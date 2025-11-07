Безопасность в интернете: Билайн защитит клиентов от перехода на мошеннические сайты

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.
«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.
Как отмечает директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор, средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды.
«Поэтому мошенники все чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные», — говорит он.
Нестор добавляет, что, по статистике «Лаборатории Касперского», в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году.
«Билайн, как самый безопасный оператор, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. «Антифишинг» в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту», — отмечает он.
