На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол Индии допустил скорое введение безвизового режима для тургрупп из РФ

Посол Индии: безвизовый режим для тургрупп из РФ могут запустить до конца года
true
true
true
close
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Власти Индии, возможно, до конца текущего года запустят безвизовый режим для туристических групп из РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол Нью-Дели в Москве Винай Кумар.

Он обратил внимание, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита президента РФ Владимира Путина в республику объявил о мерах, которые должны привести к значительному росту туристических обменов. В том числе речь идет о выдаче бесплатных виз индивидуальным путешественникам и членам туристических групп.

«Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», — сказал Кумар.

По его мнению, программу запустят очень скоро. Посол уточнил, что в данный момент Нью-Дели и Москва решают вопросы, связанные с логистикой и изменениями в системе.

Говоря о том, когда Индия может начать выдавать россиянам бесплатные визы, Кумар предположил, что это произойдет до конца декабря.

В начале декабря Путин посетил Индию с официальным визитом, в том числе встретившись с Моди. Последний во время беседы заявил о возможности введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ назвали последствия безвизового режима с Индией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами