Переохлаждение и стресс: чем опасно мороженое

При быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ, а резкий перепад температур вызывает дополнительный стресс у организма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

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«Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце — вот здесь и подстерегает риск простудиться.

Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей.

Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», — пояснил Тяжельников.

По его словам, то же самое касается холодных напитков — в жару лучше выбирать чуть прохладную воду и пить маленькими глотками.

«Не обязательно употреблять совсем теплую воду, но если пить маленькими глоточками, то вода успеет нагреться в полости рта. А лучше пить прохладную воду. В мороженом тоже можно не отказывать, если есть его очень медленно, маленькими кусочками и дать слегка подтаять», — отметил Тяжельников.

Он также рекомендовал во время жары пить чистую воду, чаи, морсы, компоты, воду с добавлением лимона, ягод, фруктов, а вот от молочных коктейлей, кофе и газировки лучше отказаться.

«Что касается молочных коктейлей, то такие напитки содержат большое количество сахара, жира и ароматизаторов. Одна порция может содержать суточную дозу (а то и более) всех калорий, необходимых взрослому человеку. Кроме того, часто холодные молочные коктейли пьют через трубочку, и холод сразу проникает в верхние дыхательные пути. А как я уже сказал, это риск простуды. Так что для здоровья — один только вред. Если хочется чего-то молочного, то лучше выпить просто молоко или кисломолочные напитки: кефир, ряженку, айран. Также лучше остерегаться в жару и сладких газированных напитков. Некоторые виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию, и много сахара. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе», — заключил Тяжельников.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно выбирать мороженое — в ведомстве посоветовали для начала ознакомиться с названием продукта. Если мороженое с заменителем молочного жира, то это должно полностью отражаться в наименовании продукта — «мороженое с заменителем молочного жира». Также в Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на срок годности.

Кроме того, качественное мороженое должно хорошо откалываться, а также не быть деформированным. В противном случае, это значит, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта истекает.

Роскачество также добавляет, что мороженое должно быть равномерного цвета, в противном случае нарушен режим хранения или срок годности продукта подходит к концу. Кроме того, глазурь также должна быть распределена равномерно. Налчие белого налета на шоколадной глазури говорит о том, что продукт имеет неоднозначный состав либо неправильно хранился.

Помимо этого подчеркивается, что наличие Е-добавок является нормальным и не влияет на качество продукта.

В случае чего можно выбирать мороженое с такими натуральными компонентами, как агар-агар или желатин.

Однако злоупотреблять мороженым не стоит — при его приготовлении используются сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Их избыточное употребление связано с повышением риска развития рака и образования метастазов у онкобольных.

Японские ученые рекомендуют есть мороженое по утрам. В такой ситуации оно способно повысить умственную активность человека и стимулировать альфа-волны мозга.

Для подтверждения своей теории специалисты провели исследование, в рамках которого добровольцы с утра ели мороженое, а затем проходили тесты. Эксперты же оценивали их аналитические способности и быстроту реакции.

В результате оказалось, что те, кто завтракал мороженым, справляются лучше и быстрее. К тому же мороженое помогает человеку быстрее проснуться и стать бодрым.