«Не ходи за метеоритами на чужую землю»

Сильный свет, шум и сотрясение земли вызвало недавнее появление в небе над США крупного метеора. Еще несколько лет назад, после падения в России Челябинского метеорита и ряда других аналогичных случаев СМИ в США задавались вопросом – почему так много падающих болидов фиксируется именно в России?

Ответ был прост – большая площадь страны и повсеместный рост числа видеокамер и автомобильных регистраторов,

благодаря которому чаще стали фиксироваться редкие события, происходящие даже в малонаселенных районах. Однако теперь праздник пришел и на улицу американских любителей «падающих звезд». Яркий огненный шар наблюдали в американских штатах Огайо, Мичиган, Онтарио и ряде районов Канады. По сообщению американской геологической службы в 20.09 местного времени во вторник сотни жителей Мичигана ощутили при падении болида громкий хлопок и сотрясение земли.

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«Люди описывали это, как гудящий шум, и это то, что сейсмометры должны были зафиксировать», — пояснил геофизик Джон Беллини из Национального центра информации о землетрясениях в Колорадо. По его словам, научные сейсмометры нередко фиксируют колебания почвы, источником которых служат не землетрясения. Так, источником могут быть грозы, строительная техника или даже проезжающий грузовик.

В этом случае колебания земли были также зафиксированы, ближайший сейсмометр, расположенный в восьми километрах от Нью-Хейвена (Мичиган), детектировал толчки магнитудой 2, сообщил Беллини. Впрочем, этих данных оказалось недостаточно, чтобы оценить мощность взрыва болида в атмосфере.

«Нет возможности перевести действительную энергию взрыва в воздухе в показания сейсмометров, — считает Беллини.—Они не спроектированы, чтобы измерять вибрации, приходящие из атмосферы».

Тем временем о сотрясении земли сообщили более 330 человек. А американское Метеорное общество к настоящему времени собрало более 350 свидетельств очевидцев, которые наблюдали ход метеора от Пенсильвании до Иллинойса и Висконсина. Однако наибольшая «густота» наблюдений приходится на юг штата Мичигана – район Детройта.

Проанализировав присланные записи, эксперты Американского метеорного общества пришли к выводу,

что метеор двигался относительно медленно – скорость вхождения в атмосферу составляла порядка 12,5 километров в секунду.

В службе слежения за метеорами NASA согласны с этими выводами. «Наш анализ приводит к аналогичному результату, мы считаем, что это был очень медленный метеор. Этот факт вкупе с яркостью метеора, которая указывает на достаточно большой камень размером в один ярд (91,44 см), указывает на то, что объект проник глубоко в атмосферу перед тем, как разрушиться. Возможно, что на землю выпали метеориты – наш коллега из Космического центра имени Джонсона увидел на допплеровском погодном радаре признаки выпадения метеоритного материала на землю», — сообщили в организации.

Метеоритная лихорадка

По оценкам Детройтской погодной службы, влетевший в атмосферу болид представлял из себя камень размером более двух метров. Используя имеющуюся информацию, некоторые жители Мичигана уже решили попытать счастья в поисках метеорита (метеоритами называют именно упавшие на землю обломки). Один из таких энтузиастов – Виктор Эспиноза, который не считает себя охотником за кладами. «

Однако сегодня я им стал. Я энтузиаст космоса, мне нравится все, что с ним связано», — говорит он. Кто-то ищет обломки, чтобы хранить их в качестве сувенира, кто-то не скрывает, что для продажи.

В зависимости от массы и свойств найденных кусков их стоимость может составлять тысячи долларов.

Однако местные власти просят искателей метеоритов быть осторожными и не заходить на частную территорию. По словам Билла Кука, специалиста NASA из Космического центра имени Маршалла, первое правило охотников за метеоритами – «Никогда не заходи за метеоритами на чужую землю без разрешения». Согласно федеральным законам США упавшие на землю метеориты принадлежат хозяевам этой земли.

Челябинский метеорит стал крупнейшим за последние десятилетия на землю. 15 февраля 2013 года, 20-метровый астероид прошил небо над Уралом и создал яркий след, попавший на сотни камер мобильных телефонов и автомобильных видеорегистраторов. Челябинский метеорит ворвался в атмосферу на скорости 20 километров в секунду, имел массу около 10 тыс. тонн, а при его взрыве выделилась энергия, в 30 раз превосходившая энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Радиус разрушений достигал ста километров: весь мир тогда облетели кадры разрушенного склада Челябинского цинкового завода, где-то были выбиты стекла, а в библиотеке Еманжелинска треснула статуя Пушкина. 1200 человек тогда пострадали от ударной волны и обломков стекла.