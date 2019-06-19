Маск подвел: США отложили запуск астронавтов к МКС

Глава NASA Джим Брайденстайн впервые признал, что авария американского частного космического корабля Dragon, которая произошла в апреле текущего года, заставит отложить первый за много лет полет американских астронавтов к МКС не на российском корабле «Союз». Заявление об этом чиновник сделал в ходе парижского Международного авиационного салона в Ле-Бурже, передает Reuters.

«Несомненно, расписание поменяется. Оно будет не таким, как изначально планировалось», — заявил Бранденстайн, отвечая на вопрос журналистов.

Реклама

При этом чиновник не стал называть никаких конкретных сроков запуска. Эти известия добавляют неуверенности в том, что США смогут запустить астронавтов к МКС на собственных кораблях в текущем году, как планировалось ранее. Для возобновления полетов на американских кораблях NASA заключило контракты на с двумя компаниями – Boeing и SpaceX – на разработку пилотируемых капсул. Общая стоимость этих контрактов составляла $6,8 млрд.

При этом на скорый полет Starliner от Boeing рассчитывать тоже не приходится, ранее сообщалось о задержке готовности этого корабля на несколько месяцев. Ранее сомнения в исполнении графика были вызваны появившейся информацией, что в NASA рассматривают возможность оплаты дополнительных двух мест на российских кораблях «Союз»,

которые отправятся к МКС осенью 2019 и весной 2020 года, чтобы гарантировать доставку американских астронавтов.

Изначально первый пилотируемый запуск корабля SpaceX с американскими астронавтами был запланирован на июль 2019 года. Авария летавшего к МКС в марте этого года космического корабля Dragon произошла на испытательной площадке на космодроме во Флориде 20 апреля.

Одним из первых еще до официальных заявлений о происшествии сообщил фотограф издания Florida Today Крейг Бейли, который наблюдал за тестовыми испытаниями корабля в районе Коко-Бич

и заметил клубы желтого дыма, поднимающиеся с места испытаний и видные на мили вокруг. Вскоре последовали и официальные подтверждения. «Ранее сегодня SpaceX проводила серию испытаний двигателей тестового корабля Crew Dragon на нашей посадочной площадке номер 1 на мысе Канаверал во Флориде, — сообщили в компании Space X. – Первые тесты прошли успешно , однако заключительное испытание закончилось аномалией на испытательном стенде».

После успешного тестового полета к МКС в марте этого года в компании начали готовиться следующему этапу — испытанию аварийной посадочной системы. Она призвана спасать жизни экипажа в случае аварийного пуска ракеты и должна срабатывать аналогично российской системе аварийного спасения, благодаря которой в октябре 2018 года были сохранены жизни космонавтов корабля «Союз МС-10».

В ходе таких тестов производился запуск восьми двигателей SuperDraco, которые вмонтированы в корпус корабля Crew Dragon,и в случае аварийной ситуации должны увести аппарат от ракеты и спасти экипаж.

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2) произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил ранее вице-президент компании Ханс Кенигсманн. Кроме того, Кенигсманн сообщил об уничтожении космической капсулы корабля, которая должна была использоваться в первом пилотируемом орбитальном полете компании.

«В ходе расследования мы изучаем все возможные причины. У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний… и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — сказал представитель SpaceX.

По его словам, «первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco». Он подчеркнул, что достоверные причины неполадок пока не известны, поскольку расследование продолжается.

Кенигсманн добавил, что компания следовала всем процедурам обеспечения безопасности во время испытаний 20 апреля, так что никто не пострадал. «Вот почему мы проводим испытания, — сказал он. — Если что-то может пойти не так, я бы предпочел, чтобы это произошло на испытательной площадке». Также Кенигсманн рассказал о деталях аварии.

«На стендовой установке мы закончили тесты двигателей Draco… во время двух заходов, каждый по пять секунд, и они прошли очень хорошо. И затем, прямо перед запуском двигателей SuperDraco произошла аномалия, и корабль был уничтожен», — сообщил он.

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX. Восемь двигателей SuperDraco, установленных на корабле Dragon 2, используются в качестве системы аварийного спасения, а также для управляемой посадки корабля. Система аварийного спасения необходима, чтобы при возникновении угрозы жизни экипажа на последних минутах перед стартом и первых минутах полета оторвать корабль от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Ранее сообщалось, что первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX закончил подготовку к полету на МКС в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК).