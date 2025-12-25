Крупное ДТП с участием 4 машин произошло на трассе в Подмосковье

Массовая авария с участием 4 машин произошло на трассе в Подмосковье

В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Подмосковье, г.о.Домодедовский. Деревня Вяльково, не доезжая Котляково, столкнулись четыре автомобиля», — сообщает канал.

Судя по видео, среди столкнувшихся автомобилей три легковушки и один грузовик. У одной из машин вырвало часть подвески. Еще одну машину выбросило на обочину. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. О причинах ДТП и о пострадавших не сообщается.

До этого во Владивостоке на улице Сахалинской неизвестные на автомобиле без государственных номеров похитили человека. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

Ранее актер Алек Болдуин объяснил, почему врезался в дерево на внедорожнике.