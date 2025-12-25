В Минздраве заявили о планах провести эксперимент с передвижными аптеками

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, самое главное — это создание условий, при которых не будет нарушения качества, поскольку большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам ипо влажности.

«Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты для пилотного проекта были технологически очень грамотно освещены с мониторингом этих показателей», — сказал Мурашко.

19 декабря депутат Государственной думы Евгений Ревенко сообщил, что фракция «Единой России» планирует в весеннюю сессию предложить оперативно рассмотреть и принять свою законодательную инициативу о передвижных аптеках. Ревенко добавил, что парламентарии «Единой России» рассчитывают на поддержку других фракций.

