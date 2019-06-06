Мучительная боль: что грозит Бари Алибасову

Продюсер Бари Алибасов получил тяжелые ожоги желудка и пищевода, случайно выпив средство для чистки труб вместо сока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Представитель НИИ имени Склифосовского подтвердил, что российский продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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По словам бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина, Алибасов прочищал дома трубы, поставил стаканы с соком и средством для чистки труб рядом и отхлебнул средство по ошибке.

Как сообщил Левкин Агентству городских новостей «Москва», Алибасову могут провести операцию.

«У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — сказал исполнитель.

Представители Алибасова заявили, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, грозящие тяжелым отравлением и перфорацией.

Адвокат Сергей Жорин в своем твиттере рассказал о завещании Бари Алибасова. По его словам, документ был составлен 7 лет назад.

«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня», — написал Жорин.

Алибасов может справиться с ожогом за месяц, но последствия могут сказываться гораздо дольше, рассказал завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

Четвертая степень ожога, по словам эксперта, означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении. Однако позже на месте тяжелых ожогов образуются рубцы. «Они могут перекрыть пищевод», — сказал Шилов, добавив, что такая ситуация потребует операции.

Ожог пищевода никогда не бывает обособленным, он сочетается с ожогом ротовой полости, глотки, гортани, а в некоторых случаях бронхов и желудка. Чаще всего причиной химического ожога пищевода становятся кислоты и щелочи. При кислотном ожоге площадь поражения велика, но ожог носит поверхностный характер. Кислоты вызывают больше повреждений в желудке, чем в пищеводе. Щелочь, наоборот, приводит к небольшому по площади, но глубокому повреждению тканей. Оба вида сопровождаются сильной болью.

В результате быстро нарастающего воспаления у пострадавшего наблюдается обильное слюноотделение, частая и болезненная рвота. С момента попадания едкого вещества появляется жгучая боль во рту, в глотке, за грудиной и в эпигастральной области. Она усиливается при глотании, кашле, рвоте.

Выделяют четыре степени химического ожога пищевода и желудка. При первой степени ожога травмируется верхний слой эпителия. У пациента слегка краснеет слизистая, появляются небольшие болезненные ощущения. Обычно при таком ожоге медицинская помощь не нужна, а симптомы ожога проходят через перу недель.

При второй и третьей степени повреждается слизистая оболочка и глубокие слои мышечной ткани пищевода. В результате повреждения на поверхности слизистой образуются язвы, появляется отек, затрудняющий глотание. Если пострадавшему будет оказана своевременная медицинская помощь, то ожог заживает на протяжении месяца без последствий для организма.

Четвертая степень — самый тяжелый вид ожогов пищевода и желудка, при котором поражаются слои этих, а также прилегающих внутренних органов.

Пациент находится в состоянии шока, испытывает мучительную боль. При благополучном исходе и своевременно оказанной помощи на месте повреждения останутся рубцы, а для полного заживления может понадобиться длительный срок. При неоказании своевременной медицинской помощи вероятность летального исхода увеличивается.

При высокой степени ожога пищевода продукты распада тканей попадают в кровяное русло и вызывают интоксикацию организма, негативно влияя на работу сердца, почек, печени и других органов. Интоксикация вкупе с болевым шоком может послужить причиной летального исхода.

При любом виде химического ожога необходимо вызвать скорую. В качестве первой помощи можно использовать нейтрализующие вещества — раствор соды в случае ожога кислотой и слабый раствор уксуса или лимонной кислоты при ожоге щелочью. Рвотные средства противопоказаны, так как возобновляющаяся рвота содержит в своей массе едкое вещество, которое, контактируя с пищеводом, может вызвать перфорацию при слишком сильной рвоте.

Диагностика основывается на жалобах больного, собранном анамнезе и объективных данных, полученных при осмотре.

Если затронуты глубокие слои пищевода и надгортанник, появляется угроза асфиксии, обязательно выполняется операция по постановке трахеостомы. На следующих этапах госпитального лечения проводится противошоковая, дезинтоксикационная терапия, корректируется работа сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, проводится профилактика острой почечной недостаточности и образования рубцовых стриктур (сужений). Чтобы избежать появления стриктур, используется бужирование — введение в пищевод специального расширителя.

При неэффективности бужирования, склеивании и сращении стенок пищевода, временно формируется вход в полость желудка через брюшную стенку, а впоследствии проводится трансплантация или искусственного пищевода, или изготовленного из отделов тонкого или толстого кишечника пациента.

В клинической картине течения химического ожога выделяют четыре этапа. Первый, острый, продолжается 5-10 дней. Он характеризуется сильной болью в загрудинной области, рвотой, повышенным слюноотделением, расстройством глотания. На второй стадии больной начинает ощущать улучшение, уменьшается боль, по пищеводу начинает проходить жидкая и мягкая пища. Но на фоне улучшения функционирования пищевода часто возникают осложнения, воспаляются бронхи и легкие, усиливается интоксикация, нарушается работа всех органов и систем организма. На третьем этапе происходит формирование рубцовых стриктур, просвет пищевода суживается, усиливаются сложности с глотанием. На четвертой стадии возможны перекрытие пищевода рубцовой тканью, образование дивертикулов, перфорация, образование свищей и раковой опухоли.

Срочное медицинское вмешательство позволяет минимизировать последствия ожога.

Поддержание состояния больного обеспечивается при помощи проведения обезболивающей терапии как ненаркотическими, так и наркотическими анальгетиками, антигистаминными препаратами, спазмолитиками, иммунокорректорами. С целью профилактики бактериальной инфекции используются антибиотики широкого спектра действия для предупреждения грибковых заболеваний — антифунгальные препараты.