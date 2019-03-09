Дракон вернулся на Землю: за что Маск благодарит Роскосмос

Основатель SpaceX Илон Маск вновь восхитился российской техникой. Об этом он написал в твиттере.

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Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

«Дорогие коллеги, @JimBridenstine и @elonmusk! От имени Роскосмоса поздравляю вас с успешным завершением первого тестового полета нового космического корабля. Создание альтернативных космических транспортных систем, которые осуществляют полеты к МКС, гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на станции. Я выражаю надежду на развитие международного сотрудничества в космосе», — привел Роскосмос слова Рогозина.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — ответил Маск.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology. — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2019

Также Маск назвал «выдающимися» двигатели НК-33, РД-170 и РД-180. НК-33 были разработаны в СССР для советской пилотируемой лунно-посадочной программы Н1-Л3. Применялись также в первой ступени ракеты-носителя «Антарес» (Taurus II) компании Orbital Sciences Corporation.

РД-170, самый мощный ракетный двигатель на жидких компонентах топлива из когда-либо созданных, использовался в 1980-х годах на первой ступени ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». РД-180 был разработан на его основе в 1990-х годах.

8 марта корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Так спустя пять дней завершилась первая испытательная миссия корабля, который уже через полгода начнет доставлять на МКС американских астронавтов.

«Подтверждаем успешное приводнение», — сообщили в компании SpaceX.

Исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям «Союз» в доставке космонавтов на МКС, состоялся 2 марта. 3 марта он успешно пристыковался к МКС.

«Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС! Это первый частно спроектированный и управляемый космический корабль для экипажа!» — сообщили в компании.

Особенностью этой стыковки было то, корабль проводит ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия состоялась в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

На борту помимо манекена на МКС отправилось 200 килограммов груза. На манекене Рипли были закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.

«Наша цель — получить представление о том, что будут испытывать люди на «ее» месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными», — пояснили накануне в руководстве миссии.

Спустя более суток после успешного запуска нового пилотируемого корабля с поздравлениями выступила российская госкоропорация Роскосмос. Правда, поздравления адресованы только коллегам в NASA, сам Маск, его компания Space X и корабль Crew Dragon в тексте не упоминались.

«Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, — говорилось в сообщении Роскосмоса, присланном также в редакцию «Газеты.Ru». — Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться».

Перед этим Маск похвалил конструкцию российской ракеты «Ангара».

«У России превосходные ракеты и лучший из использующихся двигателей. Возвращаемая версия их новой ракеты «Ангара» должна быть отличной», — написал он в твиттере.

На лестное замечание Илона Маска поспешил отреагировать руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. «Ну здесь с Илоном не поспоришь», — написал руководитель госкорпорации в своем твиттере.