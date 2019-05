Первый человек в открытом космосе: Алексею Леонову — 85

Дружба с Гагариным и общение с Хокингом

Уроженец Кузбасса Алексей Леонов входил в первый отряд космонавтов и стал 11-м представителем СССР в космосе. Он близко дружил с Юрием Гагариным, имея собственную версию его гибели. Когда случилась трагедия неподалеку от Киржача Владимирской области, Леонов находился на аэродроме и принял участие в поисковой операции.

«Около суток сохранялась надежда, что Юра сумел спастись, — вспоминал он. — Только на следующее утро мы узнали страшную правду. И так случилось, что сообщить о ней пришлось мне. Все человеческие останки, даже самые маленькие, которые удалось собрать на месте гибели самолета, складывались в обычное эмалированное ведро зеленоватого цвета, и ими занимались эксперты-криминалисты. Когда мне на предмет опознания показали эти останки (ведро было почти полным), я увидел довольно большой лоскут кожи, по виду — часть плеча и шеи — со знакомой родинкой. И тогда я понял: Юры больше нет...»

Леонов и по сей день уверен, что в катастрофе тренировочного МиГ-15 с Гагариным и Владимиром Серегиным виноват другой, пролетевший рядом с ними самолет.

«Это был Су-15, он прошел на расстоянии 10–15 метров на скорости звука, возмущенным потоком перевернул самолет Гагарина. Им не хватило полторы-две секунды по времени, чтобы вывести машину, — рассказывал Леонов. — Однозначной причиной гибели стал летчик, который опустился ниже 400 метров под облака, включил форсаж и прошел рядом, не видя Гагарина».

В последующие годы первый человек в открытом космосе тщательно оберегал память о первом космонавте от несправедливых нападок, ложных домыслов и клеветы. Например, широкий резонанс имел скандал в 2016 году, когда об историческом полете нелестно высказался музыкант Юрий Лоза: мол, Гагарин «ничего не сделал, только лежал».

Слова певца спровоцировали космонавта на гневную отповедь.

«Значит, передайте этому Юрию Лозе, что он засранец, больше ничего! Он мерзавец просто, этот Лоза, он его знать не знает. Он незрелый человек — Лоза! Это несерьезный человек!» — бушевал Леонов.

Обо многих знаковых событиях в своей жизни Леонов охотно рассказывал журналистам или вспоминал в мемуарах. Алексей Архипович – человек достаточно открытый, а потому о нем многое известно. Например, самый разгар холодной войны совершенно не мешал ему общаться, или даже приятельствовать с астронавтами, представлявшими «вражеский» лагерь. Для таких коммуникабельный людей, каким был и остается Леонов, границ, как говорится, не существует. Вернее, они сами устанавливают их там, где захотят. Свое знакомство с Дональдом Слейтоном, Питом Конрадом и Лероем Купером советский космонавт описал в автобиографии «Время первых. Судьба моя – я сам…». Общению не помешало даже тогдашнее незнание Леоновым английского языка.

«Под виски с коньяком мы проговорили часа три и расстались, как близкие люди.

В 1973 году, отправляясь на первые тренировки в Хьюстон, я знал по-английски уже слов 80. А на заключительном банкете, когда мы закончили всю программу, я даже отважился произнести короткий спич, заготовив фразу: «I want to wish you a successful life» – «Я желаю вам всяческих удач в жизни». Но от волнения оговорился и произнес: «I want to wish you a sex full life», что в переводе звучит так: «Желаю вам жизни, полной секса». Поднялся такой хохот! Американцы говорили, что им никто еще подобного с трибуны не желал», — отмечал космонавт.

Большой страстью Леонова является живопись. Многое из увиденного им в космосе он старался показать через свои картины. Так, Леонов написал и самого себя в открытом космосе, и стыковку «Союз» — «Аполлон», и американских коллег по международному полету, и даже Землю с высоты почти 500 км!

Леонов нередко берет в руку кисть и в своем нынешнем, почтенном возрасте. В 2015 году он написал портрет Стивена Хокинга – и лично вручил его ученому на встрече в лондонском музее.

«Я сегодня имел возможность обедать вместе с Хокингом. Это великий человек. Человек величайшего мужества. Высочайшей гражданской позиции. Пока все отдыхали после обеда, под впечатлением я сделал портрет Стивена», — пояснил космонавт.

Выход в открытый космос

В главный полет своей жизни Леонов отправился в экипаже с командиром Павлом Беляевым. 18 марта 1965 года космический корабль «Восход-2», стартовав в 10:00 по московскому времени, вышел на орбиту. Сразу после этого началась подготовка второго пилота к выходу в открытый космос. Когда «Восход-2» шел над Африкой в конце первого витка, Беляев помог Леонову надеть наспинный ранец с запасом кислорода. Пилот «вплыл» в шлюзовую камеру, где вторично проверил скафандр на герметичность при закрытых входном и выходном люках. К 11:28 мск давление в шлюзовой камере было снижено до нуля. Леонов открыл люк и через пару минут вместе с кинокамерой «выплыл» в открытое космическое пространство на пятиметровом фале. Первым, что он увидел далеко внизу, были горы Кавказа и Черное море.

