Смертельные калории: где в России больше едят

2651,5 калории потребляет среднестатистический житель России в сутки, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). На сайте ведомства опубликованы сводки за 2018 год. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Дагестане, где на долю одного взрослого жителя приходится 2988,3 ккал в день. Так же склонны к употреблению продуктов с высокой энергетической ценностью соседи дагестанцев по Северному Кавказу из Ингушетии (в среднем 3406,4 ккал) и обитатели благополучной по российским меркам Тюменской области (3200,7).

Любопытно, что именно в Ингушетии и Дагестане в 2018 году тратили на еду больше всего денег – 57,9 и 53,8% заработной платы соответственно.

Жители Татарстана, ХМАО и Москвы выделяют на пропитание лишь до четверти своих ежемесячных трудовых доходов. По мнению экспертов, на эти показатели влияют не только стоимость продуктовой корзины в регионе и уровень зарплат, но и численность семьи.

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Меньше всего калорий потребляют в Рязанской области (2180,1), Хабаровском крае (2182,9) и Тамбовской области (2228,7). Примерно на том же уровне обстоят дела в столице – 2261 ккал в сутки приходится в Москве на взрослого человека. Чуть калорийнее питаются в Санкт-Петербурге – 2295,4.

Налицо тенденция: в городах потребляют меньше калорий, чем в селах и деревнях. Разница составляет до 300 ккал в день.

Треть ежесуточного рациона россиян составляют хлеб и хлебные продукты, к которым относят макаронные изделия, муку, изделия из теста и т. д.

В городах хлеб едят чуть в меньших объемах, чем в сельской местности (разница – 4%). Важное место в холодильниках и на столах занимает «молочка». Примерно 18% дневной нормы приходится на мясо и мясопродукты: в этом аспекте горожане, наоборот, опережают селян на 3%. Реже всего наши соотечественники из общедоступных традиционных продуктов выбирают для себя рыбу – лишь 1,7% от среднесуточного рациона.

Актуальной проблемой для подавляющего большинства граждан страны остается рост цен на продуктовые товары. В прошлом году наиболее сильно подорожали пшенная крупа и капуста (свыше 70%), сахар (28,3) и яйца (25,9). Стоимость лука и свеклы поднялась на 23% по сравнению с 2017 годом, мороженая курица и морковь прибавили 1/5 к прежнему ценнику.

Одновременно россиянам все чаще диагностируют ожирение. В период с 2013 по 2018 годы количество таких диагнозов выросло почти в 1,5 раза, сообщило ранее в августе Министерство здравоохранения России. Если на нижней отсечке исследования в стране было зарегистрировано примерно 1,4 млн пациентов с ожирением различных степеней, то пять лет спустя – уже свыше 2 млн человек. Больше всего толстяков в процентном соотношении приходится на Алтайский край (более 5,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей), самые стройные и подтянутые люди живут в Кабардино-Балкарии (578,5 жителей с ожирением на 100 тыс. чел.).

По словам диетологов, снижение калорийности привычного ежедневного рациона на 30-40% способно продлить жизнь. Специалисты советуют во время приема пищи всегда оставлять место для десерта, но не есть его. Меню для продления жизни должно содержать продукты, богатые витаминами группы В, цинком и магнием. Уточняется, что в рацион необходимо включать яблоки, квашеную капусту, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и бобовые.

В мае шведские ученые объявили, что избавиться от жира на животе помогут интервальные тренировки, которые можно проводить дома.

А в феврале были названы способы избавления от лишнего висцерального жира, который окружает внутренние органы, — желудок, печень и кишечник. Как показало исследование, действенной мерой для сжигания запасов висцерального жира является соблюдение белковой диеты. Потребление белка может уменьшить тягу к пище на 60% и повысить метаболизм на 800-1000 ккал в день. При выполнении условий человек разгружает свой рацион на 400 ккал в день.

В свою очередь, японские ученые убеждены в том, что защитить от ожирения способно регулярное потребление риса. Исследователи проанализировали данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран. Оказалось, что там, где люди в среднем ели по 150 гр риса в день, уровень ожирения оказался значительно ниже.

Зато исследователи из Университета Айовы выяснили, что ожирение грозит тем, кто систематически пропускает завтрак. Используя данные, собранные в 1988-1994 годах, авторы работы отобрали 6550 участников в возрасте 40-75 лет, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Из них 5,1% никогда не завтракали, 10,9% делали это редко, 25% — иногда, и 59% завтракали каждый день.