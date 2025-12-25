Европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому они настроены на «долгий и глубокий конфликт». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, европейские политики в большинстве своем не поддержали призыв президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны», написал сенатор.

«И все же слова Макрона говорят о том беспокойстве, которое испытывают отдельные европейские политики в связи с тем, что Европа стоит в стороне от процесса переговоров с Россией, начатого Трампом. <…> В отличие от закусившего удила немецкого тандема Мерц-фон дер Ляйен, Макрон, вероятно, понимает, что времена меняются, США отдалились от ЕС, и упорный отказ от дипломатии в пользу войны без поддержки США — не самый лучший курс для Европы», — отметил Пушков.

По его словам, отказ от диалога с Россией в итоге «играет против Европы и снижает ее политический вес».

19 декабря Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. 21 декабря газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец написала, что администрация французского президента в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах Евросоюза.