Загадочная аномалия: что уничтожило сопку

Ученые Росгидромета рассказали, что удалось узнать о случившемся оползне, который полностью перекрыл русло реки Бурея в Хабаровском крае. Анализ спутниковых снимков, проведенный НИЦ «Планета», позволил выяснить, что оползень произошел в промежутке между 9 и 12 декабря.

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Так, сравнение снимков помогло выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки, к примеру, на снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). Также на снимке за 9 декабря тень от этой сопки имеет абсолютно другой контур. При этом анализе ученые пользовались данными, полученными европейским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Sentinel-2А», запущенного в 2015 году.

Кроме того, анализ снимков с японского геостационарного спутника «Himawari-8», сделанных в инфракрасном диапазоне, позволили выявить «термическую аномалию» в этом районе, возникшую 12 декабря в 9.50 по местному времени.

Что это за аномалия, и могла ли она стать причиной оползня, «Газете.Ru» рассказал источник в Росгидромете, знакомый с ситуацией. «В этом районе было незначительное повышение температуры и держалось оно часа четыре», — пояснил «Газете.Ru» источник в Росгидромете, уточнив, что речь идет о температуре приповерхностного слоя воздуха. – Это явление произошло после возникновения тепловой аномалии, до нее оползня не было.

Сначала была тепловая аномалия, в результате которой произошел оползень».

По словам специалиста, пока никто не знает, чем была вызвана эта аномалия, ответить на этот вопрос должны геофизики. С тем, что причиной оползня были температурные скачки, согласен начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. «До этого, в течение порядка 10 дней, был достаточно влажный период, а скачки температур были до 20 градусов – это существенные показатели. Влага в глубине промерзла, произошло расширение воды, и мог произойти гидроразрыв», — предположил он.

По его словам, в настоящее время в крае создана правительственная комиссия во главе с местным руководством МЧС, в работе которой участвуют геофизики. «Пока это предварительный анализ, мы исключили все версии — это не метеорит, не землетрясение, а оползень», — добавил он, уточнив, что на выяснение причин оползня могут потребоваться недели.

Об обрушении сопки стало известно 24 декабря, обвал, по-видимому, произошел еще несколько дней назад, но никто его не заметил, пока у сопки не оказался охотник, который снял последствия обвала на видео. Тогда возникла версия о том, что причиной обвала стало падение метеорита. Однако предполагаемый метеорит не оставил кратера, да и его следов отправившиеся к сопке специалисты не нашли.

«Обратился охотник, который и обнаружил странную подвижку грунта. У нас есть предположение, что причиной этому могло стать падение метеорита, но пока мы не можем делать никаких выводов по этому поводу, так как много нюансов вызывают вопросы», — сообщили подробности в администрации Верхнебуреинского района. Версии о метеорите придерживался и глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — говорил он.

Кроме того, местные жители в последние дни не слышали гула и грохота, характерных для падения крупного небесного тела. Завал русла может повлечь за собой потерю притока воды в Бурейскую ГЭС и подтопление поселка Чекунда, расположенного поблизости.

«Сейчас, понятно, у нас есть еще время, потому что зима, потому что вода прибывает минимально, но учитывая размер образовавшейся дамбы — как маленький городок — справиться на сегодняшний день не представляется возможным. Добраться туда можно только снегоходами, ни о какой большой технике речи быть не может, — она там сразу вся утонет», — посетовал Маслов.

Как ранее сообщил «Газете.Ru» специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов, сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня.