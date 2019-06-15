Провал в постели: кому грозит импотенция

В 2020 году заканчивается эпоха «Виагры» — у производителя окончательно истекает патент на препарат, который приносил компании почти по $2 млрд ежегодно. Появившись на рынке в 1998 году, «Виагра» уже в первые три месяца собрала выручку в $400 млн.

Реклама

Вероятно, обилие дженериков сделает препарат дешевле, однако неизвестно, какие новые побочные эффекты могут появиться. Пока что потребители «Виагры» и нескольких других препаратов с аналогичным механизмом действия сталкиваются с головной болью, болью в животе, осложнениями при гипертонии. Тем не менее, среди альтернатив — лишь инъекции в ткани члена и установка протезов.

Между тем, количество мужчин с эректильной дисфункцией поражает.

В 1999 году американские исследователи выяснили, что в 1995 году во всем мире насчитывалось более 152 млн мужчин с эректильной дисфункцией. Они спрогнозировали увеличение числа мужчин с этой проблемой до 322 млн к 2025 году.

Пока что точной мировой статистики о распространенности этой проблемы в наши дни нет, несмотря на обширную базу результатов опросов и медицинских осмотров. Во-первых, далеко не каждый мужчина склонен обсуждать свою половую жизнь с посторонними людьми. Во-вторых, ряд пациентов имеют удовлетворяющую их половую жизнь, несмотря на проблемы с эрекцией, и при анкетировании или опросе они оценивают себя как здоровых. Однако ученые разных стран обеспокоены числом новых случаев эректильной дисфункции, в том числе и среди молодых мужчин.

Так, в 2012 году исследователи из МГМСУ им. А.И. Евдокимова оценили ситуацию в Росиии среди мужчин 20–75 лет.

Оказалось, что лишь у 10,1% опрошенных мужчин отсутствовали признаки эректильной дисфункции,

в то время как легкая ее степень отмечалась у 71,3%, средняя степень – у 6,6% и тяжелая степень – у 12% респондентов. В половине случаев симптомы эректильной дисфункции наблюдались у мужчин в возрасте до 45 лет.

«На сегодня очевидно, что эректильная дисфункция среди мужского населения России распространена гораздо шире, чем у мужчин в индустриально развитых странах мира. Этому способствует высокий травматизм мужского населения в стране (распространенными являются травмы костей таза, в результате которых очень часто страдают кровеносные сосуды, кровоснабжающие половой член), алкоголизм и курение низкокачественных сортов табака. Помимо этих трех причин распространенным фактором риска эректильной дисфункции является психологический стресс, который приводит к подавленному настроению, снижению у мужчин полового влечения и: как следствие - развитию эректильной дисфункции», — считает уролог Рияд Салахалдин.

От эректильной дисфункции страдают молодые мужчины и в других странах. Так, в Италии ее симптомы наблюдаются у каждого четвертого мужчины моложе 40 лет. В Великобритании на эректильную дисфункцию жалуются треть мужчин в возрасте до 30 лет.

Эректильной дисфункцией называют невозможность достижения и поддержания эрекции, достаточной для совершения полового акта.

Диагноз ставится в случае, если проблема сохраняется примерно на протяжении полугода.

Эректильную дисфункцию принято разделять на психологическую (психогенную), органическую и смешанную. До недавнего времени считалось, что расстройство в большинстве случаев имеет психогенную природу, однако сегодня уже установлено, что около 80% случаев приходится на органические проблемы — эректильная дисфункция является частым симптомом многих хронических соматических и психических заболеваний. В ее развитие вносят вклад факторы риска, связанные с образом жизни — курение, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, гиподинамия.

Эректильная дисфункция — не самостоятельное заболевание. В возрасте старше 40 лет в большинстве случаев нарушения эрекции оказываются симптомом поражения жизненно важных систем организма (сердечнососудистой, нервной, эндокринной). Многие соматические заболевания, такие как атеросклероз, сахарный диабет, эндотелиальная дисфункция, начинаются именно с эректильной дисфункции. При этом она возникает за два-три года до появления первых симптомов со стороны сердца и сосудов, головного мозга, поджелудочной железы.

Проблемы с эрекцией могут быть симптомом и других серьезных (в том числе системных) заболеваний, среди которых — ишемическая болезнь сердца, гипогонадизм, метаболический синдром, рассеянный склероз, хроническая почечная недостаточность, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак простаты, хронический простатит, обструктивные заболевания дыхательной системы, неврозы, тревога и депрессия.

В 50-70% случаев расстройство связано с работой сосудов и нарушением притока крови к пещеристым телам.

Риск развития эректильной дисфункции повышается с возрастом не за счет процесса естественного старения, а из-за возникновения серьезных сопутствующих заболеваний, в частности артериальной гипертензии, заболеваний сердца и сахарного диабета.

Генетикой обусловлено около 30% случаев эректильной дисфункции, подсчитали американские ученые, изучив выборку почти из 40 тыс. мужчин. Исследования на близнецах и раньше показывали, что у этого расстройства есть наследственная составляющая, однако точный вклад генетики и конкретные особенности генома, повышающие риск, установлены не были.

