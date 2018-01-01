Беспечный ангел погибает в полнолуние

Первое в 2018 году полнолуние будет наблюдаться в ночь на 2 января. В эту ночь полнолуние совпадет с суперлунием — разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа.

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Недавнее исследование, опубликованное американскими учеными, выявило необычную закономерность, связанную с полнолуниями.

Мотоциклисты достаточно часто становятся жертвами аварий – так, в США с 1975 года произошло более 100 тыс. смертельных ДТП. По подсчетам экспертов, мотоциклисты попадают в смертельные ДТП в 29 раз чаще автомобилистов. В год происходит около 5 тыс. смертельных случаев – с ездой на мотоцикле связано каждое седьмое смертельное ДТП.

Новое исследование показывает, что в полнолуние шансы погибнуть для мотоциклистов возрастают еще сильнее.

Данные, полученные специалистами из Университета Торонто и Принстонского университета в США, были опубликованы в журнале The BMJ.

«Полнолуние происходит 12 раз в год и с античных времен притягивает внимание человека. Оно упоминается в легендах и мифах народов мира, в книгах и песнях, часто используется в рекламных кампаниях. Мы предположили, что смертельным авариям может способствовать то, что внимание водителя приковано к Луне», — пишут авторы исследования.

Ученые проанализировали смертельные ДТП в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они рассмотрели более 13 тыс. аварий, произошедших за 1482 дня в темное время суток, с 16:00 до 8:00, в 1975-2014 годах в США. Аварии в светлое время суток не учитывались.

«Обычная поездка на мотоцикле более опасна, чем вождение машины в нетрезвом виде с непристегнутым ремнем безопасности»,

— отмечает профессор Дональд Редельмайер, один из авторов исследования.

494 рассмотренных ночи приходились на полнолуние. По расчетам исследователей, в эти ночи произошло 4494 аварии, остальные – до полнолуния или после. Ночи, когда луна вообще не появлялась, не учитывались. Всего за 988 оставшихся ночей произошло 8535 аварий.

Иными словами,

на каждую ночь с полнолунием приходилось 9,1 смертельных ДТП, а на любую из оставшихся – 8,64.

По сравнению с прочими ночами, на каждые две ночи с полнолунием приходилась одна дополнительная авария. Анализ ДТП в других странах показал аналогичные результаты.

Более того, риск дополнительно возрастал во время суперлуния — максимального сближения Луны с Землей, когда Луна оказывается в среднем на 30% ярче, чем при обычном полнолунии. За 65 суперлуний, попавших в выборку, погибли 703 мотоциклиста, т. е. в среднем по 10,82 за ночь. Иначе говоря, на каждую ночь с суперлунием приходилось по две дополнительные смерти.

Типичной жертвой таких аварий был мужчина примерно 32 лет, который ехал без шлема по дороге в сельской местности и погиб от лобового столкновения.

Разглядывание полной луны отвлекает мотоциклиста от наблюдения за дорогой, что может приводить к потере управления.

Кроме того, полная луна притягивает взгляды других водителей и пешеходов, также не лучшим образом влияя на ситуацию на дороге, отмечают исследователи.

«Результаты нашего исследования показывают, что при поездке на мотоцикле под полной луной необходимо быть особенно внимательными», — отмечает Редельмайер.

Исследование имело ряд ограничений. Авторы работы не учитывали другие возможные отвлекающие факторы, ситуацию на дороге, погодные условия и видимость. Тем не менее, ученые надеются, что результаты работы подтолкнут мотоциклистов к более внимательному управлению мотоциклом.

«Дополнительные меры предосторожности могут включать использование шлема, включение фар, изучение поверхности дороги на предмет повреждений, внимание к погодным условиям, полное соблюдение правил дорожного движения и отказ от лихачества на дороге», — считают исследователи.

Проведенное исследование – тот случай, когда влияние Луны на какое-либо событие подтвердилось. Однако чаще факты идут вразрез с представлениями людей о связи каких-либо событий с полнолунием или лунным затмением.

Так, статистика не подтверждает влияния положения Луны на психические заболевания и травматизм, на количество припадков у эпилептиков. С большими оговорками были найдены корреляции между фазой Луны и обращениями в больницы людей с желудочно-кишечными кровотечениями и почечными коликами.

Исследователи из Вашингтонского университета распределили более чем по сотне категорий несколько миллионов событий, от звонков в полицию до рождения детей, но

так и не нашли достоверных подтверждений, что какая-либо из фаз луны заметно влияет на здоровье и поведение людей.

Зато полнолуние оказалось способно влиять на сон. Опубликованное в журнале Cell исследование выявило, что во время полнолуния на то, чтобы заснуть, испытуемые тратили в среднем на пять минут больше, общая продолжительность сна уменьшилась на 20 минут, а сам сон стал на треть менее глубоким. Эти изменения оказались связаны с понижением уровня мелатонина в эти дни. Кроме того, сотрудники Брэдфордской Королевской больницы еще в 2000 году опубликовали исследование, в котором нашли связь между полнолунием и нападениями животных на людей.