтирки. Тем не менее, в 1751 году англичанин Уильям Уиндем все же перешел на более современный материал, уточняется в книге Люси Уорсли «Английский дом. Интимная история». Устраивая новый туалет в своем доме в Норфолке, он упомянул, что в помещении должно быть «место, куда можно было бы поставить свечу и положить бумагу».

Новую бумагу на туалетные нужды, естественно, не тратили. В ход шли прочитанные газеты и старые письма, которые рвали на квадратные кусочки, прокалывали в одном углу, нанизывали на веревку и вешали в сортире.

Что написал о туалетной бумаге Маяковский

Туалетная бумага была впервые запатентована одновременно в Англии и США соответственно Джеймсом Олкоком и Джозефом Гайетти в 1857 году и называлась пипифакс. Пачка из тысячи листов стоила один доллар, отмечается в книге Леонида Соколова «Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений».

Пипифакс не пользовался спросом: народ в основном стеснялся покупать «непристойный» товар. Попытки поставить производство туалетной бумаги на поток продолжались в течение полувека, но только немецкому предпринимателю Хансу Кленку сопутствовал успех. В 1928 году он создал свою фирму, которую назвал по собственным инициалам «Хакле». Немцу удалось заставить европейцев перестать смущаться. Слоган его предприятия звучал так: «Просите «Хакле», и вам не придется произносить слова «туалетная бумага»!»

Мягкую бумагу изобрели в 1936 году, сначала выпуская ее в виде носовых платочков для джентльменов. До 1957-го туалетную бумагу изготавливали только белого цвета.

«Затем появилась туалетная бумага пастельных тонов, с рисунком, рифленая, многослойная, — констатировала Уорсли. – В других культурах, в особенности на Востоке, умудряются обходиться без туалетной бумаги: там не подтираются, а подмываются – и лес таким образом берегут, и отходов меньше. Новинкой 1990-х годов стала ужасная «влажная» туалетная бумага, ароматизированная, прошедшая дерматологическую экспертизу и суперочищающая – излишество в духе времен заката Римской империи».

Из жителей Советского Союза одним из первых увидел настоящую туалетную бумагу Владимир Маяковский. Посетив Париж, поэт настолько впечетлился «новинкой», что упомянул ее в стихотворении «Парижанка», написанном в 1929-1930 годах. В творении Маяковский повествует о даме, которая «пудрой подпудрит, духами попрыщет, подаст пипифакс и лужу подотрет».

Откуда Хрущев узнавал новости

Его менее продвинутые соотечественники обходились газетами, что было негигиенично из-за содержания опасных веществ в типографской краске. На протяжении десятилетий советские граждане подтирались «Правдой» или «Известиями», предусмотрительно вырезая из номера портреты вождей: иначе существовал риск горько поплатиться. Перед самими власть имущими и высокопоставленными советскими деятелями подобная проблема, скорее всего, не стояла.

В их уборные часто устанавливали биде. Например, такое приспособление было установлено в квартире Сергея Королева, которое и сегодня можно увидеть в его доме-музее. К тому же некоторое количество рулонов импортировали из-за рубежа. Туалетную бумагу можно было встретить в домах академиков, представителей богемы или в гостиницах для иностранцев. Тем более небольшое производство было налажено на комбинате в литовском Григишкесе. Объем продукции, правда, мог удовлетворить лишь незначительный круг счастливчиков.

«Даже Ленин, Сталин и Хрущев, извините, использовали газету. Нарезали ее. Зато все новости знали,

— пошутила в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая музеем Сясьского ЦБК Татьяна Петрова. — Негативный момент, правда, — все становилось черным. В типографиях тогда использовали краску, составленную на саже… Если же говорить серьезно, в зависимости от ранга человека, пользовались всеми подручными средствами – от травки до шелковых тряпочек. Это еще до революции, я имею ввиду».

К 1969 году на Сясьском ЦБК в Ленинградской области был построен отдельный комплекс по получению санитарно-бытовых бумаг и их переработки. 20 марта смена мастера Николая Прокоповича получила первые пробные метры продукта. Первая в СССР фабрика санитарно-гигиенического назначения была введена в эксплуатацию, однако к пуску еще не подготовили фабрику переработки в изделия. Тогда коллектив ЦБК разработал собственный проект, установив на действующих площадках по временной схеме четыре поточные линии по выпуску бумаги. Для этого силами ремонтных служб были приспособлены необходимые помещения, произведен монтаж специального оборудования, налажен и организован промышленный выпуск изделий.

«В марте 1969 года была подготовлена сама бумагооснова – большие рулоны, из которых затем предстояло сделать рулончики, — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Сясьского ЦБК Николай Березин. — Ну а чисто формально дату выпуска первой партии туалетной бумаги приурочили к дню рождения комбината.

В нашем деле процесс наладки оборудования, бывает, продолжается до года.

Сама бумагоделательная машина размером с почти трехэтажное здание. Со скоростью 1400 оборотов в минуту крутится 40-тонный цилиндр. Для изготовления санитарно-гигиенической бумаги были закуплены два английских станка фирмы Walmsley. Из них составили пять линий производства».