Эректильная дисфункция оказалась связана с изменениями шестой хромосомы, где находится около 200 генов, отвечающих за работу иммунной системы. Мутация рядом с геном SIM1, связанным с ожирением, значительно повышает риск расстройства.

«Выявление первого генетического фактора риска развития эректильной дисфункции — захватывающее открытие, оно открывает двери для исследований новых методов генной терапии», — отмечают исследователи.

Повышенному риску возникновения эректильной дисфункции оказались подвержены мужчины с пародонтитом — воспалительным заболеванием тканей, удерживающих зуб в лунке, выяснили испанские специалисты. Сравнив группы добровольцев с эректильной дисфункцией и без (80 и 78 мужчин, соответственно), они выяснили, что у 74 членов первой группы были признаки пародонтита. При этом чем сильнее были поражены десны, тем больше была выражена и эректильная дисфункция.

В среднем, у участников с пародонтитом эректильная дисфункция встречалась в 2,3 раза чаще, чем у здоровых мужчин.

Пародонтит связан с изменениями в биохимических показателях, в частности, между группами различались уровни триглицеридов, С-реактивного белка, гликированного гемоглобина. Возможно, эти изменения способны провоцировать эректильную дисфункцию.

Основная причина пародонтита — плохая гигиена рта. Поэтому специалисты советуют не забывать чистить зубы дважды в день и при необходимости полоскать рот специальными средствами — большинство из них содержит вещества, сокращающие количество микробов.

Хотя эректильная дисфункция является распространенным нарушением, поражающим мужчин пожилого возраста, зачастую она не поддается правильной диагностике и лечению. Основной причиной недостаточной диагностики является то, что пациенты часто сами замалчивают эту проблему из-за стеснения, а у врачей, как правило, нет времени на дополнительные вопросы к пациенту, если он пришел на прием с другими жалобами, не указывающими на эректильную дисфункцию.

В качестве консервативного лечения эректильной дисфункции применяются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (силденафил, варденафил, тадалафил, уденафил) –- они способствуют расслаблению гладких мышц в артериях полового члена. Это приводит к наполнению пещеристых тел кровью и возникновению эрекции. После полового акта кровенаполнение полового члена уменьшается до исходных величин.

Однако эти препараты оказываются недостаточно действенными в 20-40% случаев. В такой ситуации спасает комбинированная терапия с применением препаратов тестостерона.

Среди мужчин широко распространено использование растительных препаратов для поддержания эрекции, от корня женьшеня до гриба кордицепса китайского.

Однако большинство из них не проходили необходимых проверок и их действие не доказано.

Более того, недобросовестные производители подобных БАДов могут добавлять в якобы растительные препараты ингибиторы ФДЭ–5, не указывая это в описании. Так, в 2016 году Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о фальсифицированных БАД обнаружил в средствах для потенции «Сеалекс Форте» и «Аликапс» запрещенное к применению в БАД вещество тадалафил.

Еще один способ борьбы с эректильной дисфункцией — использование инъекций. Они, как и препараты, направлены на улучшение кровотока в пещеристых телах. Мужчина может делать их самостоятельно, но первые несколько уколов необходимо провести под присмотром врача.

Примерно 60% мужчин помогает одновременное использование вакуумных помп и эрекционных колец, но они не позволяют достичь полной эрекции и приводят к снижению чувствительности.

Наиболее радикальный способ решения проблемы — фаллопротезирование. Оно позволяет вернуться к гармоничной половой жизни почти в 100% случаев уже спустя 1,5-2 месяца после операции. В качестве протеза используются силиконовые стержни или надувные цилиндры. Осложнения в виде инфекций и неприживления протезов возникают примерно у 3% пациентов. Кроме того, при протезировании член теряет в длине 1-1,5 см, но, по желанию пациента, одновременно можно выполнить и операцию по увеличению длины члена.

Необычный метод борьбы с эректильной дисфункцией предложили австралийские врачи.

Исследование показало, что упражнения для мышц тазового дна помогают примерно 3/4 мужчин, страдающих от различных проблем в постели.

Их обычно рекомендуют женщинам для борьбы с недержанием мочи после родов, однако они могут быть полезны и мужчинам.

Физиотерапевты из Университета Джеймса Кука проанализировали данные 650 мужчин, которые использовали упражнения для укрепления мышц тазового дна. 47% мужчин, страдавших от эректильной дисфункции, отметили улучшения. Кроме того, 83% участников с преждевременной эякуляцией сообщили, что она стала происходить реже.

«Слабые мышцы тазового дна могут напрямую влиять на эрекцию и эякуляцию», — отмечают исследователи.

Для борьбы с половыми проблемами использовались два упражнения. Одно из них заключалось в том, чтобы, сокращая мышцы, прерывать мочеиспускание, второе — в приподнимании яичек мышцами таза. Плюс таких «тренировок» в том, что для них не требуются особые время и место и их можно встроить в свой распорядок дня. Начинать рекомендуется с десяти повторений, постепенно увеличивая нагрузку.