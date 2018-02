Астрономы протестуют: Трамп не дал денег на космос

Проект бюджета США на 2019 год, поданный на днях администрацией Дональда Трампа, возмутил американских астрономов. Они не нашли в документе финансирования сразу нескольких научных миссий, на которые рассчитывали последние годы.

В первую очередь это касается запуска широкодиапазонного инфракрасного телескопа WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope), который планировался на 2020-е годы. WFIRST считался очередной «флагманской» миссией NASA,

который должен был стать в один ряд с орбитальным телескопом Hubble, обсерваторией Chandra и космическим телескопом Джеймса Вебба, запуск которого намечен на 2019 год.

Основными целями телескопа должны были стать космологические исследования, вопросы звездо- и планетообразования, поиск планет у других звезд. Значительную часть наблюдательного времени при этом планировалось отводить заявкам ученых, работающих и по другим тематикам. Свой протест против предложений Трампа выразило Американское астрономическое общество.

«Мы не можем согласиться с отказом от WFIRST, который был назван самой приоритетной космической миссией в последнем десятилетнем обзоре, — заявила Меган Донахью, президент организации. – А предложенное сокращение астрофизических проектов NASA на 10%,

равное миллиарду долларов на ближайшие пять лет, искалечит американскую астрономию».

Американское астрономическое общество является крупнейшей в США организацией, объединяющей профессиональных астрономов, которая насчитывает около семи тысяч человек.

Ранее многие ученые уже высказывали свое недоумение и прогнозы по поводу того, к чему приведет отказ США от ряда космических миссий.

«Что заставляет Вселенную ускоряться? Каковы свойства экзопланет? Как наша и соседние галактики формировались? Что определяет архитектуру экзопланет? США должны быть лидером в мире в поисках ответа на эти вопросы», — пояснил важность миссии Дэвид Шпергель, физик из Принстонского университета.

WFIRST фигурировал в последнем десятилетнем обзоре «New Worlds, New Horizons in Astronomy and Astrophysics», подготовленном в 2010 году Национальной академией наук США, в котором прописывалась дорожная карта финансирования наиболее приоритетных научных миссий.

Проект WFIRST уже вылез за рамки ранее одобренной стоимости, что заставило NASA организовать независимую оценку причин превышения. Основываясь на ее результатах, в агентстве поручили руководителям миссии найти способ ограничить бюджет проекта $3,2 млрд. Результаты этой оценки планировалось огласить в марте. Для сравнения, прогнозируемая стоимость миссии телескопа Джеймса Вебба составит $8,8 млрд на весь срок службы, стоимость работы телескопа Hubble уже превысила $10 млрд.

Согласно опубликованному проекту бюджета, в нем предусматривается общее увеличение финансирование NASA на $400 млн,

но финансирование астрофизических проектов агентства будет урезано на $165 млн.

Ранее планировалось, что на подготовку миссии WFIRST в 2019 году будет выделено $302 млн и до $400 млн – ежегодно до 2022 года. Начиная с 2008 года финансирование астрофизических проектов NASA постоянно снижалось, при этом суммы, выделяемые на другие направления, такие, как изучение Солнца и изучение Земли, наоборот росли.

«Мы собираемся продолжать работать с конгрессом, чтобы восстановить финансирование WFIRST и всей астрофизики в NASA», — заявила Донахью.

Проект бюджета на следующий год был предложен администрацией Трампа 12 февраля. «Разработка еще одного крупного телескопа сразу после запуска телескопа Джеймса Вебба стоимостью $8,8 не является приоритетом для администрации», — говорится в проекте бюджета.

Отказ от космической миссии WFIRST стал не единственной неожиданностью в документе. Кроме этого в нем говорится об отказе от пяти космических миссий наблюдения за Землей и отказ от образовательного центра NASA.

В нем же подразумевается отказ от продолжения финансирования международной космической станции после 2025 года и возможность передачи американской части станции в частные руки.

Программа Международной космической станции осуществляется уже почти двадцать лет и обходится NASA в сумму от трех до четырех миллиардов долларов в год. При этом на создание станции США выделили $87 млрд.

«Переговоры о возможном продлении ведутся, но, думаю, они продлятся еще года два. Поэтому сегодняшняя информация находится в ключе достигнутых ранее договоренностей, и ничего сверхъестественного в этом нет», — пояснил Железняков «Газете.Ru». Он напомнил, что в случае прекращении работы МКС «Роскосмос» обещал отстыковать российский сегмент и продолжить его эксплуатацию в качестве уже российской орбитальной станции.