Установив кинокамеру и держась за фал, Леонов сделал первый отход от корабля на минимальное расстояние – около метра, чтобы выяснить возможности ориентации в новых условиях. В это время Беляев объявил на весь мир:

«Внимание! Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство!»

Изображение парящего на фоне Земли Леонова транслировалось по ТВ. В последующих отходах космонавт удалялся на полную длину фала. Все движения в открытом космосе от выполнял в той же последовательности, что и на тренировках: отходил от корабля спиной, а подходил головой вперед с вытянутыми руками, чтобы предупредить возможный удар о поверхность. В один из моментов, когда Леонов оттолкнулся от корабля, его закрутило: перед глазами стали проплывать звезды, черное небо сменялось видами земной поверхности и Солнца. Всего пилот совершил пять отходов и подходов. «Плавая» в пространстве, он разговаривал по телефону со своим командиром Беляевым и Землей.

За пять минут до входа корабля в земную тень Леонов вместе с кинокамерой и бухтой фала решил возвращаться. Следуя инструкции, он старался войти в шлюз вперед ногами, но скафандр раздулся так, что не позволял этого сделать, уточняется в книге Антона Первушина «Юрий Гагарин: Один полет и вся жизнь».

«Когда создавали корабль для выхода в открытый космос, то приходилось решать множество проблем, одна из которых была связана с размером люка, — объяснял этот момент сам первопроходец. – Чтобы крышка открывалась внутрь полностью, пришлось бы урезать ложемент. Тогда бы я в него не поместился в плечах. И я дал согласие на уменьшение диаметра люка. Таким образом, между скафандром и обрезом люка оставался зазор по 20 мм с каждого плеча».

По словам Леонова, в космическом вакууме скафандр раздулся так, как никогда не случалось на испытаниях, хотя подобную опасность он все же предполагал. В итоге возникла критическая ситуация, а советоваться с Землей было некогда.

«Только Беляев это видел, но ничем не мог помочь. И тут я, нарушая все инструкции и не сообщая на Землю, перехожу на давление 0,27 атмосфер. Это второй режим работы скафандра. Если бы к этому времени у меня не произошло вымывание азота из крови, то закипел бы азот – и все, гибель. После того, как я перешел на второй режим, все «село» на свои места.

На нервах сунул в шлюз кинокамеру и сам, нарушая инструкцию, пошел в шлюз не ногами, а головой вперед.

Потом я закрыл внешний люк и начал разворачиваться, так как входить в корабль все равно нужно ногами. Иначе я бы не смог, ведь крышка, открывающаяся внутрь, съедала 30% объема кабины. Мне все же удалось повернуться и войти в корабль ногами, как положено, но у меня был такой тепловой удар, что я, нарушая инструкции и не проверив герметичность, открыл шлем, не закрыв за собой люк. Вытираю перчаткой глаза, а вытереть не удается, как будто на голову кто-то льет».

Выстрелы в Кремле

22 января 1969 года случилось немыслимое: на жизнь «дорогого и любимого» Леонида Брежнева было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. Впрочем, «покушение» — громко сказано. Убийца перепутал машины и вместо генерального секретаря ЦК КПСС атаковал космонавтов во главе с Леоновым.

Нападавшим оказался 21-летний армейский офицер Виктор Ильин из Ленинграда, который сбежал из своей части, приехал в Москву и в украденной у дяди милицейской шинели беспрепятственно прошел в Кремль.

Пользуясь усыпившей бдительность настоящих милиционеров маскировкой, Ильин занял место в оцеплении у Боровицких ворот, прямо перед Оружейной палатой, и стал ждать.

Тем временем во «Внуково» Брежнев и другие руководители партии и государства встречали космонавтов, успешно выполнивших миссию кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Леонова не было среди героев, однако он на правах живой легенды советской космонавтики был приглашен на торжественный прием в Кремль, куда процессия выдвинулась из аэропорта.

Когда пару часов спустя кортеж покажется на горизонте, Ильин дождется его приближения и откроет огонь. Однако военнослужащий жестоко просчитался. Брежнев ехал в четвертой машине, в то время как Ильин расстрелял вторую: в ней передвигались Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой. Покушение обернулось трагедией. Шофер автомобиля с космонавтами Илья Жарков получил смертельное ранение. Пассажирам повезло больше, Береговой был ранен осколками автомобильного стекла, а Николаеву пуля оцарапала спину. Леонов не пострадал.

Вот как он описывал момент выстрелов в интервью «Огоньку»:

«В машине справа от водителя сидел чекист, на среднем сидении – я, справа от меня – Береговой, на задних местах – Терешкова и Николаев.

