Гибель индейцев: что вызвало ледниковый период

Во время колонизации Северной и Южной Америки в XV веке погибло столько коренных жителей, что это повлияло на климат Земли, считают специалисты из Университетского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Реклама

Как поясняют исследователи, из-за гибели местных жителей многие сельско-хозяйственные земли оказались заброшены и поросли деревьями. Это привело к понижению концентрации углекислого газа в атмосфере и ослаблению парникового эффекта. В итоге в конце XVI – начале XVII века средняя температура упала на 0,15°C.

Это время вошло в историю как малый ледниковый период, который стал наиболее холодным по среднегодовым температурам в последние 2000 лет.

Ранее его связывали также с усилением активности вулканов, пепел которых затмевал солнечный свет, понижением солнечной активности и замедлением Гольфстрима.

«Массовое вымирание коренных народов Северной и Южной Америки привело к тому, что на достаточно расчищенной земле наземное потребление углерода имело влияние как на содержание СО 2 в атмосфере, так и на глобальную температуру воздуха», — отмечает ведущий автор исследования Александр Кох.

Команда изучила все данные о населении Америки до первого контакта с европейцами в 1492 году, какие смогла найти. Исследователи оценили, как эти числа менялись на протяжении десятилетий в связи с завезенными на континенты болезнями (оспой, корью и т. п.), войнами, рабством. Если в конце XV века на территории Америки жили 60 миллионов человек, около 10% мирового населения, то буквально за столетие их число уменьшилось всего до 5-6 миллионов.

Исследователи подсчитали, сколько используемых жителями земель после этого остались без присмотра и смоделировали возможные изменения климата при условии, если они порастут лесом и кустарниками.

Площадь бесхозных земель составила порядка 56 млн гектаров, что примерно равно площади Франции.

Рост деревьев на этой территории сократил содержание СО 2 в атмосфере на 7-10 миллионных долей.

«Чтобы поместить это в современный контекст — мы в основном сжигаем ископаемое топливо и производим около 3 миллионных долей СО 2 в год. Таким образом, мы говорим о большом количестве углерода, который высасывается из атмосферы, — объясняет соавтор работы профессор Марк Маслин. — В это время(1500-1600 гг.) наблюдается заметное похолодание, которое называется Малым ледниковым периодом».

Зарегистрировать снижение углекислого газа на протяжении вымирания индейцев удалось с помощью проб льда из Антарктиды — сохранившиеся в них пузырьки воздуха позволили восстановить хронологию изменений. Атомный состав пузырьков также подтвердил, что причиной снижение количества СО 2 были процессы на поверхности Земли.

Кроме того, полученные данные соответствовали более ранним результатам исследований древесного угля и отложений пыльцы. В них можно отследить изменения, связанные с тем, что огонь больше не использовался для расчистки местности, а естественной растительности стало больше.

«Ученые понимают, что так называемый Малый ледниковый период был вызван несколькими факторами — падением уровня углекислого газа в атмосфере, серией крупных извержений вулканов, изменениями в землепользовании и временным снижением солнечной активности, — отмечает климатолог Эд Хокинс. — Новое исследование показывает, что падение СО 2 само по себе связано с заселением Америки, сокращением коренного населения и восстановлением растительности. Это показывает, как деятельность человека повлияла на климат задолго до индустриальной революции».

Соавтор работы доктор Крис Брайли отмечает, что из этой ситуации можно извлечь хороший урок для выстраивания политики в отношении климата. Он отмечает, что последствия демографического кризиса и его преодоление в Америке наглядно иллюстрируют проблему, к которой могут привести некоторые способы предотвратить глобальное потепление.

«Очень много говорят о посадке деревьев для того, чтобы снизить количество СО 2 в атмосфере и замедлить темпы изменения климата», — говорит он.

Исследование также вносит вклад в обсуждение того, откуда начинать отсчет эпохи антропоцена — периода, когда человеческая активность стала играть существенную роль в экосистеме Земли. Пока что считается, что антропоцен начался в 1950-е годы, но результаты работы показывают, что вмешательство человека повлияло на климат Земли за столетия до этого времени.