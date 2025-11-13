Еще острее: на НТВ возвращается «Акушер»

17 ноября в 20:00 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона медицинского детектива «Акушер» — проекта, в котором хирургия, человеческие судьбы и детективная интрига сплетаются в одну историю. Главную роль вновь исполняет Никита Панфилов, а режиссер-постановщик Денис Карро обещает, что новый сезон станет более психологичным и многослойным.

От Африки до роддома

В первом сезоне зрители познакомились с военным хирургом Глебом Кавериным. После командировки в Африку он возвращается домой, в Нижний Новгород, где судьба неожиданно приводит его в родильное отделение. Так бывший военный врач становится акушером — и начинает новую жизнь.

Он спасает женщин и детей, берет на себя ответственность в критические минуты и постепенно становится временно исполняющим обязанности заведующего отделением акушерства и гинекологии. Рядом — коллега и возлюбленная Елена Елагина, они готовятся к свадьбе.

Первый сезон завершился на оптимистичной ноте — герой нашел свое место в жизни и любовь. Но во втором все только начинается.

Битва за доброе имя и за жизнь близких

По сюжету после событий первого сезона прошло несколько месяцев. Глеб Каверин по-прежнему работает в клинике, помогает пациентам, но не может добиться повышения. Руководство считает его «слишком неудобным». В это же время в его жизни появляется бывшая возлюбленная Татьяна Жарова (Ирина Таранник) — самоуверенная, сильная и опасная женщина, которую к тому же назначают заведующей отделением.

Жарова не только возвращается в жизнь Каверина, но и решает бороться за него любой ценой. Когда попытка возродить чувства не приносят результата, появляется ревность. И тогда, движимая обидой, она объединяется с влиятельным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко).

Враги Каверина усиливаются. Среди них — Сорокин (Артем Осипов), заклятый противник героя, теперь получивший могущественных покровителей. В этой борьбе Глебу помогают подполковник полиции Анна Старцева (Юлия Такшина) и главврач перинатального центра Евгений Добровольский (Иван Агапов). Вместе они становятся его союзниками в битве не только за доброе имя, но и за жизнь близких.

Никита Панфилов признается, что в новом сезоне его герой станет во много раз счастливее, но детективная составляющая заставит его переживать за это счастье, он будет бояться его потерять.

«И этот страх выйдет у Каверина на первый план, он станет для него главным психологическим препятствием. Чтобы сохранить семью, ему придется пройти через колоссальные трудности, созданные плохими людьми», — рассказал он.

«Важно быть не только врачом, но и хорошим психологом»

Актриса Елена Лотова, исполнившая роль Елены Елагиной, считает, что во втором сезоне на первый план выходят личные отношения персонажей. «В жизни моей героини, Елагиной, случится много важных и ключевых событий — не хочется заранее раскрывать сюжет, зрители должны увидеть все сами. Елена продолжит работать репродуктологом — это сложная и очень интересная профессия», — сообщила она.

И призналась, что для того, чтобы лучше понимать работу своей героини, во время съемок на одном дыхании прочитала книгу о тонкостях работы репродуктолога. В этом деле, по мнению актрисы, важно быть еще и хорошим психологом, ведь «к тебе приходят люди, которым по разным причинам не удалось зачать естественным путем».

По словам актрисы, на площадке царила творческая и свободная атмосфера: «В процессе мы часто придумывали детали и нюансы, которые обогащали персонажей и историю. В этом сезоне я, например, научилась делать бумажные самолетики и играть в йо-йо. Работать было легко и весело».

Основано на реальных событиях

Исполнительница роли подполковника полиции Старцевой, Юлия Такшина, признается: «Каждый раз, читая сценарий, говорю всем: не может быть, чтобы все истории были основаны на реальных событиях. Но это правда — в сериале нет ни одного выдуманного случая». Поэтому, по словам актрисы, новый сезон станет, безусловно, очень интересным, а ее героиня Старцева — повзрослевшая и помудревшая — будет расследовать множество разных дел и, конечно, помогать главному герою.

