Учительница английского совратила двух несовершеннолетних мальчиков

В США арестована педагог из штата Теннесси по обвинению в неподобающей связи с двумя 13-летними учениками. Об этом сообщает The Tennessee Conservative.

Как установило следствие, 42-летняя учительница Эшли Палмер в течение трех месяцев общалась с двумя мальчиками через мессенджеры и отправляла одному из них откровенные материалы. Кроме того, она вступала в близкие отношения с каждым из школьников.

Американку задержали 19 декабря в городе Севьервилл. После ареста школьная администрация немедленно отстранила ее от работы до завершения всех разбирательств. 22 декабря обвиняемая внесла залог и была выпущена из тюрьмы в ожидании суда. Расследование по делу продолжается. Обвинения, предъявленные женщине, грозят ей серьезным тюремным сроком.

До этого учительницу из США заподозрили в совращении несовершеннолетнего. 36-летняя Сидни Граф вела переписку со школьником, которому меньше 12 лет. В сообщениях она обсуждала с ним темы непристойного характера, в том числе и соитие. Позже они договорились о встрече. Фигурантку задержали после того, как она припарковалась около дома пятиклассника и хотела забрать его.

Ранее обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала растление мальчиков шуткой.