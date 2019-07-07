«Просто мода»: зачем врачи назначают витамин D

В 1914 году американский биохимик Элмер Макколум обнаружил в рыбьем жире витамин А. После этого английский ветеринар Эдвард Мелленби подметил, что собаки, которых кормят рыбьим жиром, не страдают от рахита. В ходе экспериментов, во время которых собак кормили рыбьим жиром с нейтрализованным витамином А, и был открыт витамин D — неизвестная ранее группа биологически активных веществ (в том числе холекальциферол, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолета и поступает в него с пищей, и эргокальциферол, который синтезироваться не может).

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Основная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке. Страны с низкой инсоляцией (облучением прямыми солнечными лучами), в том числе и Россию, врачи и ученые относят к группам риска нехватки витамина D.

В России врачи все чаще прописывают витамин D в виде лекарств и биодобавок детям и взрослым. Однако насколько уместны такие рекомендации?

«Тренд такой есть, я периодически слышу от людей, что им назначают витамин D и мне кажется, что это просто мода, — рассказал «Газете.Ru» член комиссии РАН по противодействию фальсификации науки Петр Талантов. — Раньше была мода на мультивитамины, сейчас — на витамин D. Масштабы точно оценить нельзя, у нас ведь нет реестра назначений. В большинстве случаев, я думаю, это неоправданно. Но постоянно слышу, как врачи выписывают витамин D, руководствуясь непонятно чем».

«Получить витамин D с пищей сложнее, чем другие: он содержится лишь в немногих продуктах, — пишет Талантов в своей книге «0.05 Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». — Поскольку наблюдательные исследования показали связь низкого содержания витамина D и ряда болезней, было выдвинуто предположение, что его недостаток может быть их причиной. Результаты РКИ (рандомизированных клинических испытаний — «Газета.Ru») были противоречивы. Хотя систематический обзор Кокрейна показал небольшое снижение смертности от всех причин, авторы не стали рекомендовать прием препарата: многие не вошедшие в обзор исследования были прерваны до завершения, что обычно говорит об отсутствии результата или негативном эффекте. Как следствие, вывод метаанализа мог быть слишком оптимистичен».

Прием витамина D в составе мультивитаминов и вовсе может быть вреден для здоровья.

«Мультивитамины не только бесполезны, но и потенциально вредны, — говорит Талантов. — Многие мультивитамины содержат антиоксиданты, сокращающие ожидаемую продолжительность жизни».

«Добавки некоторых витаминов нужны лишь в отдельных случаях – беременным, кормящим, новорожденным и, по назначению врача, пожилым людям, — пишет он. — Большинство людей не получают от их приема никаких преимуществ».

Подтверждают излишнее увлечение врачей добавками с витамином D и другие специалисты.

«Есть масса педиатров, которые продолжают игнорировать профилактику рахита у младенцев. Другая часть врачей злоупотребляет даже не профилактическими, а лечебными дозами витамина D, без всякого его контроля (даже без устаревшей пробы по Сулковичу). Среди «взрослых» врачей эта тенденция особенно заметна, есть некая мода на витамин D, хотя доказательств эффективности такой профилактики пока не много», — рассказал «Газете.Ru» педиатр Сергей Бутрий.

«Есть некоторое «увлечение» такими назначениями.

Тут еще нужно понимать, что есть две принципиально разные практики — педиатрическая и взрослая, и если в первом случае даже некоторое «увлечение» можно считать рациональным и более-менее оправданным, то во втором случае больше вопросов, чем ответов», — добавляет врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

При этом назначения зачастую делаются даже без соответствующих анализов, просто для профилактики.

«Такие назначения некорректны, тем более, что такой лабораторный показатель как 25-гидроксикальциферол на редкость информативен и действительно во всем мире рекомендован как ориентир и для назначения терапии витамином D, и, что важнее, для мониторинга ее эффективности. С другой стороны, одного результата лабораторных исследований мало, «лечить анализ» — не самый корректный подход в медицине, то есть для назначения препарата должны быть и клинические, и лабораторные данные», — поясняет Водовозов.

Тотальное профилактическое назначение витамина Д полностью оправдано у детей до 3 лет, хотя даже тут российские и международные рекомендации пока не могут сойтись в том, какая дозировка необходима.

«И российские, и международные клинические рекомендации предписывают рутинно ежедневно вводить им профилактические дозы витамина D. Но в большинстве случаев универсальной стратегии не разработано, врачу следует ориентироваться на целесообразность и уровень витамина D в периферической крови. Более того, по-видимому, у разных людей разные уровни витамина D в крови являются нормальными, поэтому врачу однозначно следует корректировать только самые низкие цифры», — говорит он.

Специалисты подтверждают — по официальным данным и у детей, и у взрослых наблюдается некоторый дефицит витамина D. Однако стоит ли с ним так рьяно бороться — вопрос дискуссионный.

