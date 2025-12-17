«Нет ни у кого в мире»: Путин высказался о ядерном щите России

Ядерный щит России является более современным, чем у любой другой ядерной державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны, пишет «Интерфакс».

«Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», — сказал глава государства.

Путин отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы страны стали совершенно другими. По словам президента, Россия вернула себе статус полного суверенитета. Российский лидер уточнил, что у страны появилось новое оружие и новые средства поражения, которых «нет ни у кого в мире, и не скоро еще появится». Путин также заявил о росте и укреплении сухопутных сил страны.

«Такой армии в мире больше нет, просто не существует», — обратил внимание президент.

На этом же заседании Путин выразил уверенность, что все стоящие перед Россией задачи будут выполнены. Российский лидер подчеркнул, что если Киев откажется от разговора по существу, то РФ добьется освобождения исторических земель военным путем.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.