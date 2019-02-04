Черви в курсантах: что такое эхинококкоз

Медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников ульяновского Суворовского училища, паразиты поселились в легких курсантов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения региона. Болезнь была обнаружена в ходе планового флюорографического обследования в рамках ежегодной диспансеризации.

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«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации. Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего», — отмечается в сообщении.

«Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания. В госпитализации никто из воспитанников не нуждается, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. По результатам проведенной межведомственной проверки училища никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявлено. Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток», — пояснили в администрации училища.

Эхинококкоз — это паразитическое заболевание, для которого характерно образование паразитарных кист в органах. Его возбудитель — ленточный червь рода Echinococcus, длина тела которого достигает 5-7 мм.

В роли промежуточного хозяина эхинококка может выступать домашний скот (коровы, овцы, свиньи) или человек. Заражение происходит перорально, человек может заразиться эхинококком, если съест термически плохо обработанное мясо зараженных животных или же при несоблюдении правил гигиены.

В кишечнике из яйца выходит личинка с шестью подвижными крючьями на заднем конце тела — онкосфера. С помощью крючьев она проникает через стенку кишечника в систему воротной вены и с кровью заносится в печень, реже — в легкие, мышцы, кости или другие органы. Здесь онкосфера развивается в пузырчатую стадию. У большинства видов онкосфера образует пузырь, на стенках его возникают вторичные и даже третичные пузыри, на которых формируется множество сколексов (головок), сходных с таковыми взрослых червей. Пузыри эхинококка растут очень медленно и могут достигать размера головы ребенка.

Личиночная стадия может занимать десятки лет, на протяжении которых эхинококки растут в кистах в организме носителя. Окончательный хозяин заражается, поедая пораженные органы промежуточного. Половозрелые формы паразитируют в тонкой кишке различных животных.

Раньше для диагностики эхинококкоза использовалась реакция Казони — кожно-аллергическая проба, разработанная итальянским врачом Томазо Казони еще в 1911 году. Пациенту под кожу вводилась жидкость, содержащая антигены паразита. Из-за невысокой надежности (от 50%) и тяжелых осложнений, вплоть до анафилаксии, сейчас используются УЗИ, рентгенография и анализы крови.

В неосложненных случаях болезнь может протекать годами и выявляется случайно.

Так, например, при эхинококкозе брюшины возможен перитонит, а паразиты в мозге могут стать причиной эпилептических припадков и психических расстройств. При поражении желчевыводящих путей прорыв паразитарной кисты в желчные протоки сопровождается приступом печеночной колики, тошнотой, рвотой, желтухой, воспалением или закупоркой желчных протоков, высокой лихорадкой и ознобом.

Эхинококкоз костей встречается очень редко. Паразитарная киста растет в костномозговой полости, приводя к эрозиям кости и патологическим переломам в месте внедрения эхинококка.

Легкие эхинококк поражает в 20-30% случаев. По мере роста кисты и сдавлении ею окружающих тканей, возникает боль в груди, кашель, одышка. При больших кистах возможна деформация грудной клетки. Прорыв кисты в бронх сопровождается приступообразным кашлем с большим количеством светлой мокроты, содержащей примесь крови, чувством нехватки воздуха, синюшностью кожи. В случае прорыва кисты в плевральную полость появляются острая боль в груди, озноб, повышение температуры тела, иногда развивается анафилактический шок.

Чаще всего (до 70% случаев) эхинококк поражает печень. Наиболее ранний симптом — чувство тяжести и боли в эпигастрии и области правого подреберья. Нагноение пузыря приводит к развитию клинической картины абсцесса печени. При вскрытии абсцесса возможны гнойный плеврит или перитонит.

Также эхинококк может затронуть почки, сердце, спинной мозг, селезенку.

Самый надежный способ лечения эхинококкоза — оперативный.

Кисты с паразитами удаляются при полостных или лапароскопических операциях. Впрочем, на ранних стадиях могут быть эффективны противопаразитарные препараты.