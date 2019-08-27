Треть миллиарда: сколько Роскосмос тратит на Луну

Роскосмос приступил к практической реализации планов пилотируемых полетов на Луну. Ранее руководитель корпорации Дмитрий Рогозин не раз подвергался критике за постоянные рассуждения о грядущих через много лет миссиях в дальний космос на фоне текущих неудач Роскосмоса.

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«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны», — так звучит название тендера начальной

стоимостью свыше 373 млн рублей, размещенного на сайте госзакупок.

Целями научно-исследовательских работ по этому направлению названо создание перспективных систем жизнеобеспечения регенеративного типа, робототехническое обеспечение пилотируемых полетов, отбор, реабилитация космонавтов, создание космических средств обитания, новых конструкционных материалов. Кроме того, к ним относится создание пилотируемого лунного взлетно-посадочного комплекса и обеспечение здоровья человека в лунных миссиях, говорится в документах закупки.

Из документов следует, что пилотируемая лунная программа разбита на три условных этапа под названиями «Вылазка», «Форпост» и «База».

Одним из заданий стала разработка предложений по проектному облику и требований к техническим характеристикам ядерной энергетической установки мощностью 5-10 кВт для использования в программе пилотируемого исследования и освоения Луны.

Также исполнитель должен разработать проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года «и дальнейшую перспективу».

При освоении Луны и окололунного пространства планируется широко использовать методы 3D-печати. В частности, планируются «Исследования процессов формообразования элементов крупногабаритных космических конструкций из различных минералов лунного происхождения и химических компонентов в условиях поверхности Луны с использованием методов ЗD-печати».

В начале года председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса, по сути повторив основные претензии к госкорпорации, которые выдвигаются в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать.

«Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации Роскосмос.

Из уст руководства отрасли все чаще звучат слова о будущих проектах и ракетах, сроки исполнения которых заведомо выходят за границы текущей Федеральной космической программы, которую и так постоянно урезают.

Так, Рогозин в октябре 2018 года заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу к 2030 году. По словам главы корпорации, изучать лунную поверхность планируется с помощью роботов-аватаров. «Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы,

на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал Рогозин.

Все эти заявления звучат на фоне постоянных отказов работающих спутников и переносов текущих миссий, которые вызывают критику у независимых экспертов отрасли. Так, давно ожидаемая экспедиция «Луна-25», запланированная ранее на 2019 год, оказалась перенесена на два года, из-за санкций против России.

В феврале этого года 2031-й назывался, как год отправки первой российской пилотируемой экспедиции на Луну. Это следовало из документа головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. В пояснении указывалось, что члены экипажа должны будут отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

На 2032 год на спутник Земли запланирована доставка российского луномобиля (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции, который займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

В документе были расписаны планы и на последующие годы освоения Луны. Так, экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год — продолжение строительства лунной базы.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». В настоящее время в ведомстве рассматривают только один вариант ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Речь идет о шести боковых блоках с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Проект был предложен самарским РКЦ «Прогресс».

Грандиозные планы Роскосмоса по освоению Луны провозглашаются на фоне постоянного недофинанирования других текущих миссий, запуска которых ученые ждут годами. Так, Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ».

«В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию — НПО Лавочкина, — пояснил научный руководитель миссии Борис Шустов. — А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль».

Не лучше ситуация с космическим телескопом «Спектр-М» («Миллиметрон»), запуска которого так и не дождался известный российский астрофизик, академик РАН Николай Кардашев, скончавшийся этим летом.