Диагностика в одно нажатие. В приложении Билайна появился сканер киберугроз

Билайн совместно с «Лабораторией Касперского» запустил бесплатную функцию сканирования киберугроз в своем мобильном приложении. Пользователи теперь могут одним нажатием проверить, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы — например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры.

Вредоносное ПО и фишинг — один из главных вызовов для современного человека, при этом они становятся все изощреннее. Как самый безопасный оператор, Билайн заботится о защите своих клиентов в том числе в этом направлении — и предоставляет им инструменты для безопасного пользования интернетом.

Технология работает на сетевом уровне, не требует установки дополнительного ПО и доступна на любых устройствах. Решение призвано повысить осведомленность пользователей о цифровых рисках и укрепить базовую защиту в условиях роста киберугроз.

Как работает сканер

Проверка происходит на уровне сети и не требует установки дополнительного ПО. Все, что нужно сделать клиенту — это нажать на кнопку «Сканировать» в мобильном приложении Билайна. Далее оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз.

Сканер определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый цвет — угроз не обнаружено, все в порядке; желтый — отмечены переходы на потенциально опасные ресурсы, есть повод насторожиться; красный — вероятность заражения высокая, устройство необходимо проверить на наличие вредоносных программ и, возможно, установить защитное ПО.

Благодаря встраиванию непосредственно в сеть оператора, решение будет доступно для массового использования и сможет работать на любых устройствах независимо от версии ОС, без нагрузки на их память и энергопотребление.

Масштаб угрозы и меры защиты

По данным Билайна, только за последние три месяца 2025 года оператор заблокировал более 50 тыс. фишинговых ресурсов. Почти 4 млн клиентов столкнулись с киберугрозами.

Директор по антифроду Билайна Петр Алферов подчеркнул, что оператор постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг и, что особенно важно, над обеспечением безопасности клиентов.

«Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс. фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции — еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире», — отметил он.

Как уточнила директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Марина Титова, мобильные устройства часто используются злоумышленниками для распространения вредоносного ПО. По ее словам, решениями компании в 2025 году вредоносное ПО было обнаружено на устройствах 34% российских пользователей.

На фоне постоянно растущих киберугроз защита сегодня уже не роскошь, а базовый минимум. Новый сканер в приложении Билайна — удобный инструмент ранней диагностики, разработанный на основе нашего международного опыта, экспертизы и проверенных технологий кибербезопасности. Он показывает, посещал ли пользователь небезопасные сайты», — сказала она.

Титова подчеркнула, что в «Лаборатории Касперского» рады видеть, что все больше компаний, включая Билайн, внедряют такие решения, и активно содействуем созданию сервисов, которые помогают миллионам людей лучше понимать цифровые риски.

«Анализ на сетевом уровне позволяет выявлять базовые угрозы, а для полной и комплексной защиты мы рекомендуем дополнять его решениями непосредственно на устройстве пользователя», — добавила она.

