«Ни слова благодарности»: как Садат порвал с СССР

Не настоящий араб

Как это ни парадоксально звучит, лидер арабского мира Анвар Садат, скорее всего, не был чистокровным арабом. Отец будущего президента, мелкий египетский чиновник имел суданское происхождение. Как известно, в северных провинциях Судана к арабам относят всех, кто говорит по-арабски. При этом большинство так называемых суданских арабов принадлежит к смешанной или негроидной расе, представители которой преобладают на юге, западе и востоке страны.

Садат обладал очень смуглой кожей, резко контрастируя в этом плане со своим предшественником Гамалем Абделем Насером.

Родители, у которых Анвар стал 13-м ребенком, отличались высокой религиозностью. В Каир семейство перебралось, когда младшему сыну исполнилось шесть лет.

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Фанат Гитлера

Уже занимая высокий государственный пост, Садат не стеснялся рассказывать о симпатиях к Адольфу Гитлеру, испытываемых в юношеском возрасте. В послевоенном мире это был жуткий моветон, но египетский президент признавал: да, лидер Третьего рейха реально был его кумиром. В Гитлере юный Анвар видел единственного мирового лидера, способного противостоять британской экспансии. Для той среды, в которой жил и воспитывался Садат, это была очень чувствительная тема.

В его мировоззрении Британия представлялась абсолютным злом, против которого все средства хороши.

Во время Второй мировой войны Садат искренне желал победы Гитлеру.

Многие его сослуживцы-офицеры придерживались аналогичного мнения. В зрелости Садат нередко добавлял на свою одежду элементы свастики. С ней на галстуке он однажды выступил перед израильтянами.

Другими историческими персонами, сформировавшими взгляды Садата, были турецкий президент-реформатор Кемаль Ататюрк, индийский политический деятель-миролюбец Махатма Ганди и участник антиколониального бунта Захран, повешенный британскими военными за убийство офицера.

Природный бунтарь

По складу своего характера Садат был прирожденным бунтарем – искателем справедливости. Во Второй мировой Египет оставался формально нейтральным, однако союзники использовали его территорию как военную базу для боев с немцами и итальянцами в Северной Африке. Садат надеялся, что войска Эрвина Роммеля разобьют англичан и освободят Египет от британского господства. Летом 1942 года, когда части Африканского корпуса любимого генерала Гитлера находились в 70 км от Александрии, лейтенант Садат пытался уговорить своих друзей из движения «Молодые офицеры» поднять восстание в тылу британской армии.

Англичане знали о контактах молодого и не в меру активного египетского военного с нацистами, поэтому неоднократно арестовывали его.

В октябре 1942 года Садат «доигрался» до осуждения трибуналом с увольнением из армии и лишением звания. Так закончилась военная карьера будущего президента. Он бежал из тюрьмы, изменил внешность и перешел на нелегальное положение. Жизнь в подполье продолжалась до 1945 года, когда британское командование объявило амнистию. «Навыки мятежника» очень пригодились Садату во время государственного переворота 1952 года, который совершила тайная организация «Свободные офицеры» во главе с Насером.

Не друг СССР

В отличие от Насера, который во многом опирался на помощь Советского Союза, Садат пошел на решительный разрыв с этой страной. Коренной разворот во внешней политике вытекал из нового политического курса, провозглашенного новым президентом. Садат принципиально отказывался от хитро сплетенных Насером в один клубок арабского социализма и панарабских идей.

Так, в 1971 году «наследник» упразднил Объединенную Арабскую республику – государственный союз Египта и Сирии. Каир официально отказывался от претензий на первенство в арабском мире.

Одновременно приоритетным направлением своей деятельности Садат считал социально-экономическое возрождение страны, ее усиление на международной арене и реванш за поражение в войне с Израилем. Здесь, полагал президент, СССР более Египту не помощник. Советские военные, жаловался Садат своему окружению, вновь будут лишь тормозом для его войск, не дадут добиться решительной победы. По мнению Садата, советники уже настолько сильно вмешивались во внутренние египетские дела, что «стали советовать верховному муфтию». Последней каплей явился недопуск президента страны на советскую военную базу летом 1972-го. Представителей СССР обвинили в шпионаже в пользу Израиля. В том же году оскорбленный Садат изгнал из Египта всех советских военных.

«Он внезапно с большим раздражением попросил передать в Москву без всякой мотивировки об отказе от услуг советников, — вспоминал посол СССР в Египте Владимир Виноградов. – Ни слова благодарности за их самоотверженный труд, ни слова о причинах этого неожиданного и даже формально необъяснимого решения, которое, несомненно, будет иметь большие политические последствия.

В тоне высказываний президента не было и тени сотрудничества, свое «решение» он сопровождал язвительными замечаниями по поводу советских военных.

Пришлось напомнить, что они прибыли в страну в связи с многочисленными просьбами Насера, а затем и самого Садата, имея единственную цель – сделать Египет сильным».

Новым партнером Каира стали США. А Войну судного дня, как известно, египтяне и сирийцы вновь проиграли своим заклятым врагам.

Нобелевский лауреат

Садат отважился и еще на один шаг, совершенно немыслимый для Насера. При посредничестве американцев от пошел на резкое сближение с израильтянами, встречался с их премьер-министром Менахемом Бегином, которому пожимал руку. Этот поступок вверг в бешенство миллионы арабов, воспринявших такое поведение Садата как капитуляцию. Но египетский президент и не думал останавливаться, а нанес исторический визит в Иерусалим и выступил в кнессете. Результатом дипломатической активности стало возвращение Египту потерянного в Шестидневной войне 1967 года Синайского полуострова и подписание мирного договора с Израилем.

В 1978-м Садат и Бегин получили за свое примирение Нобелевскую премию мира.

Однако очень многие в Египте не хотели никаких уступок противнику. Искусный и опытный бунтовщик, Садат сам пал жертвой заговора. В 1981 году исламские фундаменталисты организовали покушение на президента. 6 октября прямо во время военного парада на Садата напали офицеры. Шансов выжить не было. До сих пор он остается единственным президентом Египта, убитым во время исполнения служебных обязанностей. Даже сменившему его Хосни Мубараку при свержении в 2011 году в ходе Арабской весны сохранили жизнь.