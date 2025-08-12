От «ПАРМЫ» до «Факела». Какие команды получили поддержку БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ активно укрепляет позиции в мире спорта, заключив за последние несколько недель ряд значимых партнерских соглашений с командами из разных дисциплин. Подобные шаги демонстрируют стремление компании не только к расширению присутствия на рынке, но и к поддержке спортивных клубов на различных уровнях.

Выход в баскетбол: титульное партнерство с «ПАРМОЙ»

11 августа БЕТСИТИ объявил о сотрудничестве с баскетбольным клубом «ПАРМА», который теперь будет называться «БЕТСИТИ ПАРМА». Это первое титульное партнерство компании в баскетболе. Болельщиков ждут яркие активности, розыгрыши и совместные проекты, направленные на развитие клуба и взаимодействие с аудиторией.

close Пресс-служба Бетсити

Дебют в хоккее: сотрудничество с «Ладой»

7 августа БЕТСИТИ впервые в своей истории стал партнером хоккейного клуба – тольяттинской «Лады». При этом планы масштабные: от специального ролика к старту сезона и концерта на первом домашнем матче до других крупных активностей. Компания видит большой потенциал в развитии хоккея и работе с преданной фанатской аудиторией.

Поддержка ФК «Уфа» в сложный период

8 августа было объявлено о партнерстве с футбольным клубом «Уфа». БЕТСИТИ намерен помочь команде в непростой для нее момент, поддерживая как сам клуб, так и его болельщиков. Глобальная цель – вернуть «Уфе» былые позиции в российском футболе.

Воронежский «Факел» – клуб с большими перспективами

В конце июля БЕТСИТИ стал партнером воронежского «Факела» – очень популярного клуба в своем регионе. Все матчи команды проходят при аншлагах, а ее возвращение в РПЛ выглядит вполне реальным. Компания планирует активно участвовать в развитии клуба.

«Старые новые» лица РПЛ: «Сочи» и «Балтика»

Продлены соглашения с футбольными клубами «Сочи» и «Балтика», которые в новом сезоне вернулись в премьер-лигу. Обе команды демонстрируют серьезный потенциал, а их регионы обладают яркой спортивной культурой, что делает сотрудничество особенно перспективным.

Продолжение работы с «Динамо» Мх, «Уралом» и «Ростов-Доном»

БЕТСИТИ сохранил партнерство с «Динамо» из Махачкалы и «Уралом». В прошлом сезоне с этими клубами были реализованы успешные проекты – уникальная третья форма махачкалинцев ручной работы и трогательное прощание с легендой оранжево-черных Эриком Бикфалви. А с «Ростов-Доном» был запущен специальный автобус БЕТСИТИДрайв, где в течении сезона проходили различные активности с болельщиками. В новом сезоне зрителей ждут еще более масштабные акции и совместные инициативы.

Fight Nights: выход на международный уровень

БЕТСИТИ продолжает активно сотрудничать с промоушеном Fight Nights, расширяя географию мероприятий. После успешных турниров в Казахстане следующий этап – Минск, а в планах компании – дальнейшая экспансия в мире ММА и продолжение мегапопулярных боев среди медиафутболистов.

Бокс: глобальные амбиции с IBA.Pro

Партнерство с IBA.Pro позволило БЕТСИТИ выйти на международный уровень в боксе. Совместный турнир в Стамбуле, на котором присутствовали Наоми Кэмпбелл и Тайсон Фьюри, стал ярким подтверждением амбиций компании в этом направлении.

close Пресс-служба Бетсити

БЕТСИТИ продолжает активно развиваться в спортивном направлении, поддерживая как известные клубы, так и команды с большим потенциалом. Впереди – новые партнерства, масштабные проекты и еще больше возможностей для болельщиков. Очевидно, что БЕТСИТИ намерен играть ключевую роль в российском и международном спортивном сообществе.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.