«Нет качественных доказательств того, что взрослым нужно компенсировать дефицит витамина D, даже если он выявляется лабораторно.

В этом вопросе сильно искажает ситуацию лобби производителей в первую очередь комбинированных препаратов, содержащих как витамин D, так и кальций, предназначенных для профилактики и (или) лечения остеопороза», — говорит Водовозов.

Одно из наиболее тяжелых последствий нехватки витамина D — рахит у детей. Недостаток витамина D приводит к нарушению образования костной ткани, и возникшие во время болезни деформации скелета остаются и во взрослом возрасте.

«Среди детей дефицит витамина D весьма распространен, но умеренный — клинических рахитов сейчас видим мало», — отмечает Бутрий.

Тем не менее, после всероссийского исследования недостаточности витамина D у маленьких детей «Родничок» была разработана национальная программа, предписывающая в качестве профилактики прием витамина D в дозах в 2-4 раза выше, чем рекомендует Всемирный консенсус по профилактике и лечению нутритивного рахита.

В тех случаях, когда назначение витамина D все же оправдано, принимать стоит не биодобавки, а лекарства — контроль качественно-количественного состава лекарственных средств более жесткий, в том числе и после выхода партии препарата на рынок, отмечает Водовозов. Биодобавки же регулируются намного хуже и полагаться приходится лишь на добропорядочность производителя.

«Любого адекватного врача настораживают БАДы, — говорит Бутрий. — У нас в России серьезные проблемы с качеством настоящих лекарств, а уж качество БАДов и вовсе тайна, покрытая мраком.

Лекарственные препараты витамина D применяю активно, побочные эффекты вижу нечасто».

Форма препарата (капсулы, водные и масляные растворы) особой роли при этом не играет.

«Насколько я знаю, водорастворимая форма витамина D изобреталась для лечения людей, у которых нарушено всасывание жиров в кишечнике, например, больных муковисцидозом — для всех остальных людей выбор препарата не имеет большого значения», — рассказывает Бутрий.

«Современные фармацевтические технологии позволяют делать практически любые лекарственные формы, которые примерно одинаковы по своим характеристикам, но могут лучше переноситься теми или иными категориями пациентов. Заставить ребенка проглотить масляный раствор — занятие не для слабонервных», — добавляет Водовозов.

Добавкам с витамином D маркетологи приписывают практически чудодейственные свойства — он стимулирует иммунитет, снимает усталость, улучшает настроение и работоспособность, улучшает функцию легких и репродуктивную функцию. Однако клинические исследования подобного влияния добавок, разумеется, не выявляют.

Добавки с витамином D не защищают даже от переломов. Китайские исследователи проанализировали 33 клинических испытания, в которых участвовали более 50 тыс. человек старше 50 лет. Часть из них принимала биодобавки с витамином D, кальцием или обоими веществами, часть не принимала никаких добавок или получала плацебо.

При этом частота переломов в группах оставалась примерно одинаковой, значимой статистической разницы не наблюдалось.

В исследовании, проведенном американскими специалистами, почти 400 человек старше 70 лет получали биодобавки с витамином D на протяжении года. Хотя это положительно сказалось на метаболизме костной ткани, ее минеральная плотность — показатель того, насколько кость крепкая, — не изменилась. Авторы работы рекомендуют пожилым людям придерживаться сбалансированного рациона, не забывать бывать на солнце и уделять время физическим упражнениям, а не уповать на биодобавки.

Более того, избыточное потребление добавок с витамином D людьми, у которых нет к этому медицинских показаний, повышает риск смерти от всех причин, выяснили исследователи из Тафтского университета. Самое разумное решение — контролировать содержание витамина D в организме с помощью продуманного рациона и времяпрепровождения под солнечными лучами.

«Нельзя превратить плохое питание в хорошее горсткой таблеток», — напоминают ученые.

При нахождении на солнце, однако, стоит помнить про риск развития меланомы — излишнее увлечение солнечными ваннами особенно опасно для быстро обгорающих людей и тех, у кого на коже много родинок (более сотни) и есть дисплатические невусы — крупные родинки с неровными краями и неоднородной окраской. Походов в солярии вообще лучше избегать — среди их посетителей меланома встречается на 75% чаще.

Находясь на солнце, не стоит забывать про солнцезащитный крем. Как показала работа специалистов из Королевского колледжа Лондона, он не так сильно мешает синтезу витамина D в организме, как принято считать — понаблюдав неделю за отдыхающими на пляжах Тенерифе, исследователи выяснили, что их организм вырабатывает витамин D достаточно активно. При этом лучше он вырабатывался у людей, которые пользовались средствами с высокой степенью защиты от UVA-лучей (длинноволнового диапазона). По всей видимости, поясняют авторы работы, такие средства сильнее способствуют воздействию UVB-лучей (средневолнового диапазона), чем средства с низкой степенью защиты от UVA.