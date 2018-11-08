Быки и руки: найдены древнейшие наскальные рисунки

В пещере на индонезийском острове Борнео обнаружены самые древние наскальные рисунки, изображающие животных — их возраст насчитывает минимум 40 тыс. лет. О находке археологи из Университета Гриффита в Австралии совместно с коллегами из Индонезийского национального центра археологических исследований рассказали в статье в журнале Nature.

Реклама

Наскальная живопись была впервые открыта в XIX веке в пещере Альтамира в Испании и сразу же привлекла к себе огромный интерес со стороны ученых. Впоследствии наскальные рисунки были открыты в разных уголках мира, от Европы и Африки до Малайзии и Австралии, а также в Северной и Южной Америке.

Одними из древнейших наскальных рисунков считались изображения животных в испанской пещере Эль-Кастильо. Они были созданы около 36 тыс. лет назад. Также в пещерах на острове Сулавеси, к востоку от Борнео, были найдены рисунки, созданные от 23 до 40 тысяч лет назад. Древнейшие наскальные рисунки на Сулавеси — это отпечатки рук, а старейшее изображение животного на Сулавеси создано 35 тысяч лет назад. А в пещере Шове во Франции сохранились 435 сделанных древесным углем детализированных изображений животных возрастом около 30 тыс. лет — в это время на территории Европы стали появляться весьма реалистичные наскальные рисунки.

Рисунки в пещерах Восточного Калимантана на Борнео были открыты в 1990-х годах, однако до сих пор они считались сравнительно молодыми, около 10 тыс. лет. Однако современное радиоизотопное датирование позволило установить точный возраст рисунков.

Минимальный возраст изображения крупного копытного, выполненного красной краской, оказался равен 40 тыс. лет, но может достигать и 53 тыс. лет. Это самое раннее во всем мире изображение, относящееся к фигуративной живописи — изображениям, сохраняющим сходство с реальными объектами. Одного возраста с ним оказались некоторые трафаретные изображения рук, нарисованные неподалеку.

Для датировки использовался уран-ториевый метод.

«Дождевая вода просачивается сквозь известняк и растворяет небольшое количество урана. Уран радиоактивен и со временем распадается, чтобы создать еще один элемент — торий. Скорость распада точно известна», — поясняет Обер.

Обнаруженные в пещере рисунки относятся к разным промежуткам времени. Ранние изображения возрастом от 51-37 тыс. лет изображают животных, в основном дикого быка бантенга, и руки, нарисованные по трафаретам. Все они выполнены красным цветом.

Pindi Setiawan

На рисунках моложе 20 тыс. лет уже появляются сюжеты — древние художники изображали охоту, ритуальные танцы. На головах некоторых людей — пышные головные уборы, в руках — копья. На кистях рук, выполненных с помощью трафарета, появляются кольца и узоры, возможно, изображающие татуировки. В это время начинают использоваться не только красные, но и черно-фиолетовые пигменты.

Самые поздние рисунки в пещере выполнены черным цветом, они изображают людей, лодки, геометрические фигуры.

Авторы работы отмечают культурный сдвиг, произошедший около 20 тыс. лет назад, когда акцент рисунков сместился с изображения окружающего мира на изображение человека и человеческого опыта. Однако почему это произошло — неизвестно.

Kinez Riza via AP

«Возможно, это отражает появление еще одной волны людей, — предполагает Обер. — Или же это естественная эволюция искусства, совпадающая с началом ледникового максимума и потенциальным увеличением численности населения в той части Борнео, где условия для людей наиболее благоприятные».

Люди на острове появились около 60-70 тыс лет назад, отмечает ученый. Однако примеры пещерной живописи тех лет неизвестны.

«Возможно, они не были найдены и датированы, — говорит Обер. — Может быть, это были разные волны миграции людей, может быть, время прибытия людей на юго-запад Азии и в Австралию определено неправильно, или, возможно, это связано с плотностью населения — популяция могла значительно возрасти».

Находки показывают, что пещерная живопись возникла одновременно в двух местах за тысячи километров друг от друга — и в Европе и на Борнео.

Остается непонятным, кем были люди, создавшие рисунки в пещерах на Борнео, пришли ли они из Австралии или из Азии или, наоборот, попали туда с Борнео — еще предстоит выяснить.

«Пещерное искусство могло быть потенциально экспортировано с Борнео на Сулавеси и далее, до Папуа и Австралии», — считает Обер.

А образец древнейшей абстрактной живописи был найден на территории ЮАР в пещере Бломбос — там был обнаружен отщеп, сделанный из породы силькрет, на котором внимательные ученые заметили три красные полоски, пересекающиеся с шестью другими линиями. Что означал этот символ, вряд ли удастся выяснить, однако ученые уверены, что нанесены они были человеком преднамеренно – при помощи мела из красной охры.

«Эта примечательная находка как минимум на 30 тыс. лет старше самых ранних примеров абстрактной живописи, известных прежде», — пояснили ученые в своей статье. Они сообщают, что ранее подобные орнаменты, состоящие из перекрещивающихся линий, были обнаружены на других артефактах их этой пещеры.