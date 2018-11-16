Кратер размером с Париж: что упало на Гренландию

Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии под ледником Гайавата метеоритный кратер диаметром 31 километр — это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом. Исследователи установили, что кратер образовался при падении метеорита от трех млн до 12 тыс. лет назад. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

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«Кратер невероятно хорошо сохранился, и это удивительно, ведь лед — очень эффективный эрозионный агент, который быстро бы убрал следы воздействия, — рассказывает профессор Курт Кьер из Центра геогенетики в Музее естественной истории Дании. — Но это означает, что кратер должен быть довольно молодым с геологической точки зрения.

Точную дату его образования установить невозможно, но его состояние указывает, что он сформировался уже после того, как Гренландию начал покрывать лед, так что он моложе 3 млн лет. Возможно, он образовался всего 12 тыс. лет назад».

Группа исследователей из США, Дании, Франции, Германии и Великобритании еще в 2015 году проанализировала данные наблюдений с воздуха, собранные миссией IceBridge, которой руководит NASA, и данные с американских спутников Terra и Aqua и обнаружила подо льдом Гренландии кратер площадью больше Парижа и глубиной около 300 м — он оказался среди 25 самых огромных кратеров на Земле и, учитывая возможный период его появления, падение метеорита уже застали люди или их предки.

Для проведения измерений самолет с радаром пролетает над ледником и измеряет отраженное снизу излучение, благодаря чему можно определить рельеф поверхности под слоем замерзшей воды. Также это позволяет измерить толщину льда, что важно для оценки темпов его таяния вследствие глобального потепления.

Следующие три года ушли на то, чтобы выяснить природу кратера, а затем подтвердить гипотезу о его метеоритном происхождении.

«Мы сразу поняли, что это нечто особенное, но одновременно стало ясно и то, что происхождение кратера будет сложно подтвердить», — делится Кьер.

К мысли о метеоритном происхождении кратера ученых подтолкнул 20-тонный железный метеорит Агпалилик, найденный в 1963 году в северо-западной части Гренландии и ныне находящийся в Музее Геологии в Копенгагене. Расстояние между местами падения Агпалилика и кратером Гайаваты оказалось не особенно большим, что и привлекло внимание исследователей.

«Это навело на мысль, что обнаруженное углубление может быть не известным доселе метеоритным кратером, однако никаких подтверждений у нас тогда не было», — рассказывают ученые.

К кратеру была отправлена экспедиция, ученые собрали образцы горных пород для анализа. Это удалось сделать, даже не углубляясь в толщу льда: отложения на прилегающих к кратеру территориях содержат микроскопические зерна кварца, плагиоклазов, ильменита и других минералов, в прошлом переживших кратковременный мощный нагрев и изменивших вследствие этого свою структуру.

Ключевые свидетельства метеоритного происхождения кратера исследователи нашли в трех образцах отложений, которые из кратера выносил поток талой воды: кварцевый песок, по словам ученых, имел признаки метеоритного воздействия. Кроме того, в отложениях повышена концентрация никеля, кобальта, хрома и золота.

Затем ученые построили компьютерную модель и рассчитали, что такой кратер мог быть сформирован метеоритом диаметром около 1,5 км, летевшим со скоростью 20 км/с и имевшим плотность 8 т/м3.

В момент его столкновения с Землей должно было выделиться 3*1021 Дж энергии. Предположительно, первоначально метеорит пробил чашеобразную выемку диаметром до 20 км и глубиной 7 км, но затем кратер за минуту сколлапсировал до нынешних размеров.

Особую важность открытию придает состав метеорита. В 92% случаев на Землю падают каменные метеориты — хондриты. Данное небесное тело является редчайшим железным метеоритом — он состоит из вещества, прошедшего дифференцировку в составе астероидов или других планетных тел.

В дальнейшем ученые планируют точнее определить возраст кратера, в том числе чтобы оценить влияние метеорита, который его сформировал, на климат Земли — исходя из предполагаемого размера метеорита, такое влияние могло быть значительным по крайней мере для Северного полушария.