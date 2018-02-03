Cенсация в прессе: на Титане нашли жизнь

Несколько десятков российских СМИ опубликовали сенсационную новость о том, что на Титане, крунейшем спутнике Сатурна, якобы «найдены признаки жизни».

Таким признаком назвали акрилонитрил — сложное органическое вещество, способное образовывать клеточные мембраны.

Сообщения в худшем случае копируют друг друга, в лучшем — ссылаются на текст, опубликованный на сайте phys.org. Этот известный сайт — всего лишь агрегатор научных новостей, и источником стал текст, опубликованный на портале astrobio.net — журнале, ориентированном на все, что связано с жизнью за пределами Земли.

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Несложно обнаружить, что текст копирует статью, опубликованную в научном журнале Science Advances аж полгода назад — 28 июля 2017 года. В ней рассказывалось о результатах наблюдений Титана, проведенных международной группой астрономов под руководством Морин Палмер, исследователя из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA).

Среди западных СМИ отметились лишь пара «желтых» таблоидов, снабдивших свои тексты традиционными картинками с пришельцами.

Титан — крупнейший спутник Сатурна, одно из наиболее интересных тел Солнечной системы c размером, сравнимым с Марсом. Его плотная атмосфера на 98% состоит из азота с примесью органических молекул, таких как метан и этан.

Ученые предполагают, что подобный состав атмосферы мог наблюдаться на Земле в самые ранние этапы ее формирования.

Однако условия на Титане слишком неблагоприятные, чтобы способствовать зарождению жизни, по крайней мере в том ее виде, в каком она присутствует на Земле.

На расстоянии от Солнца в десять раз большем, чем орбита Земли, атмосфера Титана столь холодна, что жидкий метан, конденсируясь в капли, выпадает в виде дождя и формирует на поверхности знаменитые озера, реки и моря. Условия в этих водоемах углеводородов, предполагают ученые, помогают связывать друг с другом молекулы акрилонитрила (C3H3N) и образовывать структуры,

напоминающие клетки на основе липидов, из которых строятся земные организмы.

Для таких мембран внеземного происхождения на основе акрилонитрила придумано даже свое название — азотосомы. Ранее данные, собранные межпланетным космическим зондом Cassini, а также лабораторные моделирования атмосферы позволили ученым предположить, что молекулы акрилонитрила действительно могут существовать на Титане.

Обратившись к архивным данным наблюдений на чилийской радиообсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), астрономы обнаружили,

что сложные молекулы акрилонитрила действительно присутствуют на этом спутнике в больших количествах.

Наблюдения были проведены на частотах 230-232 гигаГерц в феврале-мае 2014 года. «Присутствие акрилонитрила наряду с жидким метаном допускает интригующую возможность химических процессов, аналогичных тем, что важны для жизни на Земле», — считает Палмер, автор работы.

Проанализировав архивные данные, ученые нашли три отличительных сигнала, соответствующих этим молекулам, и выяснили, что они находятся на высоте как минимум 200 километров над поверхностью спутника.

А, оценив мощность сигнала, ученые оценили теоретическую плотность азотосом, мембран на основе акрилонитрила, в 3 × 107 — именно столько их может находиться в кубическом сантиметре на поверхности моря Лигеи.

Ученым известно, что атмосфера Титана представляет собой настоящую фабрику по производству сложных органических молекул. В ней, несмотря на низкую температуру, источником энергии для этих процессов является солнечный свет и быстро движущиеся космические частицы, прилетающие из космического пространства.

«По мере роста наших знаний о химии Титана становится все очевиднее, что сложные молекулы там образуются в условиях, схожих с земными, но с важными отличиями», считает Мартин Кординер, соавтор работы.

Так, к примеру, Титан был значительно холоднее Земли на протяжении всей своей истории –

средняя температура на нем составляет -180 градусов, поэтому вода там всегда присутствует только в твердом состоянии.

Геологические данные свидетельствуют, что в отличие от Титана, в прошлом атмосфера Земли содержала куда больше углекислого газа, чем сейчас.

Наконец известно, что в прошлом заметную роль в земных процессах играла мощная вулканическая активность, которая влияла ни химсостав атмосферы – чего не наблюдается на поверхности Титана.

Бесспорно, обнаружение молекул акрилонитрила — важное открытие в свете предположений о том, что на Титане возможны формы жизни на основе метаногенеза, однако в исходной статье эти молекулы нигде не называются «признаками жизни».