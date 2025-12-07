США готовы модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания

В Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет во время оборонного форума имени Рональда Рейгана. Его слова передает ТАСС.

«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны», — подчеркнул шеф Пентагона.

Хегсет добавил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами. Он также назвал вложения страны в вооруженные силы, происходящие при Трампе, историческими.

До этого, выступая на оборонном форуме, Хегсет признал, что военные США анализируют опыт украинского конфликта. При этом не было уточнено, подразумевается ли под этим использование беспилотных летательных аппаратов, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий. Глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, как будут выглядеть конфликты с развитием искусственного интеллекта (ИИ), отметил, что ИИ не заменит военнослужащих, а скорее будет применяться в сочетании с техникой и возможностями ИИ.

Ранее глава Пентагона заявил, что США продолжают работу над урегулированием украинского кризиса.