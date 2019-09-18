Не только можно, но и нужно: кому пиво на пользу

Кружка пива или бокал вина в день могут защитить от диабета, считают исследователи из Юго-Восточного университета Китая. О своих наблюдениях они рассказали на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

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Ученые проанализировали 10 исследований, посвященных связи между потреблением алкоголя и диабетом 2 типа. Всего в них приняли участие 575 человек.

специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя улучшает метаболизирование глюкозы, что снижает уровень инсулина.

Умеренным потреблением алкоголя авторы назвали 20 г этанола в сутки и менее. Такое количество содержится в полулитре пива, 200 мл вина или 50 мл сорокоградусного спиртного.

Высокий уровень глюкозы, вызванный неспособностью организма реагировать на инсулин, заставляет поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина. Следовательно, повышается уровень сахара в крови, увеличивается вес, а также повышается устойчивость к инсулину, что в итоге приводит к развитию диабета.

Кроме того, потребление алкоголя оказалось связано с более низким уровнем триглицеридов, наиболее распространенным типом жиров, содержащихся в продуктах питания. Высокий уровень триглицеридов, часто возникающий у плохо следящих за состоянием здоровья диабетиков, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом на уровень глюкозы натощак и на уровень гликированного гемоглобина алкоголь значительного влияния не оказывал.

Уровень глюкозы в крови натощак используется для тестирования на диабет 2-го типа, при этом более высокие уровни свидетельствуют о том, что организм использует инсулин недостаточно эффективно.

Гликированный гемоглобин, HbA1c — индикатор содержания глюкозы в крови течение длительного периода времени (до трех месяцев).

Общее содержание холестерина, включая «хороший» и «плохой» холестерин, также осталось прежним. Для людей, страдающих диабетом, важно, чтобы уровень холестерина был сбалансированным для предотвращения осложнений, особенно сердечно-сосудистых заболеваний.

«Результаты этого мета-анализа показывают положительное влияние алкоголя на метаболизм глюкозы и жиров у людей с диабетом 2-го типа, - утверждает доктор Юйлин Чен, ведущий автор исследования. — Необходимы более масштабные исследования для дальнейшей оценки влияния употребления алкоголя на уровень сахара в крови, особенно у пациентов с диабетом 2-го типа».

Однако далеко не все исследователи разделяют такой оптимизм в отношении употребления алкоголя.

«Самые надежные данные, опубликованные в 2018 году, свидетельствуют о том, что чем ниже количество потребляемого алкоголя, тем ниже риск развития множества сердечных заболеваний и инсульта. Следовательно, нужно потреблять меньше, а не больше алкоголя, и диабетиков это тоже касается», — говорит профессор Навид Саттар, специалист в области метаболизма.

Кроме того, непонятно, были ли положительные эффекты вызваны химическим составом алкогольных напитков или другими факторами.

«Возможно, это связано не только с наличием алкоголя, но и с другими компонентами напитков, которые потребляли участники исследования. Любая возможная польза должна быть сопоставлена со всеми рисками для здоровья, связанными с употреблением алкоголя, например, повышенным риском рака даже при низком уровне потребления алкоголя. На данном этапе трудно сделать какие-либо выводы», — отмечает доктор Сэйди Бонифайс из Института изучения алкоголя.

«Хотя эти результаты свидетельствуют о потенциальной пользе употребления алкоголя в умеренных пределах, мы не рекомендуем людям с диабетом 2 типа рассматривать эти результаты в качестве причины начать пить, если они этого не делают, — говорит Дуглас Твенефор, представитель благотворительной британской организации Diabetes UK. —

Мы рекомендуем людям, страдающим диабетом или нет, опираться на государственные нормы потребления алкоголя».

Также специалисты раскритиковали методологию исследования — сбор данных был довольно небрежным, не во всех работах указывалась регулярность потребления алкоголя и дозировка. Кроме того, их насторожило, что работа пока что нигде не опубликована.