В честь похорон внучки Snoop Dogg устроили вечеринку с улыбками и цветами

Певица Кори Бродус устроила вечеринку с улыбками и цветами в честь похорон своей 10-месячной дочки. Новым постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь рэпера Snoop Dogg простилась с его внучкой в окружении друзей и родных, которых попросила приходить в ярких, а не траурных нарядах. Траурный зал был украшен плакатами с изображением малышки.

«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, навсегда», — подписала фото с похорон она.

В феврале прошлого года 26-летняя Бродус родила ребенка от своего партнера, 33-летнего фотографа Уэйна Дьюса. Девочка появилась на свет почти на три месяца раньше срока, на 25-й неделе, при помощи кесарева сечения из-за осложнения на позднем сроке беременности певицы. Десять месяцев новорожденная находилась в отделении интенсивной терапии. В начале января ее выписали, а через 20 дней девочка скончалась.

