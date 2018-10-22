«Мечтаю писать для рабочих»: как Ленин подался в журналисты

100 лет назад Владимир Ленин обратился в Союз советских журналистов с просьбой о вступлении. Прошение главы государства удовлетворили в оперативном порядке. На первом же журналистском съезде Ленину вручили удостоверение под номером один.

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Помимо публицистической и писательской деятельности, Ильич проявил себя как корреспондент и редактор. Достаточно вспомнить, что еще в самом начале XX века он принимал активное участие в издании главного рупора революционеров — газеты «Искра». Как известно, надолго Ленин здесь не задержался. Словно снежный ком нарастали противоречия с товарищами из предыдущего поколения во главе с Георгием Плехановым. 1 ноября 1903 года Ленин ушел из газеты, назвав разрыв «настоящей драмой», но писать не прекратил.

Корреспондент «Искры» той поры, известный большевик Пантелеймон Лепешинский после смерти Ленина подсчитал, что

за 30-летие своей журналистской деятельности, с 1893 по 1923 год, Ильич опубликовал приблизительно 620 печатных листов в периодических изданиях.

Впрочем, есть основания считать эти данные несколько преуменьшенными. Его журналистское наследие делится на два периода. До Февральской революции будущий вождь печатался нелегально. Впервые авторство Ленина было указано под статьей в журнале «Заря» в 1901 году.

Он был из той породы репортеров, кого совершенно не заботит гонорар, а волнует лишь возможность максимально полно излагать свои соображения.

«Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих», — признавался Ильич в молодости.

Еще при царской власти исследователи насчитывают у него свыше 280 материалов в «Правде». Она же 24 октября 1918 года дала новостную заметку: «22-го октября в заседании Комитета профессионального Союза советских журналистов было заслушано следующее письменное заявление: «Прошу зачислить меня в члены профессионального Союза советских журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)».

По 90 ленинских материалов поместили на своих страницах «Пролетарий» и «Социал-демократ», 70 – газета «Вперед», более 60 – «Искра», 20 – «Новая Звезда».

«Вперед» и «Пролетарий» — это были органы прежде всего Владимира Ильича. Большинство статей были написаны им. Большинство корреспонденции, обработок, заметок писалось им, а мы, остальные, вероятно, создали не более трети всего содержания номеров», — вспоминал публицист Вацлав Воровский.

Другой коллега будущего вождя по этим газетам Вячеслав Карпинский, занимавший должность корректора, рассказывал в своей статье «Ленин как редактор» о том, как боялся править тексты плодовитого обозревателя:

«Однажды во время чтения корректурного оттиска какой-то статьи втемяшилось мне в голову, что одно место в статье изложено плохо, неправильно. Читаю, перечитываю. Нет, положительно никуда не годное место! Волнуюсь, советуюсь с товарищами и, наконец, решаю:

— А пойду-ка я к Ленину и скажу!

Бегу, показываю, объясняю. Владимир Ильич посмотрел оттиск, подумал:

— Мы сейчас обсудим.

И скрылся в редакционной комнате.

Несколько минут показались мне вечностью. Но вот выходит Владимир Ильич с листком:

— Нет, мы решили оставить так, как есть.

Признаться, такое решение меня просто ошарашило. Я даже не попросил Владимира Ильича объяснить, как и что, повернулся и пошел...

Но подавленное состояние скоро прошло, сменилось совсем другим.

«А все-таки тебя выслушали и твое замечание обсудили! — с удовлетворением думал я.— И все так просто, по-хорошему!»

«Такое внимательное отношение Ленина к мнению последнего винтика в газетном аппарате постоянно проявлялось в его редакторской работе», — резюмировал Карпинский.

По его словам, уже будучи всесильным главой государства, Ленин в анкетах на вопрос о профессии писал: «журналист», «литератор».

После Февральской революции Ленин публиковался практически ежедневно. Активно писал, даже скрываясь от полиции в Разливе. В одной «Правде» за последующий год вышло порядка 200 статей за его подписью. После свержения Временного правительства его очерки, размышления, выдержки из многотомных трудов в обязательном порядке воспроизводила целая группа изданий. Остановить необычайное творческое рвение большевистского лидера удалось лишь Фанни Каплан, которая выстрелами на заводе Михельсона надолго уложила председателя правительства на больничную койку.

Одновременно с написанием статей Ленин после Октябрьской революции инициировал открытие новых изданий.

Под его руководством были основаны газеты «Экономическая жизнь» и «Жизнь национальностей», журналы «Красноармеец», «Коммунистка» и «Под знаменем марксизма», ежемесячник «Красная новь».

С другой стороны, после прихода к власти Ленин принял ряд жестких мер по ограничению свободы прессы. Помимо изданий явных политических оппонентов были запрещены и некоторые социалистические газеты, в частности, подконтрольные Плеханову. Пресса непробольшевистской ориентации вызывала у Ильича явное раздражение. С целью формирования новых установок для газетчиков Ленин изложил свои взгляды в серии публикаций. Известна статья «О характере наших газет», в которой приводились идеологические обоснования, направленность и содержание, требуемые от советской печати. Сам вождь при такой интенсивной деятельности успевал писать и на отвлеченные философские темы.

Помимо размышлений о будущем, Ленин основательно анализировал работу тех, кто был до него. Ильич полагал, что «развитие передовой журналистики неразрывно связано с этапами революционного движения в стране» и выделял роль Александра Радищева, Александра Герцена, Виссариона Белинского и Николая Чернышевского.

Как указывается в книге Виктории Ученовой «Беседы о журналистике», в 1910-х годах Ленин определял журналистику как основной вид своей деятельности. Исследователи отыскали в архивах полиции Кракова протокол от 5 июля 1912 года, составленный для выяснения личности и происхождения Владимира Ульянова.

«По профессии я литератор и журналист. Состою корреспондентом русской демократической газеты «Правда», издаваемой в Петербурге, и русской газеты, издаваемой в Париже под названием «Социал-демократ», что и является источником моего существования»,

— записано в документе со слов Ленина.

В 1960 году в СССР вышел 550-страничный сборник «Ленин – журналист и редактор». Помимо откровенно пропагандистских текстов, он содержал ценные исторические свидетельства – письма Ильича своим коллегам по «Искре» в первые годы XX века, характеристики на супругу Надежду Крупскую и ближайших сподвижников, главные аналитические статьи.