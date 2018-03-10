«Политические причины»: Россия не станет членом ЦЕРН

Россия отозвала свою заявку на статус ассоциированного члена ЦЕРНа. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель этой организации Арно Марсолье.

«В конце прошлого года Россия уведомила о том, что больше не намерена становиться ассоциированным членом», — сообщил Марсолье.

В 2012 году руководство ЦЕРНа уведомило Россию, что в случае желания Москвы стать ассоциированным членом организации, какой имеют Пакистан и Турция, ответ будет положительным. «У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — пояснила РИА «Новости» представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

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По ее словам, решение Москвы никак не повлияет на ее участие в совместных проектах. Тезаури отметила, что вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться.

При этом, по словам Марсолье, в настоящее время совместная работа ЦЕРНа с Россией «сильно как никогда», и решение Москвы об отзыве заявки «не повлияет на текущее сотрудничество» между сторонами.

В настоящее время насчитывается 22 страны-члена ЦЕРН, которые входят в ее совет. Последними странами, получившими членство, стали Израиль и Румыния.

Отказ России от заявки на ассоциированное членство означает, что страна в ближайшие годы оставит за собой статус страны-наблюдателя, который помимо нее имеют США, Индия, Канада и ряд других стран.

По мнению российского физика Андрея Ростовцева, специалиста в области элементарных частиц, решение России об отзыве заявки связано с многократным отказом Совета ЦЕРНа на вступление России в статус ассоциированного члена. При этом у самих отказов, считает он, чисто политические причины.

«Каждый год Советом ЦЕРНа по этой заявке принимается отрицательное решение,

все это перешло в политическую плоскость, из-за того, что мы страна с непризнанными границами. Отозвали заявку, поскольку, как я пониманию, без шансов,

— считает эксперт. – Вклад России в ЦЕРН гигантский, она имеет особое положение. У России, как и у США, есть особая привилегия участвовать в советах ЦЕРНа, которые определяют научную политику, несмотря на то, что это право дается только странам-членам ЦЕРНа».

Ассоциированные страны также имеют право участвовать в этих советах, но они не имеют права голоса.

По мнению эксперта, решение России об отказе в ассоциированном членстве не приведет к серьезным последствиям для сотрудничества ученых.

«Если бы нас приняли в ассоциированные члены, а потом со временем перевели в полноправные члены, это дало бы нам преимущество в плане участия промышленных предприятий в тендерах, однако мы и сейчас в них принимаем участие, заказы из ЦЕРНа продолжают поступать», — считает Ростовцев.

Финансовые вклады в деятельность ЦЕРНа в настоящее время несут полноправные члены организации, ассоциированные – примерно в 10 раз меньше. Вклад России, как наблюдателя, заключается в работе ученых в экспериментах в ЦЕРНе (россияне участвуют во всех четырех экспериментах на Большом адронном коллайдере), и их работу оплачивает Минобрнауки.

Среди российских ученых, сотрудничающих с ЦЕРН – сотрудники большинства крупнейших российских университетов, и профильных институтов Академии наук.

В октябре 2017 года правительство России распорядилось выделить 330 млн рублей на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера (БАК). «Предусматривается также выделить средства в размере 330 млн рублей из резервного фонда правительства России для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований», — говорилось в сообщении.

Выделение средств предусмотрено соглашением правительства и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве. На сообщение об отзыве российской заявки уже отреагировал и Росатом. Там заявили, что Госкорпорация продолжит поставлять в ЦЕРН необходимое оборудование, и это решение никак не скажется на реализации совместных научных проектов.