Гендиректор МАГАТЭ оценил роль России в сохранении режима нераспространения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает роль РФ незаменимой для сохранения режима нераспространения. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, Москва всегда очень четко поддерживала режим нераспространения.

«У России незаменимая роль», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

При этом он отметил, что только сама РФ может решить, как именно и когда играть эту роль.

7 декабря министр войны США Пит Хегсет сообщил о планах властей по модернизации ядерной триады в стране при президентстве Дональда Трампа. Он также отметил, что Вашингтон намерен проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки, не уступая другим государствам в этой сфере.

22 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва даст зеркальный ответ, если Вашингтон испытает ядерное оружие. Дипломат обратил внимание на решимость, которую продемонстрировало руководство РФ в ответ на двусмысленные высказывания о потенциальном расширении Соединенными Штатами испытательной ядерной деятельности.

Ранее Путин назвал российский ядерный щит самым современным в мире.