Мы первыми въехали в Кремль через Боровицкие ворота. Когда появилась наша машина, он начал стрелять. Первая пуля разбила стекло и у чекиста рассекла надбровную дугу. Я сначала подумал, что мы что-то нарушили, — все-таки человек был в милицейской форме. Вторая пуля влетела в шею водителя. Тогда Береговой, перевалившись через спинку сиденья, дернул за ручной тормоз. Машина остановилась».

А вот что Леонов рассказывал о первых секундах после стрельбы и пересадке в резервный автомобиль в книге Алексея Пиманова «Чисто партийное убийство»:

«Подъехала машина, открылась задняя дверь, и я сразу не увидел, кто ее открывает. Практически на полу находился член Политбюро Шелепин. Он меня поманил рукой, говорит: «Иди, иди сюда, террорист». Очевидно, по линии по всей по связи прошло – будьте внимательны, примите меры, пригнитесь там, лягте в автомобиле».

Рукопожатие c астронавтами «Аполлона»

17 июля 1975 года произошло легендарное «рукопожатие в космосе». Впервые в истории советский корабль – «Союз-19» — состыковался с американским «Аполлоном», а их командиры, космонавт Леонов и астронавт Томас Страффорд, обменялись символическими рукопожатиями. Широко известно совместное фото двух экипажей: перед стоящим под красным советским флагом Леоновым сидит бортинженер Валерий Кубасов, а с противоположной, «американской» стороны компанию Стаффорду составляют пилоты Слейтон и Вэнс Бранд. Отечественные космонавты были моложе своих американских коллег.

«Союз-19» стартовал с Байконура, а «Аполлон» с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал. Встреча кораблей произошла на так называемой монтажной орбите высотой 225 км над поверхностью Земли. Маневры сближения на заключительном этапе выполнял «Аполлон».

Сцепка кораблей была зафиксирована в 19 часов 09 минут, а установление их жесткой связи – три минуты спустя.

После завершения необходимых операций Стаффорд и Слейтон начали переход в «Союз». Бранд остался в командном модуле, поскольку по условиям эксперимента все члены экипажа не имели права одновременно покидать свой корабль. После открытия люков между «Союзом» и «Аполлоном» Леонов и Стаффорд в 22:18 встретились в тоннеле, соединяющем корабли. Пребывание астронавтов на «Союзе» продлилось на 1 час 15 минут дольше, чем планировалось. На следующий день Бранд перешел в советский корабль, а Леонов – в «Аполлон». Всего же при полете кораблей в состыкованном состоянии, продлившемся в общей сложности 46,5 часа, было проведено четыре перехода членов экипажей между кораблями.

Кроме того, за период совместной работы на орбите командиры кораблей обменялись флагами своих стран, причем Леонов еще и передал Стаффорду флаг ООН. Космонавты и астронавты подписали свидетельства о выполнении первой международной стыковки в космосе, соединили половины памятных досок и медалей, выведенных на орбиту в разных кораблях, и обменялись семенами деревьев, произрастающих в своих странах.

19 июля в 15:03 корабли расстыковались. После расхождения был проведен эксперимент «Искусственное солнечное затмение», в котором «Аполлон» заслонял собой Солнце, а экипаж «Союза» фотографировал солнечную корону и атмосферу вокруг американского корабля. Через полчаса была произведена вторая стыковка.

Считается, что первый международный космический полет ознаменовал старт эры международного сотрудничества в космосе, а начало ей положили непримиримые противники — США и СССР.

«Об одном секрете я не рассказывал долгие годы, — признался Леонов в своей книге «Время первых. Судьба моя – я сам…». – Это был научный эксперимент, связанный с облетом корабля «Аполлон» кораблем «Союз», которым я управлял. Была жесткая инструкция: расстояние между кораблями – минимум 150 метров. Специалисты считали: чем больше, тем безопаснее. Но из практики полетов авиации и мне, и Стаффорду было ясно: такое расстояние неприемлемо из-за повышенного расхода топлива. Парные полеты лучше всего выполнять на удалении сорок метров.

И вот бурно обсуждается этот вопрос. Том доказывает: надо летать на расстоянии 35-40 метров. Стоит насмерть. Специалисты – тоже. Обстановка накалена до предела. Меня срочно вызывают с тренажера. Сообразив в чем дело, я занял позицию руководства, чем вызвал гнев Тома. Позиция Стаффорда может только навредить. Вытащил его с заседания в коридор. Говорю:

— Успокойся. Мы ведь будем в космосе одни. Сделаем так, как нужно.

И сделали! Я проходил в сорока метрах от «Аполлона». Прекрасно видел в иллюминаторе лицо пилота Бранда. И потом никому даже в голову не пришло узнать, а как же мы летали? На каком расстоянии?»