Вырывали бьющиеся сердца: как приносили в жертву детей в Перу

В Перу археологи из Национального университета Трухильо нашли огромное захоронение принесенных в жертву детей — около 140 скелетов. Исследователи отмечают, что это самое крупное захоронение детей, известное в настоящее время. О находке они рассказали в статье в журнале PLOS ONE.

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Жертвоприношения людей и животных практиковались в большинстве культур, однако доказательств проведения этих ритуалов на северном побережье Перу было мало. Захоронение останков детей, убитых в возрасте 5-14 лет, и останков около 200 полуторагодовалых лам исследователи нашли на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито. Участок был обнаружен в 2011 году, когда местные жители обратили внимание на человеческие кости, показавшиеся из песчаных дюн. Как показал радиоуглеродный анализ, они были убиты около 550 лет назад.

Исследователи сразу поняли, что имеют дело не просто с братской могилой.

Мертвых детей укладывали на бок, а не оставляли в сидячем положении, как было принято у чиму. Ни на одном из скелетов не было ожерелья из ракушек, вместе с ними не были захоронены подношения. На черепах детей постарше сохранились следы красной краски, которой были расписаны их лица.

Gabriel Prieto/John Verano/PLOS One

Лица всех детей были обращены к западу, к морю. Головы лам же, наоборот, были повернуты на восток — к Андам.

У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов.

Исследователи предполагают, что у них вырезали сердца.

Скорее всего, все они были убиты в один день.

«Доказать это мы не можем, но в традиции майя, например, важно изымать из груди еще бьющееся сердце», — говорит антрополог Джон Верано из Университета Тулейн в Новом Орлеане.

Вместе с детьми погребены трое взрослых, в том числе — две женщины с тяжелыми травмами головы. По мнению ученых, взрослые могли играть определенную роль в жертвоприношении и были захоронены уже после него.

Следов, которые могли бы остаться от неуверенных, случайных движений, нет — грудные клетки детям вскрывал кто-то опытный и хорошо обученный.

Могилы покрывает слой высохшей грязи, который мог образоваться из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Вероятно, аграрный кризис, к которому привели наводнения, сподвиг местных жителей принести жертву своим богам, считают исследователи.

Для северного побережья Перу характерны засухи, но иногда колебания температуры воды в океане приводят к проливным дождям и наводнениям, которые могли нанести катастрофический ущерб, повлияв на экономику и политику чиму. Жертвоприношение могло быть способом «договориться» с кем-то, кто, как считали чиму, контролирует погодные явления.

Культра чиму существовала примерно с 1250 по 1470 год. Ее представители эксплуатировали обширные рудные месторождения в пределах своих владений, а также добывали золото в реках. Кроме того, чиму преуспели в изготовлении керамики, ювелирном деле, производстве тканей. На пике своего развития чиму занимали территории, простиравшиеся вдоль побережья Тихого океана почти на тысячу километров. Однако стихийные бедствия привели к голоду и анархии, а в 1470 году чиму захватили инки. Чимор, государство чиму, оказалось в подчинении у инков, а в начале XVI века его окончательно уничтожили испанские конкистадоры.

Человеческие жертвоприношения в разное время практиковались в большинстве культур. Ритуал чиму, возможно, сыграл важную роль в развитии их общества, предполагают исследователи.

Однако в большинстве известных случаев в жертву приносились взрослые люди.

О верованиях чиму антропологам известно мало. Большая часть их искусства является символической и не дает конкретной информации о религиозных практиках. Сохранились несколько гобеленов, изображающих массовые убийства, но на них изображены военнопленные, а не дети.

«Это археологическое открытие стало неожиданностью для нас — мы не видели ничего подобного раньше и не было никаких предположений на основе этнографических источников или исторических сообщений о жертвоприношении детей или верблюдовых, совершаемых в таких масштабах на северном побережье Перу, — говорит Верано. — Нам посчастливилось полностью раскопать это место и иметь многопрофильную команду для раскопок и предварительного анализа материала. Это место открывает новую главу о практике жертвоприношения детей в древнем мире».

Также исследователи начали раскопки в соседней области Пампа Ла Круз. Они уже нашли останки 132 детей и 250 лам. Так что, очевидно, массовые убийства детей происходили в Перу не единожды.