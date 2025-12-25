Посол Индии допустил скорое введение безвизового режима для тургрупп из РФ

Посол Индии: безвизовый режим для тургрупп из РФ могут запустить до конца года

Власти Индии, возможно, до конца текущего года запустят безвизовый режим для туристических групп из РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол Нью-Дели в Москве Винай Кумар.

Он обратил внимание, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита президента РФ Владимира Путина в республику объявил о мерах, которые должны привести к значительному росту туристических обменов. В том числе речь идет о выдаче бесплатных виз индивидуальным путешественникам и членам туристических групп.

«Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», — сказал Кумар.

По его мнению, программу запустят очень скоро. Посол уточнил, что в данный момент Нью-Дели и Москва решают вопросы, связанные с логистикой и изменениями в системе.

Говоря о том, когда Индия может начать выдавать россиянам бесплатные визы, Кумар предположил, что это произойдет до конца декабря.

В начале декабря Путин посетил Индию с официальным визитом, в том числе встретившись с Моди. Последний во время беседы заявил о возможности введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

