Голос с того света: Хокинг попенял Трампу

Наука и образование всего мира находятся под угрозой, считал Стивен Хокинг. Об этом он рассказал в специальном аудиосообщении, подготовленном незадолго до смерти, передает издание The Independent. Его ученый просил обнародовать, когда его последняя книга, Brief Answers to the Big Questions, поступит в продажу.

Сообщение ученого прозвучало в Лондонском научном музее. Его дочь Люси не смогла сдержать слез.

По словам Хокинга, сегодня наука и образование «находятся в более уязвимом положении, чем когда-либо», а экспертов уже не уважают.

В пример ученый привел выборы Дональда Трампа и голосование в Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза. Эти события Хокинг назвал «глобальным восстанием против экспертов, в том числе ученых».

Физик признал, что науке еще предстоит преодолеть серьезные проблемы, касающиеся всего мира, включая изменение климата, перенаселенность, исчезновение видов животных, исчезновение лесов.

«Мы... рискуем стать культурно изолированными и все более отдаленными от достижения прогресса, — сказал он. — Что ждет тех, кто сегодня молод? Я могу с уверенностью сказать, что их будущее будет больше зависеть от науки и техники, чем будущее предыдущих поколений».

Хокинг призвал молодежь «взглянуть на звезды, а не под ноги и задуматься, почему же существует Вселенная».

Он сказал: «Будьте любопытными, и как бы ни сложна была жизнь, вы всегда сможете что-то сделать и добиться успеха. Важно, чтобы вы не сдавались. Освободите свое воображение. Формируйте будущее».

«Я отвернулась, потому что у меня в глазах стояли слезы, — рассказала его дочь Люси. — Иногда я чувствую, что он все еще здесь, потому что мы говорим о нем, слышим его голос, видим его фото. А потом вспоминаем, что он нас покинул. Мы думаем, что он очень гордился местом, которое занял в истории. Ему никогда не нравилось быть в одиночестве, он всегда хотел быть в центре всего».

Ее брат Тимоти добавил, что, читая новую книгу, он будто слышал голос отца, доносящийся со страниц.

«Было очень приятно вновь связаться с ним», — сказал он.

Brief Answers to the Big Questions («Краткие ответы на большие вопросы») посвящена глобальным вопросам, которые часто задавали самому Хокингу. Существует ли Бог? Выживет ли человечество? Должны ли мы колонизировать другие планеты?

«Каждый из нас волен верить в то, что хочет, — гласят строки книги. — И, по моему мнению, простейшее объяснение в том, что Бога нет. Никто не создавал Вселенную, никто не руководит судьбой. Это приводит меня к глубокому осознанию: вероятно, нет Рая и загробной жизни. Я думаю, вера в загробную жизнь — это просто принятие желаемого за действительное. Нет надежных доказательств этого. Я думаю, когда мы умираем, то обращаемся в прах. Но есть смысл в нашей жизни, в нашем влиянии и генах, которые мы передаем нашим детям».

Ранее «Газета.Ru» писала об одном из страхов Хокинга — появлении генетически модифицированных людей, которые вытеснят тех, у кого не будет денег на такие модификации.

По мнению Хокинга, развитие науки скоро позволит богатым людям корректировать собственную ДНК, а также ДНК своих детей, что приведет к появлению суперлюдей с улучшенной памятью, устойчивостью к болезням, высоким интеллектом и продолжительностью жизни. Ученый полагал, что это неизбежно приведет к конфликту с «неулучшенными» людьми, которые окажутся по сравнению с ними неконкурентоспособными.

Согласно прогнозу физика, обычные люди либо потеряют свое значение в мире, либо вовсе вымрут.

«Я уверен, что в течение этого столетия люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты, такие как агрессия, — писал Хокинг. — Законы, вероятно, будут запрещать применять генную инженерию на людях. Но некоторые люди не смогут противостоять искушению улучшить свои характеристики, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни».

Хокинг опасался, что такой подход будет схож с евгеникой ХХ века. По его мнению, возможность «улучшать» людей приведет к появлению проблем у той части населения, которая не может себе это позволить.

Хокинг мирно скончался в возрасте 76 лет в своём доме в Кембридже в ночь на 14 марта 2018 года после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом. Похоронен 15 июня 2018 года после кремации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.