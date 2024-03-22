AMOLED-дисплей и отличная камера. Обзор сбалансированного смартфона TECNO SPARK 20 Pro+

Дизайн

Один из главных шагов SPARK 20 Pro+ по сравнению с предшествующими моделями серии — эволюция в его дизайне, который теперь смотрится куда премиальнее, чем положено младшей линейке доступных смартфонов TECNO. Дисплей «водопад», разнообразные материалы задней крышки корпуса в зависимости от цвета модели (у зеленой, к примеру, используется экокожа), симпатичный блок камер «шайбой» — смартфон выглядит заметно элитарнее, чем стоит.

Также он удобно лежит в руке благодаря эргономичному боковому изгибу дисплея и корпуса. Сканер отпечатков у него расположен под экраном, как и у более дорогих моделей, благодаря чему сводится к минимуму число кнопок.

Толщина же смартфона — всего 7,55 мм, причем кажется, что он еще тоньше за счет скругленных боковых граней.

Экран

Главные отличительные качества дисплея SPARK 20 Pro+ — активная матрица на органических светодиодах (AMOLED) c 1,07 миллиардами цветов, 100% черным цветом и наличием функции Always-on Display, благодаря которой даже на выключенном экране видно заряд, дату и время, и другую важную информацию.

Диагональ экрана составляет немалые 6,78 дюйма, с частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавное переключение между приложениями и браузинг. Благодаря максимальной яркости в 1000 нит экран остается читаемым даже под интенсивным солнечным светом, а адаптивная регулировка мерцания дисплея снижает нагрузку на глаза. Защищен дисплей ударопрочным стеклом Gorilla Glass 5.

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Камеры

108-мегапиксельная основная Ultra Sensing камера смартфона обладает базовым автофокусом, и оснащена электронным стабилизатором EIS. У нее нет оптического зума, однако есть трехкратный внутрисенсорный.

Один из четырех модулей блока камер декоративный, для симметрии, два других используются в макросъемке и в качестве датчика глубины. Камера TECNO SPARK 20 Pro+ дает хорошие результаты и днем, и ночью, в разнообразных погодных условиях. Режим Super Night объединяет вместе кадры с разной выдержкой, и выдает четкие ночные фото, а портретный режим оснащен дополнительными опциями бьютификации.

Селфи-камера обладает углом обзора 88,9 градусов, а двухтоновая вспышка и алгоритм Super Flash оптимизирует изображение в зависимости от освещения.

Видеозапись возможна в разрешении 2K с частотой кадров 30 fps, либо в разрешении Full HD с частотой 60 кадров. Есть также опция одновременной записи с фронтальной и задней камер.

Отдельно следует отметить алгоритмы автоматических режимов камер, которые хорошо идентифицируют специфику сцены и подбирают те настройки, которые дают наилучший кадр в конкретной ситуации.

close 100% TECNO mobile Limited

Производительность и ПО

Процессор SPARK 20 Pro+ – Mediatek Helio G99 Ultimate с 8 ядрами и техпроцессом 6 нм. Его хватает для плавной работы всех обычных приложений, и запуска даже более увесистых игр при сниженных настройках графики.

Оперативная память смартфона составляет 8 Гб, объем накопителя – 256 Гб. Оперативную память также можно расширить до 16 Гб за счет накопительной.

Объем аккумулятора SPARK 20 Pro+ — 5000 мАч, чего хватает на день интенсивной или два дня базовой работы. В комплекте со смартфоном поставляется 33-ваттовая быстрая зарядка.

ОС SPARK 20 Pro+ базируется на Android 14 и фирменной оболочке TECNO HiOS 13.6, которая заметно расширяет возможности базового Android. Среди доступных функций – упорядочивание фотогалереи при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, продвинутые опции управления приложениями, работы в соцсетях (к примеру, есть функция изменения голоса), записи разговоров, и проч.

Прочие особенности

Стоит упомянуть поддержку пространственного аудио DTS, и наличие громких и качественных стереодинамиков, благодаря которым можно слушать музыку и смотреть видео без наушников, не теряя при этом значительно в качестве.

Влагозащита смартфона соответствует стандарту IP53, чего достаточно, чтобы защитить смартфон от попадания внутрь пыли и брызг.

В комплекте со SPARK 20 Pro+ также идет защитное стекло, которое легко наклеить ровно и без пузырьков, и которое способно защитить экран от царапин даже при падении с заметной высоты.

Вывод

В своей ценовой категории SPARK 20 Pro+, с его ценовой вилкой в 18-24 тыс. рублей, уверенно претендует на звание образцового смартфона. Фактически это – смартфон среднего класса по цене едва выше бюджетных моделей. Особенно это проявляется в наличии у него AMOLED-дисплея Full HD, что обычно остается уделом исключительно более дорогостоящих моделей. В результате смартфон не только сбалансирован, но и весьма приятен в использовании.

Продавец: ООО «ДНС Ритейл» , ОГРН 1102540008230, Приморский край, город Владивосток.

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