Кровавое затмение под ударом: на Луну упал метеорит

Небольшой метеорит упал на Луну во время затмения, которое можно было наблюдать 21 января. Одним из первых обратил внимание на столкновение неизвестного объекта с поверхностью спутника Земли пользователь сайта Reddit: он же призвал специалистов изучить произошедшее более детально.

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Астроном-любитель проверил записи трансляций из Марокко и обсерватории Гриффит в Калифорнии, где вспышка была также видна, что указывало на то, что ее источником не был самолет или какое-либо атмосферное явление. Астроном Уилл Гейтер, увидевший данный пост, проверил другие видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки действительно стало падение метеорита.

Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги.

Как выяснилось, падение заметили многие из наблюдавших за затмением, однако не все поняли, что же именно случилось. Некоторые приняли изменения в изображении Луны за дефект при съемке.

Падение космического тела также зафиксировала система, которая отслеживает подобные явления — Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS). Согласно предварительным заключениям экспертов, удар получился не слишком сильным, а сам метеорит был порядка 10 метров в диаметре. Контакт метеорита с Луной произошел в 7 часов 41 минуту 38 секунд понедельника по московскому времени, когда начиналась наиболее полная, «кровавая» фаза затмения.

Причин для беспокойства нет, уверяют специалисты. В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 м. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения. В ближайшем будущем астрономы планируют более подробно изучить падение метеорита и получить снимки нового кратера.

На Луне нет атмосферы, в которой сгорали бы мелкие метеоры. Кроме того, условия спутника позволяют кратерам сохраняться на протяжении миллионов лет — здесь нет ни дождей, ни движения тектонических плит. Все это позволяет ученым делать выводы и о том, сколько метеоритов попало на Землю за время ее существования.

Полное затмение Луны можно было наблюдать на территории России, особенно в западных регионах, с 06:34 по 09:51 утра 21 января.

При наступлении полного затмения Луна приобрела красноватый оттенок. Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет освещает Луну во время полного затмения. Если сравнить снимки полных лунных затмений разных лет, то легко увидеть разницу в цвете. Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что синий свет сильнее рассеивается и поглощается атмосферой, чем красный, и в область земной тени в основном проникают красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать, скажем, синего или зеленого лунного затмения. Степень яркости и окраска Луны во время затмения зависит от состава верхних слоев земной атмосферы, их чистоты и прозрачности.

Лунному затмению предшествовало частное солнечное затмение 6 января, которое было видно на Дальнем Востоке России (кроме его северных и северо-западных районов), в Японии, Северной и Южной Корее, на востоке Китая, на востоке Монголии, на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.

Самое продолжительное лунное затмение XXI века состоялось в июле 2018 года. Во время него Луна наблюдалась на небе рядом с Марсом.

Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Пользователи Сети со всего мира публиковали фото редкого явления.

Тогда продолжительность затмения составила 3 часа 56 минут, а полная фаза продлилась 1 час 43 минуты.

Затмение наступило в точке апогея Луны — она погрузилась в земную тень настолько глубоко, насколько не погружалась с 2011 года.

Следующее затмение Луны будет частным и произойдет 16 июля 2019 года. Несмотря на то, что в российских северных широтах полная Луна поднимается летом не так уж высоко над южным горизонтом, условия видимости второго лунного затмения будут для россиян очень удобными для наблюдения, особенно около полуночи в европейской части страны.