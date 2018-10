Концептуальный пенис: зачем ученые публиковали фейк-ньюс

«Концептуальный пенис лучше понимать не как анатомический орган, а как крайне подвижный социальный конструкт», гласил вывод статьи, опубликованной в 2017 году в журнале Cogent Social Sciences. Эту и еще 19 фейковых статей написали ученые Питер Богоссян, Джеймс Линдси и Хелен Плакроуз в 2017-2018 годах, чтобы проверить на прочность социологические журналы — можно ли опубликовать в них заведомо абсурдные работы, если те будут нести «идеологически верный» окрас — осуждать «угнетателей» и сочувствовать «угнетенным». Об эксперименте ученые рассказали в открытом письме в журнале Areo.

Все публикации были подписаны вымышленными именами. В реальной жизни Богоссян специализируется на философии преподавания и критическом мышлении, а также является одним из членов «Фонда за науку и здравый смысл», основанного известным британским биологом и писателем Ричардом Докинзом. Богоссян — доктор философских наук, занимает пост профессора в Портлендском государственном университете в США.

Плакроуз — специалист в области религиозной литературы эпохи Возрождения. Она исследует, как в XIV-XVII веках женщины использовали христианские тексты для защиты своих прав.

Линдси — доктор математических наук, известный скептик, атеист и автор нескольких известных книг, в том числе «Все ошибаются насчет Бога» (Everybody Is Wrong About God) и «Жизнь в свете смерти» (Life In Light of Death).

Хотя все трое, по их словам, тяготеют к левым взглядам, их обеспокоило, что в социальных науках все больше места уделяется поиску не научной истины, а злоупотреблений и различных проявлений социальной несправедливости.

Это влияет на финансирование исследований и приводит к давлению на студентов, администрацию и сотрудников других факультетов со стороны авторов — они стараются заставить остальных поддерживать их мировоззрение, которое, в общем-то, не имеет отношения к науке.

Богоссян, Линдси и Плакроуз направляли свои работы в наиболее престижные журналы по социальных наукам. В своих «научных» статьях они поднимали вопросы анальной мастурбации для мужчин с целью снизить у тех трансфобию, предлагали добавить астрологию в астрономию, чтобы та перестала быть «западной сексистской наукой», и запрещать белым студентам разговаривать в аудиториях, а также заставлять их сидеть в цепях на полу в качестве наказания за рабовладение их предков.

Некоторые из статей были написаны намеренно вычурным языком. Так, статья про концептуальный пенис содержит следующие строки: «Наше природное окружение, особенно девственная природа, с легкостью оскверняется ради добычи материальных ресурсов и остается брошенной и забытой в тот момент, когда патриархальный подход к экономике уже выкрал ее унаследованное богатство: в этом примере проявление культуры изнасилования, которая есть неотъемлемая часть концептуального пениса, становится очевидно. И изменение климата, безусловно, блестящий пример того, как гипермаскулинное общество осуществляет метафорический менспрединг в глобальной экосистеме».

«В этом — суть проекта, — поясняют ученые. — То, что мы писали — это не производство знаний, это софистика. Это подделка знаний, которая не должна приниматься за что-то реальное».

Итог был таков: семь статей оказались опубликованы, еще семь были на стадии рецензирования, когда ученые решили прекратить эксперимент. Они убедились — опубликовано может быть практически все, если оно отвечает современным моральным нормам и ссылается на «правильную» литературу.

Исследователи подчеркивают, что вопросы сексуальной ориентации, пола, расовой идентичности могут и должны изучаться. Однако сейчас, по их мнению, в научном сообществе сложилось предвзятое отношение к работам по этим тематикам.

«Сложившаяся культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода... И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды», — считают они.

Исследователи убеждены, что результаты эксперимента отрицательно скажутся на их репутации. Богоссян уверен, что его уволят из университета, Плакроуз опасается не попасть в докторантуру, а Линдси говорит, что теперь наверняка превратится в «академического изгоя», которому будет закрыт путь как к преподаванию, так и к публикации серьезных научных работ. Но куда больше их беспокоит другое.

«Риск того, что предвзятые исследования продолжат оказывать влияние на образование, СМИ, политику и культуру, для нас куда страшнее, чем любые последствия, с которыми можем столкнуться мы сами», — заявляет Линдси.

Сейчас фейковые статьи удалены с сайтов журналов. Cogent Social Sciences, где была опубликована статья про пенис, подчеркивает — после того, как выяснилось, что статья фейковая, редакция журнала занялась тщательным анализом процессов, которые привели к ее публикации, чтобы не допустить такой ошибки снова.