Во втором сезоне зрителей ждут невероятные медицинские истории, которые действительно происходили в российских клиниках. Среди них — операция на мозге ребенка в утробе матери, проведенная врачами Тюмени и Екатеринбурга. Это всего второй подобный случай в истории мировой медицины.

Автор сценария Ираклий Абзианидзе в основу сериала положил реальные медицинские случаи, переработанные для экрана. Все пациенты и истории, с которыми сталкиваются герои, имеют реальных прототипов. Один из них — операция на 25-й неделе беременности, когда врачам пришлось устранять кишечную непроходимость у будущей матери, не извлекая плод. Врачи рисковали жизнями сразу двух пациентов, но операция завершилась успешно.

Эти эпизоды, по словам режиссера-постановщика Дениса Карро, важны не только ради эффекта, но и ради уважения к врачам, которые каждый день совершают невозможное. Он рассказал, что на съемках помогали медицинские консультанты, которые следили за достоверностью и подсказывали, как правильно вести себя врачам. «Но кино — это всегда искусство обобщения. Иногда нам все же приходилось идти против правды жизни ради правды кино», — признался режиссер.

Возможность глубже раскрыть героев

Режиссер-постановщик подчеркивает, что для всей съемочной группы это не просто новый сезон, а возможность глубже раскрыть героев: «В сериале появится больше психологизма: герои будут бороться не только с внешними обстоятельствами — интригами, местью, сложными пациентами, — но и с внутренними конфликтами».

По его словам, создатели «Акушера» хотели, чтобы каждый персонаж столкнулся с чем-то, что заставит его пересмотреть свои убеждения и взглянуть на себя со стороны.

Детективная линия, пообещал он, тоже станет более насыщенной и многослойной.

«Иногда не отличишь куклу от настоящего ребенка»

Актер Иван Агапов, сыгравший главврача Добровольского, рассказывает о съемках с «новорожденными актерами»: «Наш реквизит для сериала значительно поменялся, стал более точно и детально выполненным. Иногда не с первого раза удается отличить куклу от настоящего ребенка – игрушечные младенцы сделаны из мягкого материала, ножки и ручки у них шевелятся. Периодически думаешь: «Ну как живой, такой маленький».

Даже с полутора метров, по его словам, не определишь, где реквизит, а где настоящий ребенок. Хотя, конечно, в некоторых сценах снимаются настоящие младенцы и их нужды всегда учитываются. «Перед съемками мы репетируем с куклами, а потом нам приносят малышей. Причем во время репетиций они могут сучить ручками и ножками, а когда включается камера, обычно затихают, с любопытством смотрят и молчат. Когда им надо кричать – молчат, и наоборот, — признался артист. — Тогда мы останавливаемся и ждем, когда у ребенка будет настроение сниматься», — рассказал Иван Агапов, подчеркнув, что «детям простительно все».

Говоря о своем персонаже, Агапов подчеркивает, что главврач Добровольский в новом сезоне сосредоточен не только на медицине: «Мой герой Добровольский в новом сезоне больше будет сосредоточен на своей должности руководителя, чем на медицинской работе. Он как бухгалтер заведует бумажками, постоянно разговаривает по телефону и с деловым видом расхаживает по коридорам больницы».

Правда человеческих переживаний

Съемки второго сезона проходили зимой в Москве и Нижнем Новгороде. В новом сезоне — 20 серий, каждая из которых рассказывает отдельную историю, но все объединены судьбой главного героя и атмосферой перинатального центра.

По словам Юлии Такшиной, каждый эпизод сериала выстраивается как отдельный мини-фильм и превращается в небольшой шедевр: «У нас нет ни одной проходной сцены — все работает на раскрытие персонажей и расследование преступлений, связанных с беременностями и родами». А режиссер «Акушера» Денис Карро подчеркивает: «Главное, чтобы зритель чувствовал, что за всем этим — правда человеческих переживаний».

Премьера второго сезона медицинского детектива «Акушер» — 17 ноября на НТВ.

