Назван скрытый фактор, который повышает риск гипертонии на 71%

JMIR: сбой в режиме сна на один час повышает риск гипертонии
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Scripps Research установили, что нерегулярный режим сна — даже со сдвигом всего на один час — связан с повышенным риском артериальной гипертонии и обструктивного апноэ сна. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medical Internet Research (JMIR).

В исследовании участвовали около 400 взрослых. В среднем на протяжении почти двух лет они передавали данные с носимых фитнес-устройств, которые фиксировали параметры сна, а также заполняли медицинские анкеты. Такой длительный период наблюдения позволил выявить устойчивые привычки сна, которые обычно остаются незамеченными при краткосрочных исследованиях.

Анализ данных показал: у людей, чье время засыпания и пробуждения заметно колебалось от ночи к ночи, риск апноэ сна повышен более чем в два раза по сравнению с теми, кто придерживался стабильного режима. Апноэ сна — это нарушение дыхания, проявляющееся кратковременными остановками дыхания во время сна. Такие эпизоды гипоксии приводят к нарушению сердечного ритма и негативно сказываются на работе мозга.

Вероятность повышения артериального давления при нерегулярном режиме сна также увеличивалась на 71%. При этом решающим фактором оказалась не продолжительность ночного отдыха, а отсутствие «сдвигов».

Авторы отмечают, что нерегулярный сон может быть маркером скрытых нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. По их мнению, данные с носимых устройств потенциально можно использовать для раннего выявления риска гипертонии и нарушений дыхания во сне. В то же время исследователи подчеркивают, что выявленная связь носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную зависимость: для этого потребуются дополнительные клинические исследования.

Ранее был назван способ определить «скачок» давления без измерения.