«Рулоны вешали на шею словно бусы»

В декабре 1969 года комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь фабрики санитарно-бытовых изделий. Из общей мощности фабрики в 49,5 тыс. тонн изделий в год одобрили 2/3. В общей сложности на программу технического перевооружения и расширения Сясьского ЦБК, реализованную в 1964-1970 годах, государства выделило 88 млн рублей.

К январю 1970 года в эксплуатацию были приняты по одной линии рулонных полотенец и однослойных салфеток с печатью, три линии двухслойных салфеток, четыре линии однослойных салфеток и листовых полотенец, пять поточных линий туалетной бумаги. На фабрике в то время трудились около 1 тыс. человек, причем 80% персонала составляли женщины. Полтора десятилетия спустя, в середине 1980-х, произошло второе техническое перевооружение цеха СБИ.

Отныне на фабрике запускались десять линий женских гигиенических пакетов (51 млн пачек в год) и пять линий для производства детских подгузников (12,75 млн пачек в год).

«Точной даты начала массового производства туалетной бумаги на Сясьском ЦБК не существует. Но известно, что первые рулоны были получены в период с октября по декабрь 1969 года, — пояснила Петрова. — Оборудование у нас сложное, его долго налаживали, как надо. Поэтому процесс растянулся. Конечно, рабочие тогда не представляли важность момента для всей страны. В первый год завод выпустил 31,6 млн рулонов».

По словам хранительницы истории комбината, 50 лет назад никто даже не понимал, для чего же производится такая бумага, как ей пользоваться. Так что с целью популяризации товара туалетную бумагу принялись рекламировать в хронике дня. Да и то – только в больших городах. Деревня продолжила жить без туалетной бумаги. О ее существовании там по-прежнему никто не знал. Не висели заветные рулончики и в уборных сотрудников ЦБК, расположенных по соседству.

«Когда же народ «раскусил» все преимущества, начали собираться очереди за туалетной бумагой. По десять рулонов на шею вешали словно бусы», — вспомнила Петрова.

Из камыша бумажка не пошла

Начальник первого отдела Сясьского ЦБК Валерий Алексеев вспоминал о нулевом спросе на туалетную бумагу в тогдашнем советском обществе. По его словам, для раскрутки товара организовали широкую рекламную кампанию. Перед каждым кинопоказом крутили так называемый «журнал», в котором красочно описывались все прелести нового продукта комбината. Кроме того, начальникам всех крупных заводов в принудительном порядке выдали для распространения 10 тыс. рулонов.

Так туалетная бумага пошла в массы, в скором времени став одним из популярнейших товаров советского потребителя. Фабрика работала на пределе мощности, но все равно не успевала обеспечить всю страну заветными 54 метрами. Огромные фуры с еловыми бревнами беспрерывно поставляли на ЦБК натуральное сырье.

«Рулончик туалетной бумаги — это плод длительной работы нескольких цехов, — приводила слова Алексеева «Смена». — Сначала бревна в огромном чане отделяют от коры, потом в другом чане мелко рубят. Под действием пара и кислоты из дерева делают специальную массу, из которой уже под прессом создают целлюлозу. Наконец, из целлюлозы делают туалетную бумагу. Мы в основном используем для санитарно-гигиенических целей еловые породы деревьев. Хотя пробовали и осину — из нее бумага получается мягче. Немцы научились изготовлять бумагу из тополя, и это выгодно, потому что тополь вырастает гораздо быстрее, чем ель или сосна.

А наши коллеги на юге России прогадали — еще в советские времена они решили делать туалетную бумагу из камыша. Но оказалось, что он не вырастает во второй раз, поэтому дело зачахло».

Чем хотят заменить туалетную бумагу

Как признавалась тому же изданию жительница Санкт-Петербурга Татьяна Ротшильд, заставшая времена дефицита на туалетную бумагу, приобрести рулон-другой когда-то считалось невероятной удачей.

«Обычно люди вставали в очередь и, отстояв три часа, получали заветные рулончики, число которых было ограничено. Брали столько, сколько разрешали «в одни руки». Типичная картина тех лет — идет человек по улице, а на шее у него, как ожерелье, висят на веревке рулоны туалетной бумаги. И сразу понимаешь — надо срочно бежать туда, где ее продают», — вспоминала пенсионерка.

Борясь с острой нехваткой товара, в середине 1970-х одному покупателю отпускали не более десяти рулонов. Одновременно удвоили объем производства, доведя до 66,7 млн рулонов в год. Не помогало. И лишь в 1980-е актуальную проблему удалось решить.

Современная медицина считает туалетную бумагу устаревшим средством.

В наше время в тренде влажные салфетки, хотя они и небезопасны для аллергиков.

При проектировании и изготовлении унитазов последнего поколения на сливной механизм устанавливают специальные насадки, которые позволяют обеспечить функцию смыва и очистки частей тела человека тонкими струями воды, подобно устройству биде. В XXI веке туалетную бумагу используют около 30% населения планеты.