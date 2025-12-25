На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница английского совратила двух несовершеннолетних мальчиков

В США педагог школы совратила двух подростков
true
true
true
close
Shutterstock

В США арестована педагог из штата Теннесси по обвинению в неподобающей связи с двумя 13-летними учениками. Об этом сообщает The Tennessee Conservative.

Как установило следствие, 42-летняя учительница Эшли Палмер в течение трех месяцев общалась с двумя мальчиками через мессенджеры и отправляла одному из них откровенные материалы. Кроме того, она вступала в близкие отношения с каждым из школьников.

Американку задержали 19 декабря в городе Севьервилл. После ареста школьная администрация немедленно отстранила ее от работы до завершения всех разбирательств. 22 декабря обвиняемая внесла залог и была выпущена из тюрьмы в ожидании суда. Расследование по делу продолжается. Обвинения, предъявленные женщине, грозят ей серьезным тюремным сроком.

До этого учительницу из США заподозрили в совращении несовершеннолетнего. 36-летняя Сидни Граф вела переписку со школьником, которому меньше 12 лет. В сообщениях она обсуждала с ним темы непристойного характера, в том числе и соитие. Позже они договорились о встрече. Фигурантку задержали после того, как она припарковалась около дома пятиклассника и хотела забрать его.

Ранее обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала растление мальчиков шуткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами