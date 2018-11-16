«Всегда хотел это увидеть»: дайверы сняли огнетелок

В конце октября 56-летний видеооператор Стив Хэтэуэй со своим другом занимались дайвингом у небольшого вулканического острова Уайт-Айленд в 48 км от северного побержья Новой Зеландии. Им удалось заснять приблизившегося к ним восьмиметрового белого «змея», на самом деле представлявшего собой колонию огнетелок, морских животных-фильтраторов. Видео было опубликовано изданием New Zealand Herald.

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За время наблюдения «змей» медленно опустился с глубины 10 м на глубину 200 м. Дайверам пришлось следовать за ним.

«Я провел под водой много времени и видел множество животных, — говорит Хэтэуэй. — Я знал, что природа никого не ждет и не мог позволить себе упустить такую возможность».

Огнетелки, или пиросомы, относятся к оболочникам — распространенным во всем мире морским колониальным животным с мешкообразным телом, покрытым оболочкой из туницина, похожей на целлюлозу клетчатки. Огнетелки обитают в поверхностных водах всех морей и океанов кроме Северного Ледовитого. Им нужны достаточно теплые воды с высокой соленостью — в пресной или почти пресной воде они не водятся.

Огнетелки питаются планктоном, а сами становятся добычей рыб и черепах. Размер взрослой особи может варьироваться от нескольких мм до 30 см в зависимости от вида. Огнетелки собираются в колонии, образуя полую трубу с одним незакрытым концом, располагаясь ртом наружу, а анальным отверстием — внутрь трубы. Длина колонии может достигать нескольких метров. Иногда колонии имеют форму сферы или цепочки.

Огнетелки получили свое название за способность светиться. Обычно это происходит ночью или при механическом раздражении животных, например, во время шторма.

«Я всегда хотел это увидеть», — признается Хэтэуэй. На то, чтобы наконец заснять колонию огнетелок, у него ушло более 10 лет.

Остров, в водах у которого были засняты огнетелки, принадлежит другу Хэтэуэя Эндрю Баттлу, который и составил ему компанию в погружении. Остров был открыт в XVIII веке, ранее на нем велась разработка серы. В 1936 году его купила семья Баттлов, а в 1953 году организовала там ландшафтный заповедник. Остров достался Эндрю Баттлу по наследству.

«Я не видел их раньше ни в живую, ни на фото, — делится Баттл. — Я был удивлен и захвачен тем, что такие создания существуют. Это было фантастикой — видеть их так близко и провести рядом с ними столько времени. Остров находится в 48 км от Новой Зеландии, здесь много рыбы и подходящего корма. Видимо, здесь были созданы подходящие условия, чтобы колония разрослась. Скорее всего, это были огнетелки — иногда они попадают в сети, но о таких крупных колониях мне почти ничего не известно».

Хэтэуэй — основатель образовательной платформы Young Ocean Explorers, задача которой — пробудить у детей интерес к исследованию океанов. Он надеется, что снятое им видео захватит зрителей так же, как и его когда-то захватили изображения морских обитателей.

«Главной целью погружения было, несомненно, найти огнетелок — я много лет хотел их увидеть, — рассказывает он. — Океан — такое захватывающее место, и его гораздо интереснее исследовать, когда понимаешь, что именно ты видишь. Я всегда хотел увидеть это все своими глазами и поделиться увиденным с другими. Даже самый красноречивый человек в мире не смог бы описать существо, которое мы засняли».

Не все колонии огнетелок вырастают до таких размеров, как эта, отмечает Линси Сала, исследовательница из Океанографического института Скриппса в Калифорнии. Тем не менее, некоторые из колоний вблизи Австралии и Новой Зеландии могут разрастаться до 13-18 м в длину.

«Я бы сказала, что встретить колонию такого размера — захватывающее и примечательное событие», — говорит она.

В сентябре 2018 года на пляже Новой Зеландии было найдено еще одно необычное существо, выглядевшее одновременно как небольшой вулкан и оголенные сокращающиеся мышцы. Бледные сегменты заключали в кольцо нутро цвета сырого мяса. Берег вокруг покрывали тела выброшенных волной медуз.

Несмотря на необычный вид, это создание тоже оказалось медузой — волосистой цианеей. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов. Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м.

Экологи предупредили, что маленьким детям лучше держаться от медуз подальше — если для взрослых они, в целом, безвредны, то организму ребенка будет сложнее справиться с токсинами.